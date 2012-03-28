Петербургские маршрутки к середине лета будут ездить регулярнее: их оснастят системой ГЛОНАСС, которая позволит диспетчерам отслеживать движение по маршруту в реальном времени. Чтобы получить лицензию на продолжение деятельности, до 1 июля 2012 года перевозчики должны установить спутниковое оборудование. С помощью нововведения можно будет контролировать регулярность движения, наблюдать за транспортной обстановкой в городе, пробками, авариями, погодными условиями. ОАО «Третий парк» уже закупило систему для своих 1 325 автобусов. Когда автобус выходит на маршрут, информация о его местонахождении поступает в мониторинговый центр перевозчика. А диспетчер в зависимости от ситуации выпускает на маршрут больше или меньше машин. В дальнейшем все данные будут отправлять в автоматизированный центр контроля Ространснадзора. Перевозчиков, чьи автобусы ездят нерегулярно, будут штрафовать или даже лишать лицензии. До 1 января 2013 года к системе подключат весь пассажирский транспорт Петербурга, в том числе социальные маршруты.