Рецепты шефов: Филе плотвы с хрустящей корочкой Шеф-повар ресторана «Шотландская клетка» Александр Картошкин в рамках Недель дикой рыбы LavkaLavka рассказывает, как приготовить филе плотвы с хрустящей корочкой.
Александр Картошкин — шеф-повар ресторана «Шотландская клетка». Родился 19 ноября 1982 года в Москве, и с детства хотел стать поваром. Начинал работать в гостинице «Золотое кольцо», позже — в ресторане «Чиполлино» под руководством Адриана Кетгласа. Уже в должности шеф-повара отвечал за кухню в ресторанах «Якитория», «Чешска господа», «Гроссбиф», «ПивБум» и в гостинице «Николаевский посад» в Суздали. Будучи заядлым охотником, в «Шотландской клетке» — ресторане, специализирующемся на, так сказать, дикой еде, — Александр обнаружил для себя массу возможностей, которые теперь и воплощает.
ПЛОТВА АЛЕКСАНДРА БАСОВА
«Большинство относится к плотве скептически: „мелкая рыбёшка, костлявая, вроде воблы“. Но большинство, как это часто бывает в истории человечества, жестоко ошибаются. Плотва при правильном подходе — очень вкусная рыба. И меньшинство это знают и делают из плотвы культ. Я знал человека, который почти слёзно умолял рыбака привезти ему плотвы: „Ты мне голову судаком и ряпушкой не забивай. Плотву гони!“ И человек этот был по-своему прав. Один из самых необычных вкусов — икра только что завяленной плотвы. Это вообще отдельная гастрономическая песня.
Плотву ловит Александр Басов и другие рыбаки артели на Рыбинском водохранилище. Мы были так воодушевлены их героическим трудом, что даже сняли красивый мини-фильм про них».
70 г филе плотвы (одна рыба, если её вес 150 г)
40 г дикого риса
20 г панировки (обрезать корку у свежего белого хлеба и натереть на крупной терке)
30 г сливок
15 г пармезана
40 г вяленых помидоров
40 г маслин
10 г песто
15 г масла
соль, перец
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Плотву почистить, промыть водой, разделать на филе.
Дикий рис отварить до готовности в солёной воде.
Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить с мелко порубленным чесноком на растительном масле. Добавить рис и залить всё сливками с тёртым пармезаном.
Филе рыбы посыпать солью и перцем, панировать в сухарях и обжарить на растительном масле.
Вяленые томаты и маслины нарезать мелкими кубиками, добавить соус песто и перемешать. Песто можно сделать самому: смешать в блендере оливковое масло, базилик, чеснок, кедровые орехи, пармезан и соль.
Выложить на тарелку рис (можно с помощью формы), сверху положить филе рыбы и украсить тартаром в виде лодок.
Филе плотвы будут готовить в «Шотландской клетке» до конца апреля
Адрес: Сретенка ул., 27/29
Комментарии
как все вкусненько выглядит)
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