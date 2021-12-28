Что известно об уходе главы фонда V–A–C Терезы Мавики

На запрос The Village V–A–C прислал пресс-релиз, в котором говорится, что Мавика будет работать над проектом фонда в Италии в 2022 году. V–A–C привезет в Венецию выставку «Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях», которая сейчас находится в «ГЭС-2». Исполняющим обязанности фонда V–A–C назначен Артем Бондаревский, который в течение нескольких лет был заместителем генерального директора по административным вопросам, а до этого работал юристом фонда.

Телеграм-канал «Закулиска» пишет, что Мавика ушла из-за того, что президенту России Владимиру Путину не понравился «ГЭС-2», когда он приезжал на открытие Дома культуры в начале декабря. Однако официального подтверждения этой версии нет. Источники The Village сообщают, что Мавика собиралась уйти еще до открытия «ГЭС-2», потому что не ожидала «такого тесного общения с правительством», а визит Путина стал для нее «последней каплей». Не улучшило ситуацию и то, что перед приездом президента, непосредственно контактировавших с ним сотрудников фонда и Дома культуры посадили на двухнедельный карантин. Кроме того, по нашим данным, у Терезы разошлись взгляды на развитие «ГЭС-2» с Михельсоном, который считал, что Дому культуры нужно «более народное искусство».