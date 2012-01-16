С сегодняшнего дня снова можно сдавать краски, оргтехнику, бытовую химию, лампочки и другой опасный мусор в «Экомобиль». Передвижные пункты бесплатного приёма отходов, загрязняющих окружающую среду, возобновили свою работу после месячного перерыва. Теперь они курсируют по новому расписанию и останавливаются у станций метро по выходным дням. На сайте «Экологического портала» уже появился график движения экомобилей на ближайший год. За день они совершают от 4 до 13 остановок. По выходным машины стоят около станций метрополитена, в расписании эти остановки отмечены синим шрифтом. Каждый петербуржец может заранее посмотреть, когда экомобиль будет в его районе, и подготовить опасный мусор. 

Экомобили работают в городе с мая 2010 года. Они собирают отходы 1-го и 2-го классов опасности﻿: батарейки, люминесцентные и энергосберегающие лампы, автопокрышки, ртутные термометры, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику, бытовую химию, лаки и краски, лекарства с истекшим сроком годности. Как правило, такого рода отходы маркированы значком с перечеркнутым мусорным контейнером﻿, а значит не должны смешиваться с обычным мусором и выбрасываться в привычные места сбора твёрдых бытовых отходов. 

 

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Всего за 2012 год экомобили сделают 2 325 остановок. Собранные отходы в дальнейшем перерабатываются для вторичного использования, а остатки подлежат захоронению на специализированном полигоне «Красный бор».


 


Анжела Пиаже, пресс-секретарь движения «Мусора.Больше.Нет»: «Экомобиль — хороший проект, но не идеальный. Машина приезжает в ограниченные часы в определённое место. Поэтому должна быть большая мотивация, многие могут решить, что им некогда. Только экоориентированный человек даже при недостатке времени найдёт выход и воспользуется возможностью сдать опасный мусор. Нам всем ещё в школе на уроках ОБЖ рассказывают, что одна батарейка может убить ёжика. Но, насколько я могу судить как общественный активист, люди часто довольно пространно информированы, что такое опасные отходы. Про градусники они догадываются ещё с советских времён и то не знают, куда их сдавать, а батарейки и лампочки энергосберегающие так и летят в мусорку. Хотя Петербургу в этом плане повезло. У нас есть стационарные пункты приёма опасных отходов, теперь ещё и экомобили, и „Красный бор“. Там, конечно, захоронено уже более полутора миллионов тонн опасных отходов, но во многих городах даже этого нет».

Фотография на обложке: www.infoeco.ru