Петербургские маршрутки к середине лета будут ездить регулярнее: их оснастят системой ГЛОНАСС, которая позволит диспетчерам отслеживать движение по маршруту в реальном времени. Чтобы получить лицензию на продолжение деятельности, до 1 июля 2012 года перевозчики должны установить спутниковое оборудование. С помощью нововведения можно будет контролировать регулярность движения, наблюдать за транспортной обстановкой в городе, пробками, авариями, погодными условиями. ОАО «Третий парк» уже закупило систему для своих 1 325 автобусов.

Когда автобус выходит на маршрут, информация о его местонахождении поступает в мониторинговый центр перевозчика. А диспетчер в зависимости от ситуации выпускает на маршрут больше или меньше машин. В дальнейшем все данные будут отправлять в автоматизированный центр контроля Ространснадзора. Перевозчиков, чьи автобусы ездят нерегулярно, будут штрафовать или даже лишать лицензии. До 1 января 2013 года к системе подключат весь пассажирский транспорт Петербурга, в том числе социальные маршруты.

 

Отслеживать расписание транспорта с учетом пробок теперь можно в интернете
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Кирилл Дьяковский, заместитель генерального директора по развитию ОАО «Третий парк»: «Система ГЛОНАСС „Северо-Запад“, которую мы приобрели, обладает широким интерфейсом, что позволит со временем увеличить количество выполняемых функций. У каждой системы ГЛОНАСС есть тревожная кнопка, которой водитель сможет воспользоваться в случае ЧП». 

Фотография на обложке: www.3park.ru