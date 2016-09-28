Какие законы может скоро принять Госдума

Госдума нового созыва еще только начала работу, а ей уже предложили рассмотреть довольно много важных и неоднозначных законопроектов. Всего на разных стадиях рассмотрения находятся 2 134 законодательные инициативы, следует из материалов автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности. Большую часть законопроектов — свыше 1 100 — внесли сами депутаты. The Village изучил эти проекты и выбрал те, у которых есть высокие шансы на принятие.

Ввести прогрессивное налогообложение

Идею облагать граждан с разными доходами налогами по разным ставкам высказывал спикер Думы Сергей Нарышкин. Ее поддержали депутаты фракций КПРФ и ЛДПР. Точную налоговую шкалу пока не обсуждали. Ранее коммунисты уже предлагали освободить от подоходного налога любой доход менее 20 тысяч рублей, ставка для доходов в 20–50 тысяч была бы на уровне 10 %, свыше 400 тысяч — в 35 %. Напомним, сейчас подоходный налог для физических лиц составляет 13 %. Параллельно правительство готовит закон о взимании с неработающих граждан платы за использование социальной инфраструктуры.

Запретить бэби-боксы

Российское правительство поддержало законопроект Елены Мизулиной о запрете на установку бэби-боксов. Это специально оборудованное место в медицинском учреждении с окошком со стороны улицы и кроваткой-колыбелью. Через окно ребенка можно анонимно положить в кроватку. Через 30 секунд дверца блокируется, после чего снаружи ее уже невозможно открыть. Об оставленном младенце внутри помещения узнают по тревожному звонку и миганию лампы. Подобное «окно жизни» впервые появилось в Перми в 2011 году, потом инициативу поддержали и в других городах. Депутат Мизулина считает, что государство не должно поощрять создание бэби-боксов, так как это ведет к росту числа отказников и нарушению права детей знать своих родителей, а также может способствовать развитию торговли людьми. За нарушение запрета юридических лиц предлагается штрафовать на сумму до 5 миллионов рублей либо приостанавливать деятельность организации на срок до 90 суток.

Ограничить права суррогатной матери

Депутат от «Единой России» Салия Мурзабаева внесла закон, ограничивающий права суррогатных матерей. Он позволяет паре, оплатившей услуги по вынашиванию ребенка, записать себя родителями без согласия суррогатной матери. Предполагается, что заказать подобную услугу смогут и пары, не состоящие в официальном браке. Проект также определяет порядок установления происхождения ребенка в случае отказа от него генетических родителей или в случае их смерти.

Пересмотреть понятие валютного резидентства

Минфин обсуждает законопроект, изменяющий порядок отчета о движении средств на зарубежных счетах для россиян, постоянно проживающих за границей. Сейчас они должны отчитываться о движении своих средств за границей наравне с постоянно проживающими в России владельцами иностранных счетов. За утаивание этой информации от налоговой предусмотрены штрафы. Предлагается освободить живущих за границей россиян от этого обязательства, пока они не решат вернуться в Россию. Тогда им придется рассказать налоговой обо всех своих валютных операциях за время отсутствия в стране. Но таким гражданам все равно придется ежегодно подтверждать свое валютное нерезидентство. При этом налоговые органы получат право запрашивать у россиян документы о въезде в страну и выезде за ее пределы.

Кроме того, предлагается ввести налог на выезд за границу для всех россиян, чтобы поддержать региональные перевозки. Однако эта инициатива еще не оформлена в законопроект.

Увеличить число помощников депутатов до 60 человек

Единоросс Игорь Игошин предложил увеличить максимальное число помощников депутатов-одномандатников до 60 человек. Помощники должны работать на общественных началах. Сейчас каждый депутат может обзавестись 40 помощниками.

Разрешить строить жилые дома на дачных участках

Российское правительство собирается внести в Госдуму законопроект о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве. Предлагается сократить количество организационно-правовых форм совместного ведения хозяйства до двух — садоводческого и огороднического некоммерческих товариществ. Дачные хозяйства будут относиться к первому типу. Кроме того, законопроект введет понятие садового дома, для размещения которого на участке не требуется получения разрешения на строительство. Сами же садовые и дачные участки планируется признать пригодными для строительства жилых домов, предназначенных для постоянного проживания.

Проводить внеплановые проверки по жалобам уволенных

Госсобрание Башкортостана внесло в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, разрешающий Рострудинспекции проводить внеплановые проверки компаний, уволенные сотрудники которых пожаловались на отсутствие трудового договора. Сейчас инспекторы могут проверять фирмы только раз в три года, а внеплановые проверки проводятся только при угрозе жизни и здоровью работника.

Запретить должникам открывать новый бизнес

Министерство юстиции предложило запретить физическим и юридическим лицам, оказавшимся в числе должников, регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, а также создавать и реорганизовывать компании, открывать счета и вклады. Речь идет о тех предпринимателях, которые игнорируют требования судебных приставов о выплате долгов.

Обложка: Алексей Филиппов/ТАСС



В подготовке материала участвовал Владимир Квасников