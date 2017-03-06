Полиция проверяет информацию о скоростном заезде на Ferrari Водитель разогнал автомобиль свыше 250 километров в час
Госавтоинспекция проводит проверку по факту размещенных в интернете видеозаписей с гонками на автомобиле Ferrari, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу московского управления ГИБДД.
«Мы изучаем факт появления в некоторых СМИ видеороликов, на которых молодые люди устраивают гонки на Ferrari по московским дорогам», — сказал дежурный пресс-службы.
Ранее в интернете опубликовали видео, снятое из салона Ferrari, на котором автомобиль, судя по показаниям находящегося в кадре спидометра, разгоняется свыше 250 километров в час.
В ГИБДД не подтвердили информацию о скорости предполагаемых нарушителей, а также уточнили, что личности граждан, управлявших автомобилем, пока не установлены.
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