Кто такие охотники за северным сиянием и как его увидеть под Петербургом
Многие думают, что увидеть северное сияние можно лишь на Крайнем Севере. На деле его нетрудно застать в пределах Ленобласти. Главное — знать, как предсказать начало, где наблюдать, и не разочароваться после первых неудачных попыток. The Village рассказывает, как увидеть сияние и почему охотники едут за ним 700 километров и ночами мерзнут на берегу.
В ночь на 15 января небо над Петербургом и Ленобластью озарило северное сияние. Яркие игры света наблюдали в районе Кронштадта, Соснового Бора и других мест с минимальным количеством облаков. Порой даже профессионалы не в курсе, что под Петербургом можно увидеть сияние. Например, 11 октября вице-президент Астрономо-геодезического объединения России сказал, что в Ленобласти свечение можно было наблюдать впервые за несколько лет. На самом деле только в 2021 году петербургские охотники за сиянием ловили его больше 20 раз.
Охотников за сиянием в России прибавилось в период с 2015 по 2017 год во время повышенной солнечной активности. На Земле часто происходили магнитные бури, и порой жители Петербурга видели яркие полоски света прямо из окон квартир. Наталья Крапкина увлеклась наблюдениями в 2015 году, а через два года создала чат в телеграме Aurora Hunters для родственников и друзей, чтобы кооперироваться для поездок за наблюдениями за город. Сейчас в чате больше 2 тысяч человек.
«Первое северное сияние мы с мамой увидели у метро „Озерки“ прямо над головой в начале 2000-х — я училась в школе. Оно переливалось разноцветной короной, зрелище удивительное и необычное. Мой дом вообще находился в месте с хорошим видом на север, и я часто видела сияние в ясную погоду. В 2015 году я снова увидела его над головой на проспекте Энгельса. Сфотографировать оказалось непросто, мешала засветка, а уехать за город ночью не могла из-за работы. С тех пор жду, когда снова засияет над головой», — рассказывает Наталья.
В чате Наталья вместе с другими охотниками изучает показатели солнечного ветра со спутника Advanced Composition Explorer, смотрит прогнозы погоды и решает, когда и куда лучше ехать. Энтузиасты создали сайт Aurora Hunters, на котором собрали ликбез по охоте за сияниями и их съемке, а также карту, на которой пользователи отмечают удобные места для наблюдений.
Александр Спиридонов
кладовщик
Кто-то любит ходить в качалку, кто-то в компьютерные игры играть, фотографировать, книги читать запойно, а я люблю охотиться за сиянием. В детстве меня пытались приучить к прекрасному: и по музеям таскали, и в филармонии я был каждые выходные, и балет, и все что угодно. Тяга к прекрасному сохранилась с детства, поэтому я люблю смотреть на сияние. Закаты, рассветы происходят постоянно, а я хочу поймать что-то интереснее.
Моя знакомая из Нарьян-Мара доезжает до нужного места, составляет композицию и снимает спокойно, предсказуемо. А мне надо тащиться за 100 километров, надеяться, что будет нормальный горизонт и звезды сойдутся. Попытка увидеть сияние — это дело удачи и стечения обстоятельств. Потому мы и называем это занятие охотой.
Дополнительный кайф — знать, когда сияние бахнет. Смотришь параметры, видишь по веб-камерам северных регионов, что оно смещается на южную часть неба, и понимаешь, что сейчас у нас начнет ярко сверкать. С опытом точно знаешь, как оно будет выглядеть, но иногда бывают нежданчики, когда должно быть тухло, но вспыхивает ярко. Потом копаешься в параметрах, смотришь, что могло привести к тому, что при прочих равных сегодня было ярче.
В Ленобласти мы обычно видим дугу на горизонте, которая разгорается, и из нее вылезают лучики. На севере в этот момент наблюдают практически ленты, которые извиваются над головой. Мы смещены в пространстве, так что видим бок и низ сияния.
Те, кто хочет увидеть северное сияние у нас, должны быть готовы к тому, что оно не будет цветным, как на фотографиях. У нас в глазу не так много палочек и колбочек, которые отвечают за накопление света, поэтому сияние вживую мы видим хуже. Если взять две матрицы фотоаппарата и подключить их к зрительному нерву, тогда будем видеть максимально ярко. Обычному глазу сияние кажется монохромным: серенький туманчик блестящего цвета, который переливается в разные стороны, елозит. Иногда даже при слабых сияниях видны зеленые оттенки, а когда совсем яркое — розовая кайма или ярко-красный цвет. Зеленые и синие цвета — это горение молекул кислорода при столкновении с частицами солнечного ветра, красные и фиолетовые — азота. А остальное, что мы видим, — белое, желтое — это микс этих цветов.
Сияния ловить тяжело, потому что нужно приезжать на точку заранее. Обычно самый яркий пик приходится на астрономическую полночь. Последняя мощная магнитная буря в этом солнечном цикле и самая сильная за последние лет пять была в начале ноября 2020 года — сияло чуть ли не до Воронежа. Северное сияние не может наскучить тем, кому действительно нравится охота. Принцип такой же, как с пейзажной фотографией: ездишь в одну и ту же точку, чтобы снять идеальный кадр.
Мне нравится процесс наблюдения и прогнозирования сияний с точки зрения физики солнца. Я могу не спать целую ночь, изучать графики, следить за активностью солнца, видеть, как группы пятен едут, какие они вспышки выдают, в какую сторону летят частицы. Пару лет назад начался новый солнечный цикл, с тех пор солнце раскачивается, пятен на нем все больше, и их свет порой попадает на Землю. Классическая история: ждешь, ждешь, ждешь, пятна отворачиваются от Земли, ничем себя не проявляют, только уезжают на лимб — точки, за которые мы не можем заглянуть, — и оттуда уже бахают вспышки. Куда угодно, только не в нас. В среднем получается один яркий пик за всю ночь, ради которого ты и едешь, — минут 20–30 съемки. Потом начинается тухляк.
На работе я посматриваю графики ближе к вечеру. Если прогнозы многообещающие, резко срываюсь. Даже если на следующий день в офис — ничего страшного, потом посплю нормально. Самая дикая история у меня была в январе, когда я поехал в Родионово, на самый восток Ленобласти. Проехали 700 километров за ночь — и нормально. На работу опоздал всего на час. Всем рекомендую кататься по ночам и спать потом когда-нибудь.
Что такое северное сияние
Это свечение верхних слоев атмосферы Земли, которое возникает при столкновении с атмосферой потока плазмы от Солнца (который называют солнечным ветром). Частицы плазмы проникают в атмосферу, взаимодействуют с кислородом и азотом, вызывают возбуждение атомов и молекул, которые и испускают энергию в виде света.
Плазма распространяется из корональных дыр на Солнце — это области, в которых плотность и температура ниже, чем на остальной поверхности звезды. Охотники ловят моменты, когда дыры направлены в сторону Земли. Также они мониторят вспышки на Солнце — выделение энергии при взрыве, которое может сопровождаться выбросом корональной массы. Вспышки делятся на пять классов по мощности: А — самая слабая, затем по порядку: B, C, M и, наконец, X — самая мощная. Охотников особенно интересуют вспышки М- и X-классов, которые сопровождаются выбросами плазмы в сторону Земли.
Наблюдать сияния на севере можно почти каждый день из-за близости к северному магнитному полю Земли: для сияния в этих широтах достаточно небольшого потока плазмы от Солнца. Когда поток мощный и плотный, круг наблюдения расширяется до более южных широт, в том числе до 60-й широты, на которой находится Петербург.
Как поймать северное сияние
Предсказать появление сияния заранее с точностью до минуты невозможно. Самые ранние прогнозы дают за пару дней до события, когда охотники фиксируют вспышки или потоки из корональных дыр, обращенных к Земле. Увидеть картину полноценно можно лишь за час-полтора до свечения, когда частицы фиксирует спутник ACE: он удален от Земли примерно на полтора миллиона километров.
Если не хотите запариваться, смотрите календарь северных сияний Aurora Hunters. Если хотите, читайте ниже.
Скорость солнечного ветра показывает, как быстро поток частиц пройдет путь от Солнца до Земли. Она измеряется в километрах в секунду. Поделив расстояние от спутника ACE до Земли на скорость ветра, мы можем понять, через сколько поток достигнет атмосферы Земли и начнется северное сияние. При небольшой скорости, около 300 километров в секунду, это может занять около полутора часов, при большей, например 700 километров в секунду, — чуть более получаса.
Еще один важный показатель, на который можно обратить внимание, — это Bz, ориентированность магнитного поля. Чтобы сияние расширялось на юг от магнитного полюса, нужно, чтобы он был отрицательным длительное время. На широте Ленобласти для наблюдений этот параметр должен опуститься до минус 5. Другой важный фактор — плотность протонов (density): чем она выше, тем более ярким будет сияние. Стоит также наблюдать за напряженностью межпланетного магнитного поля (Bt): чем она выше, тем благоприятнее условия для возникновения северного сияния.
Чтобы было проще разобраться, можно ориентироваться на планетарный индекс Kp — это средний показатель на 13 геомагнитных обсерваториях, который показывает степень магнитных возмущений. Этот индекс имеет диапазон от 0 (штиль) до 9 (максимально сильное возмущение): Kp 5 — это слабая буря, Kp 9 — экстремально сильная. Наблюдать северное сияние в темных местах Ленобласти как на севере можно при длительном Kp 6. Увидеть свечение над головой в городе — например, прямо в центре — вероятнее всего при Kp 7 и выше, и чем дольше оно держится, тем больше шанс. Охотники ловят сияние в окрестностях Петербурга и без магнитных бурь при индексах Kp 3–4, главное — наблюдать за параметрами солнечного ветра.
Наталья Соптарова
инженер
Видеть северное сияние вживую — это таинство. У меня всегда ощущение, что я прикасаюсь к чему-то недосягаемому. Я чувствую связь с сиянием, у меня мандраж. Сияние не бывает одинаковым, каждое по-своему уникально, и те, кто видел его хоть раз, будут пытаться увидеть снова.
Когда приехал на место и поставил технику, важно дать глазам адаптироваться к темноте минут 15. Убавить подсветку телефона, лучше освещать дорогу экраном, а не фонариком. Когда привык и понял, где север, на который надо смотреть, сразу видишь: оно шевелится. Ходит, приобретает разные формы, силуэты. Будто все вокруг замирает, люди застывают, ощущается сплоченность. Но одновременно и конкуренция: все фотографы вокруг хотят получить лучший кадр.
Раньше я думала, что только профессионалы могут снять сияние, что в Питере его застать нереально и надо ехать либо в Мурманск, либо в Норвегию, Исландию. Но полтора года назад увидела в инстаграме знакомой фотографии и подумала: «Ничего себе, такое, оказывается, рядом происходит». После этого купила светосильный объектив.
Потом увидела в чате сигнал, что пора выезжать, оделась потеплее и подорвалась. Мы приехали на берег Ладожского озера. Было много народу, все бегали, ставили фотоаппараты. Охота оказалась успешной, но поскольку я до этого никогда не фотографировала и не обрабатывала снимки, фото получились не очень хорошего качества.
Новичку сложно разобраться с данными спутников. И даже если все понял, ты все равно просто ловишь удачу за хвост: при нужной направленности потока частиц и шикарной скорости ветра на практике может ничего не произойти. А бывает, что при ожидаемом отсутствии магнитной бури видишь сияние.
Недавно я смотрела такое с балкона дома на Парнасе, хотя параметры были нулевыми, ничто не предвещало. А до этого мы ждали прилет от солнечной вспышки высшего Х-класса, параметры прогнозировались такими сильными, что должно было сиять над головой в Петербурге. Но поток пришел позже обещанного времени, на следующий день. Мы увидели сияние слабее, чем планировалось, но тоже фееричное, красивое — с перьями, столбами, разными формами. Самое мощное сияние, которое я пока поймала.
Вживую, если сияние не при сильных магнитных бурях, можно и не понять, что оно происходит. Кажется, что видишь дымку или облачка. Без подготовки обыватель может и разочароваться, особенно когда параметры невысокие. Скажет: я в интернете видел так красочно, а оно оказалось блеклым. У нас сияния видны ниже над горизонтом и не так явно, как на севере. Там сияет чаще над головой, и танец сияния легко снять даже в авторежиме. А у нас ты чаще будешь видеть зеленое, белесое шевеление.
В первые поездки я звала попутчиков, но поняла, что в охоте счет идет на минуты: за кем-то заезжаешь, кого-то ждешь и теряешь драгоценное время, сияние ждать не будет — под него надо подстраиваться. Поэтому я решила, что лучше ехать мгновенно. Сначала мне хотелось приезжать с опытным человеком, который подскажет, что да как. Потом я поняла, что для наблюдений не нужна большая компания, и с тех пор езжу на машине со своим парнем. Охота за сиянием — это космический процесс, во время него не до тусовок.
Ради сияния я жертвую комфортом и чуть-чуть здоровьем. Раньше уставали ноги стоять часами, поэтому теперь беру с собой раскладной стул. Еще готовлю бутерброды, беру большой термос горячего чая, одеваюсь потеплее, на всякий случай — запасные зимние ботинки. Если выезд в будни, то сон сокращается до пары-тройки часов: возвращаюсь часа в четыре, а в семь уже вставать.
Далеко не каждая охота удачная. К провальным выездам я отношусь нормально и стараюсь найти что-то красивое в окружающей природе, запечатлеть, осознать, что выехала на свежий воздух. Не сижу дома, не деградирую, а занимаюсь активным отдыхом. В плохой погоде, дожде, особенно грозах, в снеге все равно вижу красоту.
Мое увлечение оставляет полезное наследие. Люди, даже глядя на фотографии не шикарного качества, видят удивительное, которое может их вдохновить и даже спасти в какой-то мере, когда им тяжело. Для них снимки могут стать моральной и психологической поддержкой.
Северное сияние стоит всех усилий и надежд. Я бы с радостью повторила весь свой опыт, все удачи и провалы. Планирую и дальше развиваться, покупать более мощную технику, искать новые локации, может быть, приобщить родных и близких. Природа — это прекрасно, и сияние — это крупица, которую не все в жизни видели, а некоторые никогда не увидят.
Фотографии: обложка, 1, 2 – Александр Спиридонов, 3 – Наталья Соптарова