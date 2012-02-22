К началу лета в Петербурге стартует конкурс на разработку подземных парковок в центре города. Предположительно будущие стоянки построят под Владимирской, Греческой, Конюшенной и Сенной площадями, перекрестком Смольного проезда и Смольного проспекта, а также под площадью Искусств. Финансирование и сроки строительства объявят во время конкурса. 

В последние семь лет использование подземного пространства для решения проблемы парковок в центре обсуждали не раз. В 2005-м рассматривали проект торгового комплекса под площадью Восстания, но его так и не реализовали, поскольку строительство могло привести к опасному движению грунта и повреждению зданий. Позже проводили проектно-изыскательские работы, оценивая возможность строительства под Конюшенной и Витебской площадями. Совсем недавно подземную парковку собирались сделать под Сенной площадью, но проект временно заморозили. Однако в планах города построить 35 подземных парковок до 2020 года.

 

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Пресс-служба Комитета по транспортно-транзитной политике: «Результаты предпроектных проработок помогут определить целесообразность и основные технологические, финансовые и юридические принципы строительства подземных автоматизированных паркингов по указанным адресам.Что касается инициативы по введению платного въезда в центр города, то в соответствии с  „Транспортной стратегией Санкт-Петербурга“ мы планируем провести анализ оснований и оценку эффективности введения платы за въезд в центр города в среднесрочной перспективе. С учетом мирового опыта решение о введении платного въезда в центральную часть Санкт-Петербурга будет принято после оценки эффективности мероприятий по введению платной парковки».

Фотография на обложке: www.marshal.ru