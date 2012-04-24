Власти Москвы хотят закрыть монорельс Из-за нерентабельности единственную в столице монорельсовую дорогу от «Тимирязевской» до улицы Сергея Эйзенштейна могут закрыть — окончательное решение примут в июне.
В скором времени Москва может лишиться своего единственного монорельса, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замглавы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Евгения Михайлова.
Ветка от метро «Тимирязевская» до улицы Сергея Эйзенштейна была открыта в 2004 году и обошлась бюджету в 6,3 миллиарда рублей, но так и не стала прибыльной — ежедневно ей пользуются лишь десять тысяч пассажиров. По сравнению с пассажиропотоком столичного метро, а это почти 7 миллионов человек, цифра действительно небольшая. По словам Михайлова, причина столь низкой популярности — неудачная проектировка маршрута.
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Стоит закрывать монорельс или нет, власти решат к июню — до этого правительство совместно с дорожными экспертами постарается найти какое-нибудь альтернативное применение монорельсу и придумает, как будут передвигаться те 10 тысяч человек, которые останутся без своего транспорта. Кстати, предложение о закрытии выдвигали ранее специалисты из НИИ транспорта. Как рассказал «РИА Новости» научный руководитель института Михаил Блинкин, себестоимость перевозки одного пассажира на монорельсе составляет 200 рублей, при том что проездной стоит 28 рублей.
Интересно, что, пока чиновники думают о закрытии монорельса, частный бизнес думает о строительстве новых веток. В начале апреля «Российской газете» стало известно, что к 2013 году на юго-западе столицы появится новый маршрут: дорога должна разгрузить вечную пробку на пересечении Профсоюзной улицы и МКАД и соединить юго-запад с областью. Это будет инвестиционный проект, вложиться в который решил застройщик обширной территории между поселками Мамыри и Мосрентген.
Власти же после неудачного опыта с монорельсом намерены возрождать трамвай. На днях, например, был объявлен тендер на модернизацию трамвайных путей на нескольких крупных магистралях, в том числе на Варшавском, Открытом шоссе, шоссе Энтузиастов, Живописной улице и улице Героев Панфиловцев. Победитель аукциона должен будет заменить бетонное покрытие на резиновые панели, что позволит сделать движение трамвая более тихим.
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