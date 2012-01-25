Подобные туры называются Stopover и включают проживание в гостинице среднего класса и короткие экскурсии по городу. Предложить подобную услугу намерены в первую очередь транзитным пассажирам. Хотя эксперты утверждают, что она подойдёт скорее самостоятельным путешественникам, которые находятся в Москве без туристической группы.

Как рассказал изданию председатель столичного комитета по туризму Сергей Шпилько, в этом году новую услугу уже внедрили несколько крупных туристических компаний — и по их данным, спрос достаточно высок. Минимальная стоимость тура на два дня с экскурсиями и ночевкой в трехзвездочной гостинице составляет 3 000 рублей.

Туроператоры уверены, что даже за несколько часов в Москве можно многое посмотреть. Скажем, обычные школьные туры рассчитаны на 8 часов с обзорной экскурсией, посещением Кремля и обедом, а стоит такая поездка около 1 500 рублей вместе с заказом автобуса и гидом. В Ассоциации туроператоров России приветствуют идею властей, ведь во всем мире давно существует подобная практика. В Сингапуре, например, транзитные экскурсии вообще бесплатные.