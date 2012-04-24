В скором времени Москва может лишиться своего единственного монорельса, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замглавы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Евгения Михайлова.

Ветка от метро «Тимирязевская» до улицы Сергея Эйзенштейна была открыта в 2004 году и обошлась бюджету в 6,3 миллиарда рублей, но так и не стала прибыльной — ежедневно ей пользуются лишь десять тысяч пассажиров. По сравнению с пассажиропотоком столичного метро, а это почти 7 миллионов человек, цифра действительно небольшая. По словам Михайлова, причина столь низкой популярности — неудачная проектировка маршрута.