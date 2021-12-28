Что известно об уходе главы фонда V–A–C Терезы Мавики Она покинула фонд через несколько недель после открытия его главного проекта — «ГЭС-2»
История «ГЭС-2» началась с мыльной оперы. И дело не только в том, что первый сезон только-только открывшегося грандиозного Дома культуры называется «Санта-Барбара». Во вторник, 28 декабря, стало известно, что генеральный директор фонда V–A–C Тереза Мавика покинула свой пост: всего через несколько недель после открытия «ГЭС-2», главного проекта фонда, который курировала Тереза. Рассказываем, что известно об уходе Мавики.
В официальном сообщении представителей V–A–C говорится, что Мавика и основатель фонда Леонид Михельсон решили разделить управленческие функции. «Она остается генеральным директором площадки в Венеции, сохранит членство в Совете директоров фонда V–A–C и продолжит сотрудничество с его председателем Леонидом Михельсоном в качестве советника по международным проектам, проводя патронаж долгосрочного глобального партнерства, в том числе с Зальцбургским фестивалем», — отмечают в фонде.
На запрос The Village V–A–C прислал пресс-релиз, в котором говорится, что Мавика будет работать над проектом фонда в Италии в 2022 году. V–A–C привезет в Венецию выставку «Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях», которая сейчас находится в «ГЭС-2». Исполняющим обязанности фонда V–A–C назначен Артем Бондаревский, который в течение нескольких лет был заместителем генерального директора по административным вопросам, а до этого работал юристом фонда.
Телеграм-канал «Закулиска» пишет, что Мавика ушла из-за того, что президенту России Владимиру Путину не понравился «ГЭС-2», когда он приезжал на открытие Дома культуры в начале декабря. Однако официального подтверждения этой версии нет. Источники The Village сообщают, что Мавика собиралась уйти еще до открытия «ГЭС-2», потому что не ожидала «такого тесного общения с правительством», а визит Путина стал для нее «последней каплей». Не улучшило ситуацию и то, что перед приездом президента, непосредственно контактировавших с ним сотрудников фонда и Дома культуры посадили на двухнедельный карантин. Кроме того, по нашим данным, у Терезы разошлись взгляды на развитие «ГЭС-2» с Михельсоном, который считал, что Дому культуры нужно «более народное искусство».
Еще один приближенный к руководству «ГЭС-2» собеседник The Village, пожелавший остаться анонимным, назвал «бредом» версию о роли Путина в увольнении Мавики, но посоветовал обратить внимание на «верно уловленные акценты» в посте «Психо Daily» и канале искусствоведки Ксении Коробейниковой. Она пишет, что уход Мавики, во-первых, «не сиюминутное решение» («оно несколько месяцев принималось членами совета директоров фонда, включая саму Мавику. Другое дело, что многие до последнего думали, что она устала, должна отдохнуть и после этого что-то изменится»). Во-вторых — что «администрация президента не влияла на это решение и не могла». «Чиновники, которым грамотно преподнесли именно то, что нужно было, остались довольны, и до сих пор благодарят Михельсона за „подарок их городу и их стране“», — говорит Коробейникова. «Подарком» городу Дом культуры, называл, в частности, московский мэр Сергей Собянин.
При этом одновременно с Мавикой фонд покинули еще два сотрудника: Егор Хлыстов, отвечавший за коммуникационно-маркетинговые стратегии V-A-С и «ГЭС-2», а также бренд-менеджер и руководитель диджитал-направления Сергей Парамонов. В своем посте Коробейникова отмечает, что этими уходами дело может не ограничиться — «несколько человек находятся сейчас на грани подачи заявления об увольнении». «Казалось бы, на этом мыльная опера закончилась, — пишет журналистка. — Но, судя по всему, она только начинается».
Дом культуры «ГЭС-2» готовили к отрытию четыре года, а сроки открытия несколько раз переносили. По некоторым данным, на строительство комплекса потратили до 10 миллиардов рублей. О том, каким получился главный культурный проект года, The Village рассказывал здесь.
Обложка: Авилов Александр / Агентство «Москва»