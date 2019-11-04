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Новости4 ноября 2019

ФБК нашел у лидера московской «Единой России» недвижимость на миллиарды. У прокуратуры вопросов нет Теперь Андрея Метельского проверят налоговики

РедакторАлена Дергачева

Обновлено

Московская прокуратура не нашла нарушений антикоррупционного законодательства после проверки Андрея Метельского, сообщили «Ведомости» со ссылкой на ответ прокурора города депутату Госдумы Валерию Рашкину.

«Оснований для мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», — написано в документе, как сообщает издание. Запрет на управление коммерческими организациями, по словам прокурора, не касается Метельского, так как сейчас он не является депутатом Мосгордумы.

Согласно выпискам их ЕГРЮЛ, Метельский занимался бизнесом в 2012–2013 годах, но позже вышел из компаний. Прокуратура допустила, что бывший депутат или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, но этим вопросом займется Федеральная налоговая служба.

5 сентября, 10:50

В Кремле проверят соблюдение антикоррупционного законодательства депутатом Мосгордумы Андреем Метельским. Об этом в письме депутату Валерию Рашкину сообщил глава управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов, пишут «Ведомости».

27 августа Рашкин просил Чоботова и Генпрокуратуру проверить законность деятельности Метельского. Указанными в расследовании Навального нарушениями сейчас занимаются соответствующие органы.

1 ИЮЛЯ (18:50)

Глава московской «Единой России» и зампред Мосгордумы Андрей Метельский вместе с семьей владеют недвижимостью общей стоимостью 5,7 миллиарда рублей. Об этом Алексей Навальный рассказал в своем расследовании.

По данным ФБК, семья Метельского с 2007 года приобрела четыре гостиницы в Австрии, потратив на это не менее 40 миллионов евро. Они записаны на несколько убыточных компаний, которые берут кредиты в австрийском отделении ВТБ. Фирмы зарегистрированы на сына политика Андрея Метельского, а также на советника единоросса Петра Ивановского.

У 75-летней матери Метельского Эльдибитты есть особняк на Чистых прудах и пентхаус площадью 600 квадратных метров. Компания «Манор», оформленная на нее, строит рядом с Павелецким вокзалом гостиницу и комплекс элитных апартаментов площадью 14,5 тысячи квадратных метров в Лефортове.

В расследовании говорится, что семья Метельского также владеет несколькими элитными квартирами в Москве и двумя дачами на Рублевке. Сам чиновник заявил, что не имеет отношения к недвижимости, о которой сообщается в публикации, и добавил, что его мать купила ее «легально и на законные средства».

Источник: Алексей Навальный

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