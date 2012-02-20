Как рассказали авторы проекта, в Шереметьеве дальше демонстрационного образца дело не пошло, но появился инвестор, который заказал партию слип-боксов для полноценного отеля. Он будет рассчитан на туристов, которым нужно провести в Москве одну или несколько ночей. Стоимость аренды составит около 50 долларов. Отель будет представлять собой большое помещение, в котором по кругу разместят боксы для сна. В центре зала — общественная зона со столиками, телевизором и диванами. На каждый такой сектор установят душевую и туалет. Где именно откроется необычный отель, пока не известно, однако это точно будет центр Москвы. По словам архитекторов, расходы на капсульный отель окупятся за год-полтора, при том что обычно строительство гостиницы оправдывает себя лет через десять. «Слип-боксы выгодны потому, что для них не надо строить специальное помещение. Можно арендовать любые площади, лишь бы можно было сделать санузел и розетки. Если срок аренды не продлят, то владелец просто перевезет слип-боксы на новое место», — говорит Алексей Горяинов, один из создателей «коробок для сна».