В Петербург пришла пятая волна COVID-19. Вот что говорят горожане, которые болеют прямо сейчас

Я болею омикроном уже лет 20 😄 https://t.co/TxBWJ0UPop — Sergey Smith (@ssmith589) December 19, 2021

Болеющие петербуржцы — о своем опыте

Виктория

фандрайзер, руководитель направления внешних коммуникаций фонда «Не напрасно», экс-сотрудница «Ночлежки»

Летом у нее была «дельта», сейчас — «омикрон»

У меня было два подтвержденных ковида: дельта-штамм (в мае-июне) и «омикрон» (сейчас, в январе). «Омикрон» по сравнению с «дельтой» — просто малыш, потому что болезнь выглядит как обычное ОРЗ. Если бы мой доктор не порекомендовал сделать ПЦР-тест, я бы думала, что просто простыла.

А вот «дельту» я переносила достаточно тяжело. Попала в Покровскую больницу с 70-процентным поражением легких и провела там четыре дня. Потом меня отправили долечиваться домой. Суммарно ковид длился три недели. Еще где-то месяца два приходила в себя после большого процента поражения легких: было тяжело дышать плюс в Петербурге стояла аномальная жара. Долгосрочные последствия были разные: например, пришлось бороться с выпадением волос.

Сейчас, при «омикроне», чувствую себя намного лучше, чем при «дельте». На следующей неделе, как только у меня появится отрицательный ПЦР-тест, планирую выйти на работу и вернуться к обычной жизни.

К сожалению (или к счастью?), я наблюдаюсь не в поликлинике, а у своего лечащего врача, так как у меня редкая болезнь Вильсона — Коновалова (в 2016 году The Village рассказывал, как Виктория живет с этой болезнью. — Прим. ред.). Кстати, связь между течением ковида и этим заболеванием не могу проследить. У нас есть пациентское сообщество примерно на 1,5 тысячи человек, некоторые из них болели ковидом, но, кажется, не особо тяжело. Вряд ли есть какие-то исследования по этому поводу.

«Спутником V» я привилась в ноябре, заболела, но все равно считаю, что вакцинироваться нужно. Неизвестно, перенесла бы сейчас ковид так легко, если бы не прививка.