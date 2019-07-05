Средняя зарплата в Екатеринбурге по версии доклада Александра Высокинского

Мэр Екатеринбурга назвал среднюю зарплату жителя уральской столицы за 2018 года. Это заявление глава города сделал во время доклада об итогах своей работы.

51 542 рубля составила средняя

зарплата жителя Екатеринбурга за 2018 год

По словам мэра, это на 8,9% больше, чем в 2017 году. В декабре 2018-го средняя зарплата составила больше 65 тысяч рублей из-за новогодних премий.