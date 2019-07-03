Три рецепта летних обедов от Наташи Березовой накануне ужина в Екатеринбурге

Хороший бульон — половина дела. Этот — из куриных крыльев, с сельдереем, черным и белым перцем, тимьяном и луком. А еще можно собрать стебли от петрушки, кинзы и прочей зелени и добавить в бульон при варке.

Когда бульон готов, нарежьте морковку, картошку, щавель и мангольд тонкой соломкой. Вместо мангольда можно использовать листья обычной свеклы, подойдет и шпинат. Разберите укроп, петрушку и кинзу на листья, халапеньо нарежьте тонкими кружками.

Яйца достаньте из холодильника за час до варки. Их нужно опустить в кипящую подсоленную воду, снизить огонь до минимума и варить 6 минут, чтобы желток остался слегка мягким. Заранее подготовьте воду со льдом, охладите в ней яйца: так будет проще их почистить.

На порцию возьмите 250 граммов бульона, доведите до кипения, добавьте морковь и картошку и варите почти до готовности. Овощи должны остаться al dente и чуть-чуть хрустеть. Добавьте яйцо, чтобы оно прогрелось, и листья молодой крапивы. Посолите.

Мангольд и щавель лучше выложить сразу в тарелку, они очень нежные. Обратите внимание, ни зелень, ни овощи нельзя переварить. Это летний суп, он должен быть свежим и хрустящим.

Налейте суп в тарелку, добавьте ложку сметаны, щедрую горсть зелени и халапеньо.