Где, кроме Aviasales, можно найти билеты Несколько сервисов для тех, кто хочет бойкотировать компанию
Cкандал вокруг сервиса бронирования билетов продолжается. Напомним, он разгорелся после поста в группе Aviasales в Facebook, где Брэду Питту предлагалось купить дешевые билеты для того, чтобы навещать приемных детей из «массовки» после развода с Анджелиной Джоли. В ответ на критику главного редактора интернет-издания Wonderzine Ольги Страховской основатель сервиса Константин Калинов разразился бранью и оскорблениями. В результате чего она запустила в интернете флешмоб#boycottaviasales с призывом бойкотировать основанный Калиновым сервис. К нему присоединился и медиахолдинг Look At Media, выпускающий The Village и Wonderzine. Мы составили список сайтов по поиску билетов, представители которых ведут себя в соцсетях более спокойно.
Skyscanner
Сервис основали три шотландских программиста, которые в 2001 году с трудом смогли найти дешевые билеты на горнолыжный курорт. Уже через год они представили сайт со списком самых дешевых билетов европейских авиакомпаний. Сейчас сайт посещают 50 миллионов человек в месяц, а годовая выручка превышает 100 миллионов фунтов.
Преимущество: Помимо поиска билетов из одной точки в другую, сервис предлагает поиск по всему миру, позволяющий узнать, куда дешевле поехать в определенную дату.
Anywayanyday
Сайт запустился в 2008 году, а через два года привлек инвестиции фонда Tiger Global Management. Сейчас на сайте представлены предложения 800 авиакомпаний и 330 тысяч отелей, а по каждому запросу он обрабатывает 200 запросов в секунду.
Преимущество: Есть бонусная программа и возможность накопления баллов с помощью карты Альфа-банка.
OneTwoTrip
Один из создателей Anywayanyday Петр Кутис, покинув компанию, стал создавать ей конкурента. Сервис запустился в 2011 году, и уже через год новый проект перерос по посещаемости старый. Впоследствии проект также привлек в инвесторы несколько фондов, в том числе деньги в него вложил фонд сооснователя Skype Никлас Зеннстрем.
Преимущество: Возможность забронировать билет и отель одновременно (гостиницы предлагают все подобные сайты, но представители сервиса утверждают, что у них это выходит выгоднее).
Momondo
Метапоисковая система, разработанная в Копенгагене в 2006 году. В 2011-м компанию продали американской Cheapflights Media Ltd, которая сейчас называется Momondo Group. Помимо поиска билетов предлагает бронирование гостиниц и аренду автомобилей.
Преимущество: Гораздо лучше конкурентов справляется с поиском дешевых билетов в Азии, наглядно показывает, в какой день цены на билеты будут ниже.
Kayak
Этот поисковик в 2004 году основали Стив Хафнер и Пол Инглиш, которые также запустили трэвел-сервисы Expedia, Travelocity и Orbitz. Сейчас Kayak входит в десятку самых посещаемых сайтов США. В 2012 году компания разместила свои акции на бирже NASDAQ, но вскоре ее за 1,8 миллиарда долларов купила Priceline Group.
Преимущество: Сайт рекомендуют использовать для построения сложных маршрутов.
Google.Flights
Крупнейший поисковик в мире запустил сервис поиска билетов в 2011 году. Здесь можно искать авиабилеты по дате, месту назначения и имеющейся сумме денег. Кроме того, сервис показывает диаграмму изменения цены по маршруту в течение года.
Преимущество: Удобная система тегов помогает искать билеты не только по направлениям, но и по интересам.
«Яндекс.Авиабилеты»
Российский поисковик решил не отставать от американского конкурента и запустил свой сайт по поиску авиабилетов. Он сразу показывает популярные направления и минимальные цены на них — с пересадкой или без.
Преимущество: Можно сразу посмотреть расписание аэроэкспресса и заказать такси.