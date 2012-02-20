Через полтора месяца откроется первый в Москве капсульный отель. Гостиница экономкласа будет состоять из так называемых слип-боксов, которые разработало российское бюро Arx Group. Об этом сообщает издание «Маркер».

Первый образец «коробок для сна» появился еще в прошлом году в аэропорту Шереметьево, ведь изначально Sleep Box были предназначены для пассажиров, которые хотят передохнуть или поспать в комфорте. Гостям предлагают кровать со сменным бельём, телевизор и Wi-Fi. В комнате есть вентиляция и место для багажа. Капсулу можно выбрать на одного, двоих или троих.

 

Фоторепортаж:  Коробки для сна в Шереметьеве


Как рассказали авторы проекта, в Шереметьеве дальше демонстрационного образца дело не пошло, но появился инвестор, который заказал партию слип-боксов для полноценного отеля. Он будет рассчитан на туристов, которым нужно провести в Москве одну или несколько ночей. Стоимость аренды составит около 50 долларов.

Отель будет представлять собой большое помещение, в котором по кругу разместят боксы для сна. В центре зала — общественная зона со столиками, телевизором и диванами. На каждый такой сектор установят душевую и туалет.

Где именно откроется необычный отель, пока не известно, однако это точно будет центр Москвы. По словам архитекторов, расходы на капсульный отель окупятся за год-полтора, при том что обычно строительство гостиницы оправдывает себя лет через десять. «Слип-боксы выгодны потому, что для них не надо строить специальное помещение. Можно арендовать любые площади, лишь бы можно было сделать санузел и розетки. Если срок аренды не продлят, то владелец просто перевезет слип-боксы на новое место», — говорит Алексей Горяинов, один из создателей «коробок для сна».

 

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Справка: Первый капсульный отель был открыт в японском городе Осака в 1979 году, он функционирует до сих пор и представляет собой небольшие комнаты с кроватью, телевизором и книжными полками. Подобные отели есть по всему миру, последний не так давно открылся в Шанхае. Капсульными отелями сегодня называют все гостиницы, номера в которых не превышают 10 кв. метров. Такой отель есть и в московском Шереметьеве, называется он «Воздушный экспресс». Правда, капсульным его делают только скромные размеры, потому что спать предлагают не в боксах, а в полноценных номерах со всеми удобствами.