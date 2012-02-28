Третья кондитерская «Бизе» открылась на Почтамтской улице Новое заведение сети «Бизе» открылось на Почтамтской ул., 1. Владельцы совместили формат кондитерской с авторскими пирожными и полноценного вечернего ресторана.
В конце февраля в Петербурге открылась третья по счету кондитерская «Бизе» рядом с Исаакиевской площадью. В новом заведении владельцы придерживались прежнего формата: здесь можно не только полноценно поесть, но и купить пирожные, которые придумали петербургские деятели моды, актрисы и журналисты. Например, безглютеновый торт New York! New York! телеведущей Людмилы Ширяевой или пирожное с розой из сахарной пасты стилиста Татьяны Мазиной. Помимо сладостей, в «Бизе» подают завтраки, горячие блюда и даже алкоголь. Ориентируясь на туристов, в меню включили блюда русской кухни: винегрет, пельмени, борщ.
Интерьером всех кондитерских занимался дизайнер Дмитрий Давыдов (клуб «Эфир», «Хельсинкибар»). Вдохновившись парадными залами гостиницы «Астория», которая находится неподалеку, он выкрасил стены в коричневый и бордовый, обтянул кресла бархатом, развесил на стенах фотографии петербургских застолий начала века, а помещения разделил зеркальными перегородками. Большинство предметов мебели, включая стулья, столы и витрины, сделали по эскизам дизайнера. Остальные детали интерьера — старинные часы, светильники, вешалки, дверные ручки и полки — найдены в антикварных магазинах и на блошиных рынках.
Новое место: кондитерская «Бизе» (Петербург)
Гид по Петербургским кондитерским
Выдержки из меню:
- Сырники — 220 рублей
- Омлет с томатами и моцареллой — 200 рублей
- Рисовая каша — 150 рублей
- Винегрет — 200 рублей
- «Цезарь» с курицей — 350 рублей
- Микс салатов с тунцом — 370 рублей
- Крем-суп из шпината — 320 рублей
- Солянка — 220 рублей
- Пенне с лососем — 320 рублей
- Тальятелле с белыми грибами — 350 рублей
- Пельмени домашние — 280 рублей
- Дорадо, запеченная по-средиземноморски — 700 рублей
- Стейк-лосось с цукини на гриле — 650 рублей
- Штрудель яблочный с малиновым соусом — 280 рублей
- Тирамису — 250 рублей
- Панакота с голубикой — 250 рублей
- Мильфей — 350 рублей
- Морс малиновый — 110 рублей
- Молочный коктейль с бананом — 200 рублей
- Чай «Бизе» — 250 рублей за чайник
- Горячий шоколад — 180 рублей
- Латте с ликером Baileys — 250 рублей
- Американо — 110 рублей
Комментарии
если бы соотношение цена-качество что-нибудь значила в этом мире, то цену стоило бы поделить на 10.
тальятелле с белыми грибами - переваренные макароны и бешамель с банальнейшим вкусом.
пенне с томатным соусом - переваренные макароны и скучный соус.
в цезаре слишком много соуса, который правильнее было бы назвать майонез с травками.
домашние пельмени на вкус не домашние, а из пятёрочки.
в тирамису сливок раз в 10 больше, чем маскарпоне.
в других пирожных крем с советским вкусом в самом плохом смысле.
не смотря на то, что в соседнее тепло попасть с улицы очень сложно, лучше дойти до буше на малой морской. или в столовую напротив, если идти нет сил.
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