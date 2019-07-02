Екатеринбург выиграл конкурс на проведение Универсиады-2023

В Неаполе Международная федерация университетского спорта (FISU) выбрала Екатеринбург городом проведения Универсиады в 2023 году. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на свой источник.

В рамках подготовки к проведению Универсиады может быть построена вторая ветка метро на ВИЗ, где городские власти планируют разместить деревню для участников состязаний. 6 июля в 12:00 на Плотинке отметят победу уральской заявки, устроив шестичасовой концерт.

Напомним, ранее сообщалось, что 93 % екатеринбуржцев поддерживают проведение мирового спортивного события в уральской столице.