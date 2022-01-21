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Ситуация21 января 2022

В Петербург пришла пятая волна COVID-19. Вот что говорят горожане, которые болеют прямо сейчас «„Омикрон“ по сравнению с „дельтой“ — просто малыш»

В Петербург пришла пятая волна COVID-19. Вот что говорят горожане, которые болеют прямо сейчас
АвторАлександра Позднякова
РедакторЮля Галкина

В Петербург пришла пятая и самая масштабная волна COVID-19. Двадцать первого января в городе зафиксировали почти шесть тысяч случаев заражения коронавирусом — это абсолютный рекорд за время пандемии. На днях вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев оценил рост заболеваемости в 147 %. Виновата отличительная черта «омикрона» — высокая заразность. Единственная хорошая новость в том, что летальность нового штамма ниже, чем, например, у «дельты».

Симптомы «омикрона» расплывчаты и похожи на все сразу: грипп, ОРВИ, предыдущие штаммы. У инфицированного человека может всего лишь болеть голова, появиться утомляемость или сонливость. В соцсетях многие шутят, что болеют «омикроном» каждое утро перед работой.

Болеющие петербуржцы — о своем опыте

Виктория

фандрайзер, руководитель направления внешних коммуникаций фонда «Не напрасно», экс-сотрудница «Ночлежки»

Летом у нее была «дельта», сейчас — «омикрон»

 У меня было два подтвержденных ковида: дельта-штамм (в мае-июне) и «омикрон» (сейчас, в январе). «Омикрон» по сравнению с «дельтой» — просто малыш, потому что болезнь выглядит как обычное ОРЗ. Если бы мой доктор не порекомендовал сделать ПЦР-тест, я бы думала, что просто простыла.

А вот «дельту» я переносила достаточно тяжело. Попала в Покровскую больницу с 70-процентным поражением легких и провела там четыре дня. Потом меня отправили долечиваться домой. Суммарно ковид длился три недели. Еще где-то месяца два приходила в себя после большого процента поражения легких: было тяжело дышать плюс в Петербурге стояла аномальная жара. Долгосрочные последствия были разные: например, пришлось бороться с выпадением волос.

Сейчас, при «омикроне», чувствую себя намного лучше, чем при «дельте». На следующей неделе, как только у меня появится отрицательный ПЦР-тест, планирую выйти на работу и вернуться к обычной жизни.

К сожалению (или к счастью?), я наблюдаюсь не в поликлинике, а у своего лечащего врача, так как у меня редкая болезнь Вильсона — Коновалова (в 2016 году The Village рассказывал, как Виктория живет с этой болезнью. — Прим. ред.). Кстати, связь между течением ковида и этим заболеванием не могу проследить. У нас есть пациентское сообщество примерно на 1,5 тысячи человек, некоторые из них болели ковидом, но, кажется, не особо тяжело. Вряд ли есть какие-то исследования по этому поводу.

«Спутником V» я привилась в ноябре, заболела, но все равно считаю, что вакцинироваться нужно. Неизвестно, перенесла бы сейчас ковид так легко, если бы не прививка.

Полина

студентка-медик, работает в клинике ПСПбГМУ

Находилась в карантине с заболевшей мамой

 У меня заболела мама. Позвонили по горячей линии (122), в тот же день пришли врачи и взяли тест. На следующий день пришел положительный результат, мы вызвали врача из поликлиники по месту жительства: она пришла, провела осмотр и сказала, чтобы мы обе соблюдали карантин (мне дали листок нетрудоспособности). Помощь нам не понадобилась.

На конференции в больнице, где я работаю, объявили, что ситуация снова накалилась. Наших ординаторов вызывают помогать в поликлиниках.

Виктория

отельер (сейчас в декрете)

Ее грудной ребенок заразился «омикроном»

 Первого января заболел мой муж. На следующий день температура достигла критических значений (около 39,6) и сбивалась только на один градус. У супруга была ломота в теле, ужасная головная боль, кашель. Второго января позвонила по номеру 122 и сделала заявку на вызов врача. Доктор пришел вечером того же дня.

Четвертого января поднялась температура у ребенка (ему еще нет пяти лет, его кормят грудью). Его мазок, который мы сдали в частной клинике, попал в Институт Пастера. Там выяснили, что у нашего ребенка «омикрон». Нам предложили госпитализацию, но я отказалась, так как ребенок уже чувствовал себя хорошо. Начиная с 8 января мы находимся под пристальным присмотром педиатра и подписали документы, что соблюдаем режим самоизоляции. Насколько я поняла, мы стали первым подтвержденным случаем «омикрона» в нашей детской поликлинике.

По поводу прививки: за 13 месяцев мой супруг успел переболеть ковидом трижды: он просто не успевает привиться в перерывах между болезнью. Я привилась первым компонентом «Спутника» 24 декабря и подозреваю, что именно это помогло мне не заразиться, находясь рядом с больными.

Саша

редакторка The Village, студентка ВШЭ и авторка этого материала

Болеет, ждет результаты теста на ковид

 Мне очень повезло, так как за все время пандемии я ни разу не болела ковидом — по крайней мере, в явной форме. Все ПЦР-тесты были отрицательными, у меня никогда не пропадали ни вкус, ни обоняние. Но пару дней назад стало першить в горле и поднялась температура. Девятнадцатого января решила вызвать врача, так как после Нового года во ВШЭ, следуя рекомендациям Смольного, вернули очные пары — и мне понадобилось подтверждение, что я пропускаю занятия не просто так.

Врач пришел на следующий день после обращения по номеру 122, спросил о симптомах, взял мазок на ковид и посоветовал принимать «Арбидол» пять раз в день в течение недели. От этой рекомендации планирую отказаться.

В университете ходят слухи, что совсем скоро нас снова переведут на удаленку. Я очень люблю очные пары, но здоровье все-таки важнее. «Омикрон» намного заразнее предыдущих штаммов, поэтому собирать каждый день в одном месте сотни студентов, норовящих приспустить маску при любой возможности, — не лучшая идея.

Обложка: Drazen – stock.adobe.com

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