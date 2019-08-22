«Яндекс» попробовал ограничить вызов такси под камеры. «Ситимобил» делает так уже полгода Агрегаторы пытаются решить проблему водителей со штрафами за остановку в центре Москвы
Московские пользователи «Яндекс.Такси» заметили, что в приложении нельзя вызвать машину на некоторые улицы, в частности на Новый Арбат. Ограничение было связано с камерами, установленными в местах, где запрещена остановка.
Таксисты стали отказываться от поездок в центр, «Яндекс» пытается решить эту проблему
Уже больше года в центре Москвы работают камеры, автоматически штрафующие за остановку в неположенном месте дольше десяти секунд. Количество камер постепенно растет, и многие таксисты даже начали игнорировать центральные районы, где они рискуют получить штраф в 3 тысячи рублей. Это может привести к тому, что водители просто перестанут ездить в определенные части города.
Агрегаторы пытались добиться у мэрии разрешения для таксистов на более продолжительные остановки, чтобы было время забрать и высадить пассажиров, однако власти отказались что-либо менять. В «Яндекс.Такси» тогда жаловались, что они технически не могут решить эту проблему самостоятельно.
Теперь стало известно, что «Яндекс» все-таки тестирует технологию, которая предлагает пользователям, вызывающим машину под камеру, ближайшую точку с разрешенной остановкой. Как долго компания оценивала функцию, нам отвечать отказались, однако сейчас тестирование уже приостановлено.
«Ситимобил» ввел похожие ограничения уже больше полугода назад
Как оказалось, один из конкурентов «Яндекс.Такси» — «Ситимобил» — не назначает заказы в зоны под камерами еще с конца прошлого года. В приложении вызвать машину на такие улицы можно, но сервис по умолчанию передвигает точку подачи к месту, где остановка разрешена.
В свою очередь, таксистов предупреждают, что их заказ находится в зоне действия запрета. Причем база улиц с камерами регулярно обновляется. Клиент «Ситимобила» может настоять на вызове такси даже в точку под камеру, но в этом случае водитель сам решает, будет он брать такой заказ или нет.
О тестировании этой технологии «Ситимобил» никому не рассказывал и признался в ее использовании только теперь. В целом агрегаторы неохотно говорят о своих дальнейших планах в этой области. Например, в Gett нам кратко сообщили, что пока не собираются вводить подобную функцию.
Водители и бизнес с ограничениями согласны
Сейчас таксопарки и агрегаторы обсуждают ситуацию со штрафами от камер с комитетом по транспорту Московской торгово-промышленной палаты. Там решение компаний ограничить зоны заказа машин поддержали.
«Мы давно уже говорили агрегаторам о наличии проблемы. Если водитель отказывается от заказа, потому что не хочет нарушать, то у него падает рейтинг и заказы для него распределяются хуже, — объяснил глава комитета Богдан Коношенко. — Я решение „Яндекса“ полностью поддерживаю. Даже на Новом Арбате есть парковки для такси и обычные платные, где можно останавливаться».
Таксисты, с которыми мы поговорили, также похвалили инициативу «Яндекса». По словам водителя Дениса, работающего с агрегатором, со многими пассажирами просто невозможно договориться о вызове машины на разрешенное место, особенно в пятницу вечером, когда они уезжают из баров и ресторанов. На Новом Арбате, к примеру, проблемная точка — кинотеатр «Октябрь». «Бывало, что за одну неделю я получал два штрафа и в итоге целую неделю работал бесплатно», — говорит Денис. С ним согласен и Александр Бо, сотрудничающий с несколькими агрегаторами.
Александр Бо
водитель такси
Лично я решил для себя проблему кардинально: я просто не беру заказы там, где стоять запрещено.
Все агрегаторы, кроме «Яндекса», пишут конечный адрес, поэтому водители стараются договариваться с пассажирами — например, предлагают заехать в переулок. А так все плохо: зачастую остановиться действительно негде, и с этим ничего не сделаешь. Если дать таксистам возможность останавливаться, водители будут этим злоупотреблять.
Инициативу «Яндекса» считаю отличной. Например, на чемпионате мира тот же Gett показывал зоны, куда нельзя заехать и где нельзя стоять, то есть агрегаторы довольно технологичные и могут так делать. При этом сейчас политика всех сервисов в том, что эта проблема касается только водителей и пассажиров. Агрегаторы не платят штрафы — им все равно.
В подготовке материала участвовала Алена Дергачева.
Обложка: Aleksandr Kurganov — stock.adobe.com
Комментарии
Яндекс сам показывает точки пассажирам, где якобы можно поймать такси, на том же Новом Арбате.
В итоге виноваты все.
Не понимаю власти, почему нельзя сделать для людей город комфортным?? Это нонсенс не позволять людям нормально вызывать такси в центр города.
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