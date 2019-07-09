Одобренная Путиным деревня Универсиады в Кольцово Городок для спортсменов может появиться вокруг МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
Председатель совета директоров Трубной медной компании и президент Группы «Синара» Дмитрий Пумпянский презентовал Владимиру Путину проект городка для Универсиады в районе аэропорта Кольцово. Фотографии макета опубликовал Znak.com.
Группа «Синара» предлагает строить микрорайон для спортсменов вокруг МВЦ «Екатеринбург-Экспо». В проекте есть Дворец игровых видов спорта, гостиница, общежитие для спортсменов и гребный канал. Также на макете есть новый зоопарк, который планирует построить Группа «Синара», и новые корпуса УрФУ.
Сообщается, что президент одобрил проект. Напомним, что Универсиада пройдет в Екатеринбурге в 2023 году.
Фотографии: Znak.com
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