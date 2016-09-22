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Гид The Village22 сентября 2016

Где, кроме Aviasales, можно найти билеты Несколько сервисов для тех, кто хочет бойкотировать компанию

РедакторАнна Соколова

Cкандал вокруг сервиса бронирования билетов продолжается. Напомним, он разгорелся после поста в группе Aviasales в Facebook, где Брэду Питту предлагалось купить дешевые билеты для того, чтобы навещать приемных детей из «массовки» после развода с Анджелиной Джоли. В ответ на критику главного редактора интернет-издания Wonderzine Ольги Страховской основатель сервиса Константин Калинов разразился бранью и оскорблениями. В результате чего она запустила в интернете флешмоб#boycottaviasales с призывом бойкотировать основанный Калиновым сервис. К нему присоединился и медиахолдинг Look At Media, выпускающий The Village и Wonderzine. Мы составили список сайтов по поиску билетов, представители которых ведут себя в соцсетях более спокойно.

Skyscanner

Сервис основали три шотландских программиста, которые в 2001 году с трудом смогли найти дешевые билеты на горнолыжный курорт. Уже через год они представили сайт со списком самых дешевых билетов европейских авиакомпаний. Сейчас сайт посещают 50 миллионов человек в месяц, а годовая выручка превышает 100 миллионов фунтов.

Преимущество: Помимо поиска билетов из одной точки в другую, сервис предлагает поиск по всему миру, позволяющий узнать, куда дешевле поехать в определенную дату.

Anywayanyday

Сайт запустился в 2008 году, а через два года привлек инвестиции фонда Tiger Global Management. Сейчас на сайте представлены предложения 800 авиакомпаний и 330 тысяч отелей, а по каждому запросу он обрабатывает 200 запросов в секунду.

Преимущество: Есть бонусная программа и возможность накопления баллов с помощью карты Альфа-банка.

OneTwoTrip

Один из создателей Anywayanyday Петр Кутис, покинув компанию, стал создавать ей конкурента. Сервис запустился в 2011 году, и уже через год новый проект перерос по посещаемости старый. Впоследствии проект также привлек в инвесторы несколько фондов, в том числе деньги в него вложил фонд сооснователя Skype Никлас Зеннстрем.

Преимущество: Возможность забронировать билет и отель одновременно (гостиницы предлагают все подобные сайты, но представители сервиса утверждают, что у них это выходит выгоднее).

Momondo

Метапоисковая система, разработанная в Копенгагене в 2006 году. В 2011-м компанию продали американской Cheapflights Media Ltd, которая сейчас называется Momondo Group. Помимо поиска билетов предлагает бронирование гостиниц и аренду автомобилей.

Преимущество: Гораздо лучше конкурентов справляется с поиском дешевых билетов в Азии, наглядно показывает, в какой день цены на билеты будут ниже.

Kayak

Этот поисковик в 2004 году основали Стив Хафнер и Пол Инглиш, которые также запустили трэвел-сервисы Expedia, Travelocity и Orbitz. Сейчас Kayak входит в десятку самых посещаемых сайтов США. В 2012 году компания разместила свои акции на бирже NASDAQ, но вскоре ее за 1,8 миллиарда долларов купила Priceline Group. 

Преимущество: Сайт рекомендуют использовать для построения сложных маршрутов.

Google.Flights

Крупнейший поисковик в мире запустил сервис поиска билетов в 2011 году. Здесь можно искать авиабилеты по дате, месту назначения и имеющейся сумме денег. Кроме того, сервис показывает диаграмму изменения цены по маршруту в течение года.

Преимущество: Удобная система тегов помогает искать билеты не только по направлениям, но и по интересам.

 «Яндекс.Авиабилеты»

Российский поисковик решил не отставать от американского конкурента и запустил свой сайт по поиску авиабилетов. Он сразу показывает популярные направления и минимальные цены на них — с пересадкой или без.

Преимущество: Можно сразу посмотреть расписание аэроэкспресса и заказать такси.

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