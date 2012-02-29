Проектировать велодорожки в Москве будет Институт Генплана Скандальный тендер на создание схемы велодорожек в Москве выиграл государственный проектный институт — жалобы других участников и юриста Алексея Навального остались без внимания.
В минувшем январе Москомархитектура опубликовала на сайте госзакупок два лота: на создание схемы дорожек и велоинфраструктуры в Москве. Максимальная цена обоих лотов — почти 33 миллиона рублей. Правда, затем ФАС заморозила конкурс, но в итоге его всё равно провели, а победителем стал государственный НИ и ПИ Генплана.
Потенциальных участников с самого начала не устраивала техническая документация конкурса: Москомархитектура требовала наличие лицензии ФСБ на работу с данными, составляющими государственную тайну. Такая лицензия есть только у крупных госструктур вроде того же института генплана. Заказом даже заинтересовался юрист Алексей Навальный: он подал жалобу в ФАС, и тендер на время заморозили. Но в итоге пункт о гостайне так и не убрали, а конкурс провели с тремя участниками.
Институт генплана оценил первый лот — создание схемы велодорожек — в 21 миллион рублей, чуть ниже заявленной цены. Хотя другой участник конкура предлагал выполнить эту работу на 3 миллиона дешевле. Окончательная цена второго лота пока не известна.
Принять участие в конкурсе хотели несколько общественных организаций, в частности Велотранспортный союз. Они даже представили первые наработки, однако пресловутая лицензия ФСБ автоматически исключила их из конкурса.
Напомним, что программа «Развитие транспортной системы Москвы на 2012–2016 годы» предусматривает строительство в течение четырех лет более 70 километров велодорожек, а также организацию 17 тысяч парковочных мест и создание сервисных центров по ремонту и обслуживанию велосипедов.
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Президент Велотранспортного союза Игорь Налимов: «Мы разработали примерную схему велотранспортных дорожек для Южного округа. Причем мы находимся в тесном контакте с префектурой и делали это по их просьбе. Но чтобы реализовать схему, нужны большие деньги, которых нет у префектур, а есть только на городском уровне. Наша организация хотела бы поучаствовать в конкурсе на создание дорожек. Но у нас, конечно, нет лицензии ФСБ. А в НИ и Пи Генплана просто не знают специфику велосипедного транспорта».
Комментарии
а вы сядьте на велик и своих друзей прихватите, и пусть даже так сделает каждый 1000, наверняка почище станет)
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