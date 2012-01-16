С сегодняшнего дня снова можно сдавать краски, оргтехнику, бытовую химию, лампочки и другой опасный мусор в «Экомобиль». Передвижные пункты бесплатного приёма отходов, загрязняющих окружающую среду, возобновили свою работу после месячного перерыва. Теперь они курсируют по новому расписанию и останавливаются у станций метро по выходным дням. На сайте «Экологического портала» уже появился график движения экомобилей на ближайший год. За день они совершают от 4 до 13 остановок. По выходным машины стоят около станций метрополитена, в расписании эти остановки отмечены синим шрифтом. Каждый петербуржец может заранее посмотреть, когда экомобиль будет в его районе, и подготовить опасный мусор. Экомобили работают в городе с мая 2010 года. Они собирают отходы 1-го и 2-го классов опасности﻿: батарейки, люминесцентные и энергосберегающие лампы, автопокрышки, ртутные термометры, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику, бытовую химию, лаки и краски, лекарства с истекшим сроком годности. Как правило, такого рода отходы маркированы значком с перечеркнутым мусорным контейнером﻿, а значит не должны смешиваться с обычным мусором и выбрасываться в привычные места сбора твёрдых бытовых отходов.

