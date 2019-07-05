Новости5 июля 2019
Пожар в памятнике констурктивизма на Вайнера В самом центре Екатеринбурга загорелся жилой дом
На Вайнера, 9а загорелся жилой дом — один из бывших Домов горсовета. Фотографии с пожара опубликовал Максим Лоскутов.
Возгорание в памятнике конструктивизма произошло на третьем этаже. Пожар удалось потушить, о причинах пожара пока не сообщается.
Фотографии: Максим Лоскутов
Share
Читайте также:
Simple Coffee: Как локальная кофейня для хипстеров выросла в сеть с выручкой в сотни миллионов Девятилетняя история любимой кофейни екатеринбуржцев с Лисом на стаканчиках
Simple Coffee: Как локальная кофейня для хипстеров выросла в сеть с выручкой в сотни миллионов Девятилетняя история любимой кофейни екатеринбуржцев с Лисом на стаканчиках
Семь блюд из авокадо от шефов из Екатеринбурга Карпаччо и попсиклс из мягкого плода, который есть в уральских магазинах
Семь блюд из авокадо от шефов из Екатеринбурга Карпаччо и попсиклс из мягкого плода, который есть в уральских магазинах
Британский граффитчик и испанский абстракционист: Гид по художникам десятой «Стенограффии» Где появятся новые работы фестивали граффити и уличного искусства в Екатеринбурге
Британский граффитчик и испанский абстракционист: Гид по художникам десятой «Стенограффии» Где появятся новые работы фестивали граффити и уличного искусства в Екатеринбурге
Семь блюд из авокадо от шефов из Екатеринбурга Карпаччо и попсиклс из мягкого плода, который есть в уральских магазинах