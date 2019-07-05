Новости5 июля 2019
Средняя зарплата в Екатеринбурге по версии доклада Александра Высокинского Мэр уральской столицы отчитался о свое работе за 2018 год
Мэр Екатеринбурга назвал среднюю зарплату жителя уральской столицы за 2018 года. Это заявление глава города сделал во время доклада об итогах своей работы.
51 542
рубля составила средняя
зарплата жителя Екатеринбурга за 2018 год
По словам мэра, это на 8,9% больше, чем в 2017 году. В декабре 2018-го средняя зарплата составила больше 65 тысяч рублей из-за новогодних премий.
Источник: Корреспондент The Village
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