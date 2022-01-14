Страшно красиво: Второй гид по капромантизму в Екатеринбурге

Капиталистический романтизм — эпоха архитектуры в России 1991–2008 годов. У него практически нет стандартизированных черт — во всех регионах он развивался индивидуально, отражая культурные особенности места.

В первой части гида мы пообщались с Даниилом Веретенниковым, одним из трех авторов термина «капиталистический романтизм». Он выделил главной особенностью капрома необузданный индивидуализм, который стал отражением внезапно наступившей свободы в стране. Например, в Екатеринбурге есть здание, отсылающее к сказам Бажова.

Отношение к капиталистическому романтизму неоднозначное, но некоторые архитекторы защищают капром, считая эти примеры такими же памятниками архитектуры, как конструктивизм или модернизм.

Изучать капромантизм сложно, потому что в архивах музеев нет проектной документации по новым зданиям. Тем не менее, The Village Екатеринбург продолжает исследовать архитектурное наследие 1991–2008 годов, а экскурсовод Дмитрий Москвин поделился историями некоторых примеров капрома в Екатеринбурге.

Капиталистический романтизм — эпоха архитектуры в России 1991–2008 годов. У него практически нет стандартизированных черт — во всех регионах он развивался индивидуально, отражая культурные особенности места.

В первой части гида мы пообщались с Даниилом Веретенниковым, одним из трех авторов термина «капиталистический романтизм». Он выделил главной особенностью капрома необузданный индивидуализм, который стал отражением внезапно наступившей свободы в стране. Например, в Екатеринбурге есть здание, отсылающее к сказам Бажова.

Отношение к капиталистическому романтизму неоднозначное, но некоторые архитекторы защищают капром, считая эти примеры такими же памятниками архитектуры, как конструктивизм или модернизм.

Изучать капромантизм сложно, потому что в архивах музеев нет проектной документации по новым зданиям. Тем не менее, The Village Екатеринбург продолжает исследовать архитектурное наследие 1991–2008 годов, а экскурсовод Дмитрий Москвин поделился историями некоторых примеров капрома в Екатеринбурге.