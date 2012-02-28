В конце февраля в Петербурге открылась третья по счету кондитерская «Бизе» рядом с Исаакиевской площадью. В новом заведении владельцы придерживались прежнего формата: здесь можно не только полноценно поесть, но и купить пирожные, которые придумали петербургские деятели моды, актрисы и журналисты. Например, безглютеновый торт New York! New York!﻿ телеведущей Людмилы Ширяевой или пирожное с розой из сахарной пасты﻿ стилиста Татьяны Мазиной. Помимо сладостей, в «Бизе» подают завтраки, горячие блюда и даже алкоголь. Ориентируясь на туристов, в меню включили блюда русской кухни: винегрет, пельмени, борщ.

Интерьером всех кондитерских занимался дизайнер Дмитрий Давыдов (клуб «Эфир», «Хельсинкибар»). Вдохновившись парадными залами гостиницы «Астория», которая находится неподалеку, он выкрасил стены в коричневый и бордовый, обтянул кресла бархатом, развесил на стенах фотографии петербургских застолий начала века, а помещения разделил зеркальными перегородками. Большинство предметов мебели, включая стулья, столы и витрины, сделали по эскизам дизайнера. Остальные детали интерьера — старинные часы, светильники, вешалки, дверные ручки и полки — найдены в антикварных магазинах и на блошиных рынках.