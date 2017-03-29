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Ситуация29 марта 2017

Ливневку в Москве обновят по 120 дополнительным адресам Власти обещают провести ремонт так, чтобы не допустить повторных сильных подтоплений во время ливней

РедакторЮлия Рузманова

Власти Москвы расширят список адресов, где в 2017 году планируется перестроить ливневую канализацию. Об этом заявил заместитель столичного мэра Петр Бирюков, передает ТАСС.

Он заверил, что в этот раз власти проведут ремонт так, чтобы не допустить повторных сильных подтоплений во время ливней, как это было в 2016 году. «Эти все моменты были учтены. Более того, мы примерно 120 дополнительных адресов (которые нами были изучены и подсказаны москвичами) включили в реализацию в текущем году, чтобы не допустить подтоплений, которые где-то были в прошлом году. Это было связано и с производством работ», — рассказал Бирюков.

 Программу по благоустройству города «Моя улица» запустили в 2014 году. Адреса и виды работ по «Моей улице» ежегодно обновляются. В планах на 2017 год — отремонтировать 30 парков, 3 тысячи дворов и 80 улиц. За работой можно будет следить онлайн.

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Комментарии

1 комментарий
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SSonex

отлично. поживём -удивим :)

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