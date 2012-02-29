В метрокафе будут кормить водителей Столичная подземка собирается открывать свои фирменные кафетерии и устанавливать вендинговые автоматы на перехватывающих парковках.
Московское метро собирается в этом году значительно расширить сеть своих кафе с дешевой выпечкой, салатами и бутербродами, причем не только в подземных переходах, но и на перехватывающих парковках. Об этом пишут «Известия».
Сегодня в метро работает пять буфетов, правда, только на двух станциях. Первое открылось в прошлом сентябре на «Сретенском бульваре», еще четыре заработало в переходах «Митино» в начале февраля. Скоро появится еще одна точка на «Выставочной».
Как рассказали «Известиям», совсем скоро метрокафе будет кормить водителей, которые оставляют машины на перехватывающих парковках и пересаживаются на общественный транспорт. Также в планах — установка вендинговых автоматов. Цены по-прежнему будут низкими.
Пока в Москве всего пять перехватывающих парковок: у метро «Аннино», «Строгино», «Славянский бульвар», «Зябликово» и «Бульвар Дмитрия Донского». Вместе они рассчитаны на две с лишним тысячи автомобилей. Но уже весной власти собираются открыть площадки у станций «Теплый стан», «Волоколамская», «Выхино», «Отрадное», «Шипиловская», «Бульвар Дмитрия Ушакова».
На станции «Митино» открылось 4 метрокафе
В метро может появиться виртуальный супермаркет
Комментарии
да еще и заезд на неё через пень-колоду, если из области едешь (а откуда тебе еще нужна эта парковка перехватывающая?!?!)
При чем выход из метро там же построен! Он до сих пор не открыт???
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