1 ИЮЛЯ (18:50)

Глава московской «Единой России» и зампред Мосгордумы Андрей Метельский вместе с семьей владеют недвижимостью общей стоимостью 5,7 миллиарда рублей. Об этом Алексей Навальный рассказал в своем расследовании.

По данным ФБК, семья Метельского с 2007 года приобрела четыре гостиницы в Австрии, потратив на это не менее 40 миллионов евро. Они записаны на несколько убыточных компаний, которые берут кредиты в австрийском отделении ВТБ. Фирмы зарегистрированы на сына политика Андрея Метельского, а также на советника единоросса Петра Ивановского.

У 75-летней матери Метельского Эльдибитты есть особняк на Чистых прудах и пентхаус площадью 600 квадратных метров. Компания «Манор», оформленная на нее, строит рядом с Павелецким вокзалом гостиницу и комплекс элитных апартаментов площадью 14,5 тысячи квадратных метров в Лефортове.

В расследовании говорится, что семья Метельского также владеет несколькими элитными квартирами в Москве и двумя дачами на Рублевке. Сам чиновник заявил, что не имеет отношения к недвижимости, о которой сообщается в публикации, и добавил, что его мать купила ее «легально и на законные средства».

Источник: Алексей Навальный