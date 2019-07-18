Закрытый участок Сокольнической линии столичного метро от станции «Университет» до «Коммунарки» откроют завтра, 19 июля, — на два дня раньше, чем изначально планировалось.

Возможность первому сообщить москвичам хорошие новости по традиции предоставили Сергею Собянину. Мэр не в первый раз анонсирует открытие закрытых участков подземки раньше срока (вместо самого метрополитена).



На два дня раньше откроем для пассажиров 9 станций Сокольнической линии #мосметро. Их закрывали для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии в зоне действующего метро. Уже завтра жители юго-запада Москвы смогут вернуться на привычный маршрут. #БКЛ — Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 18, 2019

Южный участок красной ветки закрыли 13 июля для строительства перегонного туннеля Большой кольцевой линии.