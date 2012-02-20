В Москве откроется капсульный отель В апреле в ЦАО откроется отель из 30 «коробок для сна», демонстрационные образцы которых сейчас установлены в аэропорту Шереметьево.
Через полтора месяца откроется первый в Москве капсульный отель. Гостиница экономкласа будет состоять из так называемых слип-боксов, которые разработало российское бюро Arx Group. Об этом сообщает издание «Маркер».
Первый образец «коробок для сна» появился еще в прошлом году в аэропорту Шереметьево, ведь изначально Sleep Box были предназначены для пассажиров, которые хотят передохнуть или поспать в комфорте. Гостям предлагают кровать со сменным бельём, телевизор и Wi-Fi. В комнате есть вентиляция и место для багажа. Капсулу можно выбрать на одного, двоих или троих.
Фоторепортаж: Коробки для сна в Шереметьеве
Как рассказали авторы проекта, в Шереметьеве дальше демонстрационного образца дело не пошло, но появился инвестор, который заказал партию слип-боксов для полноценного отеля. Он будет рассчитан на туристов, которым нужно провести в Москве одну или несколько ночей. Стоимость аренды составит около 50 долларов.
Отель будет представлять собой большое помещение, в котором по кругу разместят боксы для сна. В центре зала — общественная зона со столиками, телевизором и диванами. На каждый такой сектор установят душевую и туалет.
Где именно откроется необычный отель, пока не известно, однако это точно будет центр Москвы. По словам архитекторов, расходы на капсульный отель окупятся за год-полтора, при том что обычно строительство гостиницы оправдывает себя лет через десять. «Слип-боксы выгодны потому, что для них не надо строить специальное помещение. Можно арендовать любые площади, лишь бы можно было сделать санузел и розетки. Если срок аренды не продлят, то владелец просто перевезет слип-боксы на новое место», — говорит Алексей Горяинов, один из создателей «коробок для сна».
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Кто-то уже "пробовал" эти отели?
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