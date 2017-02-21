«Альпина» и «Азбука-Аттикус» покидают «Лабиринт» Издатели отказались от продаж через крупнейший интернет-магазин из-за неприемлемых условий
Издательские группы «Альпина Паблишер» и
По словам совладельца «Альпины» Александра Лиманского, издатели были вынуждены предоставлять «Лабиринту» существенные скидки и бонусы, а также делать запасы книг на складе магазина на шесть месяцев продаж, что было крайне невыгодно.
Несмотря на то, что на «Лабиринт» приходилось около 12 % книжных продаж и 8 % всего оборота «Альпины», после отказа от работы с «Лабиринтом» доход издательства, по заявлению Лиманского, существенно вырос в связи с тем, что продажи в других
Генеральный директор
«Альпина Паблишер» — одно из крупнейших издательств
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