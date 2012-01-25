Транзитным пассажирам покажут Москву Столичные власти собираются развивать новый вид туризма — в скором времени путешественники, которые проезжают столицу транзитом, смогут заказать однодневные туры.
Комитет по туризму предлагает туроператорам разработать короткие туры по столице для тех путешественников, которые проезжают Москву транзитом, сообщает газета «Московские новости».
Подобные туры называются Stopover и включают проживание в гостинице среднего класса и короткие экскурсии по городу. Предложить подобную услугу намерены в первую очередь транзитным пассажирам. Хотя эксперты утверждают, что она подойдёт скорее самостоятельным путешественникам, которые находятся в Москве без туристической группы.
Как рассказал изданию председатель столичного комитета по туризму Сергей Шпилько, в этом году новую услугу уже внедрили несколько крупных туристических компаний — и по их данным, спрос достаточно высок. Минимальная стоимость тура на два дня с экскурсиями и ночевкой в трехзвездочной гостинице составляет 3 000 рублей.
Туроператоры уверены, что даже за несколько часов в Москве можно многое посмотреть. Скажем, обычные школьные туры рассчитаны на 8 часов с обзорной экскурсией, посещением Кремля и обедом, а стоит такая поездка около 1 500 рублей вместе с заказом автобуса и гидом. В Ассоциации туроператоров России приветствуют идею властей, ведь во всем мире давно существует подобная практика. В Сингапуре, например, транзитные экскурсии вообще бесплатные.
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