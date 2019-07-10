Новости10 июля 2019
Мэр Екатеринбурга — о влиянии супружеских измен на работу камер ГИБДД Александр Высокинский сообщил, что теперь номер снимают сзади, чтобы избежать скандалов в семье
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в рамках дискуссии на Иннопроме рассказал, почему раньше камеры фиксации нарушений ПДД снимали автомобиль спереди, а теперь сзади. По словам главы города, когда нарушителю приходило письмо со снимком, это создавало проблемы в семье.
Письма счастья с этим фото приходили по почте, и бывали скандалы, когда жены видели незнакомых женщин рядом с мужем. Чтобы предупредить такие ситуации, стали чаще фиксировать именно задний номер автомобиля
Александр высокинский, мэр Екатеринбурга
Источник: The Village
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