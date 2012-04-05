«Большинство относится к плотве скептически: „мелкая рыбёшка, костлявая, вроде воблы“. Но большинство, как это часто бывает в истории человечества, жестоко ошибаются. Плотва при правильном подходе — очень вкусная рыба. И меньшинство это знают и делают из плотвы культ. Я знал человека, который почти слёзно умолял рыбака привезти ему плотвы: „Ты мне голову судаком и ряпушкой не забивай. Плотву гони!“ И человек этот был по-своему прав. Один из самых необычных вкусов — икра только что завяленной плотвы. Это вообще отдельная гастрономическая песня.

Плотву ловит Александр Басов и другие рыбаки артели на Рыбинском водохранилище. Мы были так воодушевлены их героическим трудом, что даже сняли красивый мини-фильм про них».