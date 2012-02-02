На станции «Митино» открылось четыре метрокафе Вместо виртуальных супермаркетов московская подземка продолжает расширять свою сеть закусочных — в переходе станции «Митино» открылось сразу 4 метрокафе и магазин «Всё для дома».
1 февраля в переходах станции «Митино» заработали пять торговых точек метрополитена. В метрокафе продают недорогую выпечку советского вида, супы и бутерброды. А в магазине «Всё для дома» предлагают бытовую химию и прочие хозяйственные мелочи.
Цены в буфете более чем доступные: бутерброд с колбасой стоит 27 рублей, с сыром — 17 рублей, салаты — от 68 рублей. По словам руководства метрополитена, завтраки и обеды готовят только из продуктов отечественного производства и по рецептам столовой для машинистов. Первое метрокафе открылось на станции «Сретенский бульвар» в сентябре, а в скором времени буфеты и хозмаг появятся также на станциях «Выставочная» и «Пятницкое шоссе».
Кстати, недавно департамент торговли и услуг Москвы предложил метрополитену открыть виртуальный супермаркет. Он представляет собой стенды с изображением продуктов, ценой, описанием, а также QR-кодами ― с их помощью продукты можно заказать на дом, не выходя из подземки. Столичные чиновники подсмотрели эту идею у сеульского метро, где стенды магазина Homeplus есть почти на каждой станции. Если администрация метро идею одобрит, ее внедрят в ближайшие три года.
Метрокафе на станции «Сретенский бульвар»
В метро может появиться виртуальный супермаркет
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Комментарии
тем более между Крылатским и Строгино будет новая станция, а то перегон и правда длинный
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