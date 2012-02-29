Потенциальных участников с самого начала не устраивала техническая документация конкурса: Москомархитектура требовала наличие лицензии ФСБ на работу с данными, составляющими государственную тайну. Такая лицензия есть только у крупных госструктур вроде того же института генплана. Заказом даже заинтересовался юрист Алексей Навальный: он подал жалобу в ФАС, и тендер на время заморозили. Но в итоге пункт о гостайне так и не убрали, а конкурс провели с тремя участниками.

Институт генплана оценил первый лот — создание схемы велодорожек — в 21 миллион рублей, чуть ниже заявленной цены. Хотя другой участник конкура предлагал выполнить эту работу на 3 миллиона дешевле. Окончательная цена второго лота пока не известна.

Принять участие в конкурсе хотели несколько общественных организаций, в частности Велотранспортный союз. Они даже представили первые наработки, однако пресловутая лицензия ФСБ автоматически исключила их из конкурса.

Напомним, что программа «Развитие транспортной системы Москвы на 2012–2016 годы» предусматривает строительство в течение четырех лет более 70 километров велодорожек, а также организацию 17 тысяч парковочных мест и создание сервисных центров по ремонту и обслуживанию велосипедов.