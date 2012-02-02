Цены в буфете более чем доступные: бутерброд с колбасой стоит 27 рублей, с сыром — 17 рублей, салаты — от 68 рублей. По словам руководства метрополитена, завтраки и обеды готовят только из продуктов отечественного производства и по рецептам столовой для машинистов. Первое метрокафе открылось на станции «Сретенский бульвар» в сентябре, а в скором времени буфеты и хозмаг появятся также на станциях «Выставочная» и «Пятницкое шоссе». Кстати, недавно департамент торговли и услуг Москвы предложил метрополитену открыть виртуальный супермаркет. Он представляет собой стенды с изображением продуктов, ценой, описанием, а также QR-кодами ― с их помощью продукты можно заказать на дом, не выходя из подземки. Столичные чиновники подсмотрели эту идею у сеульского метро, где стенды магазина Homeplus есть почти на каждой станции. Если администрация метро идею одобрит, ее внедрят в ближайшие три года.