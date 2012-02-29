Сегодня в метро работает пять буфетов, правда, только на двух станциях. Первое открылось в прошлом сентябре на «Сретенском бульваре», еще четыре заработало в переходах «Митино» в начале февраля. Скоро появится еще одна точка на «Выставочной».

Как рассказали «Известиям», совсем скоро метрокафе будет кормить водителей, которые оставляют машины на перехватывающих парковках и пересаживаются на общественный транспорт. Также в планах — установка вендинговых автоматов. Цены по-прежнему будут низкими.

Пока в Москве всего пять перехватывающих парковок: у метро «Аннино», «Строгино», «Славянский бульвар», «Зябликово» и «Бульвар Дмитрия Донского». Вместе они рассчитаны на две с лишним тысячи автомобилей. Но уже весной власти собираются открыть площадки у станций «Теплый стан», «Волоколамская», «Выхино», «Отрадное», «Шипиловская», «Бульвар Дмитрия Ушакова».