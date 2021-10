Cкандал вокруг сервиса бронирования билетов продолжается. Напомним, он разгорелся после поста в группе Aviasales в Facebook, где Брэду Питту предлагалось купить дешевые билеты для того, чтобы навещать приемных детей из «массовки» после развода с Анджелиной Джоли. В ответ на критику главного редактора интернет-издания Wonderzine Ольги Страховской основатель сервиса Константин Калинов разразился бранью и оскорблениями. В результате чего она запустила в интернете флешмоб#boycottaviasales с призывом бойкотировать основанный Калиновым сервис. К нему присоединился и медиахолдинг Look At Media, выпускающий The Village и Wonderzine. Мы составили список сайтов по поиску билетов, представители которых ведут себя в соцсетях более спокойно.

Сервис основали три шотландских программиста, которые в 2001 году с трудом смогли найти дешевые билеты на горнолыжный курорт. Уже через год они представили сайт со списком самых дешевых билетов европейских авиакомпаний. Сейчас сайт посещают 50 миллионов человек в месяц, а годовая выручка превышает 100 миллионов фунтов.

Преимущество: Помимо поиска билетов из одной точки в другую, сервис предлагает поиск по всему миру, позволяющий узнать, куда дешевле поехать в определенную дату.

Сайт запустился в 2008 году, а через два года привлек инвестиции фонда Tiger Global Management. Сейчас на сайте представлены предложения 800 авиакомпаний и 330 тысяч отелей, а по каждому запросу он обрабатывает 200 запросов в секунду.

Преимущество: Есть бонусная программа и возможность накопления баллов с помощью карты Альфа-банка.