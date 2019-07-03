Новости3 июля 2019
Презерватив поверх «легальной» надписи «Стенограффии» Неизвестные художники дополнили первый объект десятого фестиваля уличного искусства
Неизвестные художники дополнили арт-объект фестиваля «Стенограффия» «Эта надпись сделана легально», натянув поверх слова «легально» рисованный презерватив. Фотографию опубликовал канал Street Art Hunter.
Ранее похожий эскиз опубликовал в соцсетях художник Рома Инк, обозначив автором Сергея Ермакова, который рисует под псевдонимом Code501.
Напомним, что работа «Легально» появилась в Екатеринбурге в ночь с 1 на 2 июня. Авторы сделали отсылку к первому фестивалю партизанского уличного искусства «Карт-бланш», который стартовал в 2018 году с рисунка «Эта надпись сделана нелегально, как и другие работы на фестивале „Карт-бланш“» на том же самом месте.
Фотография: Street Art Hunter
Share
Читайте также:
«Город рисует себя сам»: Как «Стенограффия» изменила Екатеринбург за выходные Фестиваль стрит-арта в снимках Instagram
«Город рисует себя сам»: Как «Стенограффия» изменила Екатеринбург за выходные Фестиваль стрит-арта в снимках Instagram
«Граффити-робот и открытый хромакей»: Как в Екатеринбурге прошла девятая «Стенограффия» В уральской столице стартовал фестиваль граффити и уличного искусства
«Граффити-робот и открытый хромакей»: Как в Екатеринбурге прошла девятая «Стенограффия» В уральской столице стартовал фестиваль граффити и уличного искусства
Обнулить отношения между художниками и улицами: Зачем Екатеринбургу нужен «Карт-бланш» Авторы первого фестиваля партизанского искусства — о жизни уличных работ, граффитистах в галереях и полиции уральской столицы
Обнулить отношения между художниками и улицами: Зачем Екатеринбургу нужен «Карт-бланш» Авторы первого фестиваля партизанского искусства — о жизни уличных работ, граффитистах в галереях и полиции уральской столицы
«Бог — это водитель трамвая»: Все работы фестиваля «Карт-бланш» на одной карте The Village рассказывает, где в Екатеринбурге спрятаны рисунки уличных художников со всей России
«Бог — это водитель трамвая»: Все работы фестиваля «Карт-бланш» на одной карте The Village рассказывает, где в Екатеринбурге спрятаны рисунки уличных художников со всей России
Обнулить отношения между художниками и улицами: Зачем Екатеринбургу нужен «Карт-бланш» Авторы первого фестиваля партизанского искусства — о жизни уличных работ, граффитистах в галереях и полиции уральской столицы
Обнулить отношения между художниками и улицами: Зачем Екатеринбургу нужен «Карт-бланш» Авторы первого фестиваля партизанского искусства — о жизни уличных работ, граффитистах в галереях и полиции уральской столицы
«Граффити-робот и открытый хромакей»: Как в Екатеринбурге прошла девятая «Стенограффия» В уральской столице стартовал фестиваль граффити и уличного искусства