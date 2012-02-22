К началу лета в Петербурге стартует конкурс на разработку подземных парковок в центре города. Предположительно будущие стоянки построят под Владимирской, Греческой, Конюшенной и Сенной площадями, перекрестком Смольного проезда и Смольного проспекта, а также под площадью Искусств. Финансирование и сроки строительства объявят во время конкурса.

В последние семь лет использование подземного пространства для решения проблемы парковок в центре обсуждали не раз. В 2005-м рассматривали проект торгового комплекса под площадью Восстания, но его так и не реализовали, поскольку строительство могло привести к опасному движению грунта и повреждению зданий. Позже проводили проектно-изыскательские работы, оценивая возможность строительства под Конюшенной и Витебской площадями. Совсем недавно подземную парковку собирались сделать под Сенной площадью, но проект временно заморозили. Однако в планах города построить 35 подземных парковок до 2020 года.