В конце февраля в Петербурге открылась третья по счету кондитерская «Бизе» рядом с Исаакиевской площадью. В новом заведении владельцы придерживались прежнего формата: здесь можно не только полноценно поесть, но и купить пирожные, которые придумали петербургские деятели моды, актрисы и журналисты. Например, безглютеновый торт New York! New York!﻿ телеведущей Людмилы Ширяевой или пирожное с розой из сахарной пасты﻿ стилиста Татьяны Мазиной. Помимо сладостей, в «Бизе» подают завтраки, горячие блюда и даже алкоголь. Ориентируясь на туристов, в меню включили блюда русской кухни: винегрет, пельмени, борщ. 

Интерьером всех кондитерских занимался дизайнер Дмитрий Давыдов (клуб «Эфир», «Хельсинкибар»). Вдохновившись парадными залами гостиницы «Астория», которая находится неподалеку, он выкрасил стены в коричневый и бордовый, обтянул кресла бархатом, развесил на стенах фотографии петербургских застолий начала века, а помещения разделил зеркальными перегородками. Большинство предметов мебели, включая стулья, столы и витрины, сделали по эскизам дизайнера. Остальные детали интерьера — старинные часы, светильники, вешалки, дверные ручки и полки — найдены в антикварных магазинах и на блошиных рынках.

 

Новое место: кондитерская «Бизе» (Петербург)
Гид по Петербургским кондитерским


 


Диана Королева, пресс-агент сети «Бизе»: «В создании интерьера мы отталкиваемся от местоположения. Например, „Бизе“ на Моховой находится неподалеку от Театральной академии, и в этой кондитерской интерьер богемный и артистичный. Создавая „Бизе“ на Почтамтской, дизайнер интерьера вдохновлялся ансамблем Исаакиевской площади, гостиницей „Астория“, стилем ар-нуво. Интерьер классический и парадный. Третье заведение планировалось более премиальным, чем  остальные. От других кондитерских „Бизе“ оно отличается как haute couture от prêt-a-porter».

 


Выдержки из меню:

  • Сырники — 220 рублей
  • Омлет с томатами и моцареллой — 200 рублей
  • Рисовая каша — 150 рублей
  • Винегрет — 200 рублей
  • «Цезарь» с курицей — 350 рублей
  • Микс салатов с тунцом — 370 рублей
  • Крем-суп из шпината — 320 рублей
  • Солянка — 220 рублей
  • Пенне с лососем — 320 рублей
  • Тальятелле с белыми грибами — 350 рублей
  • Пельмени домашние — 280 рублей
  • Дорадо, запеченная по-средиземноморски — 700 рублей
  • Стейк-лосось с цукини на гриле — 650 рублей
  • Штрудель яблочный с малиновым соусом — 280 рублей
  • Тирамису — 250 рублей
  • Панакота с голубикой — 250 рублей
  • Мильфей — 350 рублей
  • Морс малиновый — 110 рублей
  • Молочный коктейль с бананом — 200 рублей
  • Чай «Бизе» — 250 рублей за чайник
  • Горячий шоколад — 180 рублей
  • Латте с ликером Baileys — 250 рублей
  • Американо — 110 рублей 

Кондитерская «Бизе»
Почтамтская ул., 1
Пн.-Пт.: 8:30–23:00
Сб.-Вс.: 10:00–23:00
Тел.: 314-41-46
www.bize.su

Фотографии: Дмитрий Цыренщиков