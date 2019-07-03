Презерватив поверх «легальной» надписи «Стенограффии»

Неизвестные художники дополнили арт-объект фестиваля «Стенограффия» «Эта надпись сделана легально», натянув поверх слова «легально» рисованный презерватив. Фотографию опубликовал канал Street Art Hunter.

Ранее похожий эскиз опубликовал в соцсетях художник Рома Инк, обозначив автором Сергея Ермакова, который рисует под псевдонимом Code501.

Напомним, что работа «Легально» появилась в Екатеринбурге в ночь с 1 на 2 июня. Авторы сделали отсылку к первому фестивалю партизанского уличного искусства «Карт-бланш», который стартовал в 2018 году с рисунка «Эта надпись сделана нелегально, как и другие работы на фестивале „Карт-бланш“» на том же самом месте.