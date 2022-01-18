Кто такие охотники за северным сиянием и как его увидеть под Петербургом

Александр Спиридонов

кладовщик

Кто-то любит ходить в качалку, кто-то в компьютерные игры играть, фотографировать, книги читать запойно, а я люблю охотиться за сиянием. В детстве меня пытались приучить к прекрасному: и по музеям таскали, и в филармонии я был каждые выходные, и балет, и все что угодно. Тяга к прекрасному сохранилась с детства, поэтому я люблю смотреть на сияние. Закаты, рассветы происходят постоянно, а я хочу поймать что-то интереснее.

Моя знакомая из Нарьян-Мара доезжает до нужного места, составляет композицию и снимает спокойно, предсказуемо. А мне надо тащиться за 100 километров, надеяться, что будет нормальный горизонт и звезды сойдутся. Попытка увидеть сияние — это дело удачи и стечения обстоятельств. Потому мы и называем это занятие охотой.

Дополнительный кайф — знать, когда сияние бахнет. Смотришь параметры, видишь по веб-камерам северных регионов, что оно смещается на южную часть неба, и понимаешь, что сейчас у нас начнет ярко сверкать. С опытом точно знаешь, как оно будет выглядеть, но иногда бывают нежданчики, когда должно быть тухло, но вспыхивает ярко. Потом копаешься в параметрах, смотришь, что могло привести к тому, что при прочих равных сегодня было ярче.

В Ленобласти мы обычно видим дугу на горизонте, которая разгорается, и из нее вылезают лучики. На севере в этот момент наблюдают практически ленты, которые извиваются над головой. Мы смещены в пространстве, так что видим бок и низ сияния.

Те, кто хочет увидеть северное сияние у нас, должны быть готовы к тому, что оно не будет цветным, как на фотографиях. У нас в глазу не так много палочек и колбочек, которые отвечают за накопление света, поэтому сияние вживую мы видим хуже. Если взять две матрицы фотоаппарата и подключить их к зрительному нерву, тогда будем видеть максимально ярко. Обычному глазу сияние кажется монохромным: серенький туманчик блестящего цвета, который переливается в разные стороны, елозит. Иногда даже при слабых сияниях видны зеленые оттенки, а когда совсем яркое — розовая кайма или ярко-красный цвет. Зеленые и синие цвета — это горение молекул кислорода при столкновении с частицами солнечного ветра, красные и фиолетовые — азота. А остальное, что мы видим, — белое, желтое — это микс этих цветов.

Сияния ловить тяжело, потому что нужно приезжать на точку заранее. Обычно самый яркий пик приходится на астрономическую полночь. Последняя мощная магнитная буря в этом солнечном цикле и самая сильная за последние лет пять была в начале ноября 2020 года — сияло чуть ли не до Воронежа. Северное сияние не может наскучить тем, кому действительно нравится охота. Принцип такой же, как с пейзажной фотографией: ездишь в одну и ту же точку, чтобы снять идеальный кадр.