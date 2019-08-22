Таксисты стали отказываться от поездок в центр, «Яндекс» пытается решить эту проблему

Уже больше года в центре Москвы работают камеры, автоматически штрафующие за остановку в неположенном месте дольше десяти секунд. Количество камер постепенно растет, и многие таксисты даже начали игнорировать центральные районы, где они рискуют получить штраф в 3 тысячи рублей. Это может привести к тому, что водители просто перестанут ездить в определенные части города.

Агрегаторы пытались добиться у мэрии разрешения для таксистов на более продолжительные остановки, чтобы было время забрать и высадить пассажиров, однако власти отказались что-либо менять. В «Яндекс.Такси» тогда жаловались, что они технически не могут решить эту проблему самостоятельно.

Теперь стало известно, что «Яндекс» все-таки тестирует технологию, которая предлагает пользователям, вызывающим машину под камеру, ближайшую точку с разрешенной остановкой. Как долго компания оценивала функцию, нам отвечать отказались, однако сейчас тестирование уже приостановлено.