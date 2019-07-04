Продолжение граффити-диалога на площадке «Стенограффии»

На улице Мамина-Сибиряка обновилась работа десятого фестиваля «Стенограффия» «Легально». Фотография опубликовал канал Street Art Hunter.

Надпись, которую 3 июля неизвестные затянули в презерватив, превратили из «легально» в «банально». Авторы неизвестны, автор фестиваля «Карт-бланш» Слава Птрк отрицает причастность их команды и говорит, что не хочет развивать конфликт.

Напомним, что работа «Легально» появилась в Екатеринбурге в ночь с 1 на 2 июня. Авторы сделали отсылку к первому фестивалю партизанского уличного искусства «Карт-бланш», который стартовал в 2018 году с рисунка «Эта надпись сделана нелегально, как и другие работы на фестивале „Карт-бланш“» на том же самом месте.