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Новости2 июля 2019

«Эта надпись сделана легально» от фестиваля «Стенограффия» Уральский фестиваль граффити и уличного искусства сделал работу-заявление

«Эта надпись сделана легально» от фестиваля «Стенограффия»
РедакторАлексей Шахов

На стене у «Музея камня» на Мамина-Сибиряка появилась работа от команды фестиваля «Стенограффия» Hot Singles in Your Area. Как сообщили The Village сами авторы, работа призвана задуматься, есть ли разница между согласованным и несогласованным уличным искусством, если художникам дается полная свобода.

Надпись стала ответом на работу фестиваля партизанского уличного искусства «Карт-бланш» — в 2018 году Илья Мозги начал событие с работы «Эта надпись нанесена нелегально, как и все работы на фестивале «Карт-бланш»» на том же самом месте.

«Нелегально ценить уличное искусство только за его нелегальность. Стрит-арт не теряет смысл, когда становится согласованным. И в то же время крутая нелегальная работа может вписаться в городское пространство и стать его законной частью», — пишут авторы

Фотографии: Стенограффия

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