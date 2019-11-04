ФБК нашел у лидера московской «Единой России» недвижимость на миллиарды. У прокуратуры вопросов нет Теперь Андрея Метельского проверят налоговики
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Московская прокуратура не нашла нарушений антикоррупционного законодательства после проверки Андрея Метельского, сообщили «Ведомости» со ссылкой на ответ прокурора города депутату Госдумы Валерию Рашкину.
«Оснований для мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», — написано в документе, как сообщает издание. Запрет на управление коммерческими организациями, по словам прокурора, не касается Метельского, так как сейчас он не является депутатом Мосгордумы.
Согласно выпискам их ЕГРЮЛ, Метельский занимался бизнесом в 2012–2013 годах, но позже вышел из компаний. Прокуратура допустила, что бывший депутат или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, но этим вопросом займется Федеральная налоговая служба.
5 сентября, 10:50
В Кремле проверят соблюдение антикоррупционного законодательства депутатом Мосгордумы Андреем Метельским. Об этом в письме депутату Валерию Рашкину сообщил глава управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов, пишут «Ведомости».
27 августа Рашкин просил Чоботова и Генпрокуратуру проверить законность деятельности Метельского. Указанными в расследовании Навального нарушениями сейчас занимаются соответствующие органы.
1 ИЮЛЯ (18:50)
Глава московской «Единой России» и зампред Мосгордумы Андрей Метельский вместе с семьей владеют недвижимостью общей стоимостью 5,7 миллиарда рублей. Об этом Алексей Навальный рассказал в своем расследовании.
По данным ФБК, семья Метельского с 2007 года приобрела четыре гостиницы в Австрии, потратив на это не менее 40 миллионов евро. Они записаны на несколько убыточных компаний, которые берут кредиты в австрийском отделении ВТБ. Фирмы зарегистрированы на сына политика Андрея Метельского, а также на советника единоросса Петра Ивановского.
У 75-летней матери Метельского Эльдибитты есть особняк на Чистых прудах и пентхаус площадью 600 квадратных метров. Компания «Манор», оформленная на нее, строит рядом с Павелецким вокзалом гостиницу и комплекс элитных апартаментов площадью 14,5 тысячи квадратных метров в Лефортове.
В расследовании говорится, что семья Метельского также владеет несколькими элитными квартирами в Москве и двумя дачами на Рублевке. Сам чиновник заявил, что не имеет отношения к недвижимости, о которой сообщается в публикации, и добавил, что его мать купила ее «легально и на законные средства».
Источник: Алексей Навальный
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