Издательские группы «Альпина Паблишер» и «Азбука-Аттикус» прекратили поставки книг в интернет-магазин «Лабиринт» в связи с неподходящими для них условиями сотрудничества. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам совладельца «Альпины» Александра Лиманского, издатели были вынуждены предоставлять «Лабиринту» существенные скидки и бонусы, а также делать запасы книг на складе магазина на шесть месяцев продаж, что было крайне невыгодно.

Несмотря на то, что на «Лабиринт» приходилось около 12 % книжных продаж и 8 % всего оборота «Альпины», после отказа от работы с «Лабиринтом» доход издательства, по заявлению Лиманского, существенно вырос в связи с тем, что продажи в других интернет-магазинах увеличились от 20 до 50 %.