Страшно красиво: Второй гид по капромантизму в Екатеринбурге «Симуляция исторического»
Капиталистический романтизм — эпоха архитектуры в России 1991–2008 годов. У него практически нет стандартизированных черт — во всех регионах он развивался индивидуально, отражая культурные особенности места.
В первой части гида мы пообщались с Даниилом Веретенниковым, одним из трех авторов термина «капиталистический романтизм». Он выделил главной особенностью капрома необузданный индивидуализм, который стал отражением внезапно наступившей свободы в стране. Например, в Екатеринбурге есть здание, отсылающее к сказам Бажова.
Отношение к капиталистическому романтизму неоднозначное, но некоторые архитекторы защищают капром, считая эти примеры такими же памятниками архитектуры, как конструктивизм или модернизм.
Изучать капромантизм сложно, потому что в архивах музеев нет проектной документации по новым зданиям. Тем не менее, The Village Екатеринбург продолжает исследовать архитектурное наследие 1991–2008 годов, а экскурсовод Дмитрий Москвин поделился историями некоторых примеров капрома в Екатеринбурге.
Капиталистический романтизм — эпоха архитектуры в России 1991–2008 годов. У него практически нет стандартизированных черт — во всех регионах он развивался индивидуально, отражая культурные особенности места.
В первой части гида мы пообщались с Даниилом Веретенниковым, одним из трех авторов термина «капиталистический романтизм». Он выделил главной особенностью капрома необузданный индивидуализм, который стал отражением внезапно наступившей свободы в стране. Например, в Екатеринбурге есть здание, отсылающее к сказам Бажова.
Отношение к капиталистическому романтизму неоднозначное, но некоторые архитекторы защищают капром, считая эти примеры такими же памятниками архитектуры, как конструктивизм или модернизм.
Изучать капромантизм сложно, потому что в архивах музеев нет проектной документации по новым зданиям. Тем не менее, The Village Екатеринбург продолжает исследовать архитектурное наследие 1991–2008 годов, а экскурсовод Дмитрий Москвин поделился историями некоторых примеров капрома в Екатеринбурге.
ГИД THE VILLAGE
Страшно красиво: Гид по капромантизму в Екатеринбурге Локальный постмодернизм с бетонными саркофагамиЧитать
Жилой дом
Адрес: ул. Карла Маркса, 12
Один из самых капроматичных жилых домов в центре города, который внезапно вылез среди малоэтажной застройки, удивив и габаритами, и башней непонятного назначения. Здание построено в 2004–2006 годах выпускниками Свердловского архитектурного института, Анатолием Романовым и Игорем Агашковым, а также ООО «Антрацит», офис которой разместился тут же. В доме четыре подъезда и 125 квартир, а несостоявшаяся колокольня — это открытая площадка с выходом из подъезда, с которой, говорят, очень удобно спускать альпинистов для замены периодически отваливающейся плитки сайдинга.
Клубный дом «Тихвин»
Адрес: ул. Хохрякова, 48
Элитный дом строил «Форум-групп» с 2004 по 2015 годы. Проектом занималось мастерская ООО «Алеф», созданная в 1993 году бывшими сотрудниками институтов «Уралгражданпроект» и «Унипромедь». А архитектором «Тихвина» стал Андрей Узких, он же спроектировал ЖК «Ривьера». Фасады здания выполнены в стиле модерна с элементами неоклассики: симуляция чего-то исторического — типичный прием капромантизма.
Театр Кукол
Адрес: ул. Мамина-Сибиряка, 143
Считается, что Свердловский театр кукол был первым в СССР, для которого специально построили отдельное помещение, а первый спектакль в нем прошел 1 января 1964 года. Театр встроили в только что сданный многоквартирный жилой дом по проекту архитектора Павла Деминцева. В сквере через дорогу и во дворе этого дома работали фонтаны.
В 1996–1998 годах здание театра было реконструировано по проекту Александра Долгова. Это был один из первых проектов капромантизма в Екатеринбурге и, вероятно, первая реконструкция здания, возведенного в стиле советского модернизма. В дальнейшем в городе многие культурные учреждения, расположенные в зданиях эпохи советского модернизма, были реконструированы по принципам капромантизма. Более того, Екатеринбургский театр кукол — это первый пример реставрации капрома: в 2019 году здание закрыли, перестроили внутренние помещения, обогатили фасады здания, в том числе появился огромный циферблат.
Жилой дом
Адрес: ул. Энгельса, 30
Здание возводили в 1995–1996 годах и все квартиры раскупили еще до окончания строительства. Это первый в Екатеринбурге элитный дом с европейскими технологиями, подземным паркингом и двухуровневыми квартирами. В доме всего 36 квартир, у некоторых есть отдельный выход на улицу. Несмотря на высоту в шесть этажей, лифты в подъездах предусмотрены не были. Жителям города дом сразу казался странным: из-за массивности сооружения и небольших окон его часто сравнивали с крепостью, тюрьмой или больницей.
Когда здание строили, соседняя Красноармейская улица представляла собой частный сектор с дореволюционными домами. Постепенно «Атомстройкомплекс» начал разрабатывать концепцию продолжения застройки улицы в эстетике капрома и возвел микрорайон Малаховский.
БЦ «Европа»
Адрес: ул. Ленина, 25
В 1990-х годах приставка «евро» превращала любой китч в элитное произведение. Для строительства «Европы» пришлось уничтожить целый квартал «Азии» — лабиринты старинных дворов с многочисленными дореволюционными усадебными постройками. На этом месте располагались пять объектов культурного наследия, из которых формально (в виде внешних стен) уцелели два. Даже у советской власти не нашлось весомых аргументов, чтобы избавиться от этого «мещанского» наследия на главной площади города. По некоторым сведениям, причина была в том, что в одном из домов жили родственники Ленина. Капром же не видит проблемы в ликвидации аутентичного исторического, потому что с легкостью готов подменить его подделкой под старину.
Строительством БЦ «Европа» занимался Prinzip. Работы начались в 2005 году, а открылся центр в 2009. При всей помпезности холлов, дороговизне продукции в бутиках, это не более чем наивная попытка придать европейский лоск центру города, которую обнулило строительство напротив огромного «Пассажа».
ГДЕ ТЫ РАБОТАЕШЬ
«Я работаю в „Европе““ Как родственники Ленина спасли первый в Екатеринбурге торговый центрЧитать
Жилой дом
Адрес: ул. Белинского, 32
Жилой дом
Адрес: ул. Белинского, 86
Офис банка «Уралсиб»
Адрес: ул. Розы Люксембург, 15
Офис страховой компании «СОГАЗ-Жизнь»
Адрес: ул. Розы Люксембург, 35
Союз промышленников и предпринимателей
Адрес: ул. Пушкина, 6
ТЦ «Антей»
Адрес: ул. Малышева, 53