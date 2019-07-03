Три рецепта летних обедов от Наташи Березовой накануне ужина в Екатеринбурге Рамен из щавеля и крапивы, зеленый салат и творожная запеканка от шеф-повара Stall By Natalia Berezova
В екатеринбургском гастробаре Momo pan asian kitchen 18 июля пройдет летний ужин с приглашенным шеф-поваром — Наташей Березовой из Stall By Natalia Berezova, столичного кафе, работающего в самом большом в Европе гастроцентре «Депо».
Готовить профессионально Наташа начала четыре года назад. Образование получила в Institut Paul Bocuse во Франции, все лето после практиковалась на постояльцах бутик-отеля в Бургундии, а потом стажировалась в ресторанах отеля Atlantis The Palm.
В преддверии единственного ужина в Екатеринбурге The Village попросил шефа поделиться тремя простыми рецептами летних блюд — такие легко приготовить дома.
Текст
Светлана Щавелева
Рамен щавелевый
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Куриный бульон — 250 мл
Морковь — 50 гр
Картофель — 50 гр
Щавель — 30 гр
Мангольд — 30 гр
Крапива — 30 гр
Укроп — 10 гр
Петрушка — 10 гр
Кинза — 10 гр
Халапеньо — 5 гр
Сметана — 1 большая ложка
Соль и перец по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Хороший бульон — половина дела. Этот — из куриных крыльев, с сельдереем, черным и белым перцем, тимьяном и луком. А еще можно собрать стебли от петрушки, кинзы и прочей зелени и добавить в бульон при варке.
Когда бульон готов, нарежьте морковку, картошку, щавель и мангольд тонкой соломкой. Вместо мангольда можно использовать листья обычной свеклы, подойдет и шпинат. Разберите укроп, петрушку и кинзу на листья, халапеньо нарежьте тонкими кружками.
Яйца достаньте из холодильника за час до варки. Их нужно опустить в кипящую подсоленную воду, снизить огонь до минимума и варить 6 минут, чтобы желток остался слегка мягким. Заранее подготовьте воду со льдом, охладите в ней яйца: так будет проще их почистить.
На порцию возьмите 250 граммов бульона, доведите до кипения, добавьте морковь и картошку и варите почти до готовности. Овощи должны остаться al dente и чуть-чуть хрустеть. Добавьте яйцо, чтобы оно прогрелось, и листья молодой крапивы. Посолите.
Мангольд и щавель лучше выложить сразу в тарелку, они очень нежные. Обратите внимание, ни зелень, ни овощи нельзя переварить. Это летний суп, он должен быть свежим и хрустящим.
Налейте суп в тарелку, добавьте ложку сметаны, щедрую горсть зелени и халапеньо.
Большой зеленый салат
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Молодой салат романо — 2 средних пучка
Сельдерей зеленый — 2 стебля
Мята — небольшой пучок
Зеленый горошек — 200 гр
Брынза — 50 гр
Боттарга — 20 гр
ЗАПРАВКА:
Свежевыжатый грейпфрутовый сок — 30 мл
Оливковое масло — 50 мл
Соль — 5 гр
Свежемолотый белый перец по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Салат необходимо помыть и разобрать на листья. Большие листья порезать крупно, листья поменьше — не резать, мяту — разобрать на листочки, сельдерей нарезать тонко. Зеленый горошек почистить. Боттаргу натереть на мелкой терке. Боттарга — это вяленая икра кефали или тунца. На рынке можно также найти икру дальневосточной рыбы макруруса — она чуть-чуть посуше среднеземноморской, а заодно — дешевле. И ее можно купить практически круглый год.
Для заправки смешайте грейпфрутовый сок и соль, добавить оливковое масло.
Затем перемешайте в миске листья салата, мяту, сельдерей и горошек с заправкой, после чего выложите на плоское блюдо. Сверху тонко натрите брынзу специальным ножом для чистки овощей и фруктов (по-английски этот нож называется peeling knife, а в России почему-то зовется «экономкой»). Посыпьте салат тертой боттаргой и свежемолотым перцем.
Рецепт творожной запеканки — бессменного хита Stall by Natalia Berezova
ИНГРЕДИЕНТЫ (на форму 750 гр):
Сыр сливочный — 200 гр
Сыр рикотта — 200 гр
Яйцо — 2 шт
Манка — 120 гр
Сахарный песок — 60 гр
Масло топленое — 80 гр
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Наташа начала рецепт с фразы: «Тонко нарежьте айву на слайсере и завакумируйте», но вовремя поняла, что что-то идет не так. Конечно, у кого-то найдется слайсер и даже домашний ваккуматор. Но следующий шаг — «поставьте су вид на температуру 89 градусов» — мог бы поставить на рецепте жирную точку. Только в закромах кулинарного гика можно обнаружить все три вышеперечисленные девайса, но зачем кулинарному гику рецепт запеканки? Поэтому ниже — упрощенный рецепт, который получилось очень близко к оригиналу.
Форму нужно смазать маслом и посыпать манкой. Затем взбить сливочный сыр с рикоттой до однородной массы, а яйца с сахаром до светлой пены. В Stall не выбрасывают ванильные стручки, а кладут их в контейнер с сахаром, чтобы сахар был ванильным. Смешайте все, добавьте манку и топленое масло. Переложите в форму и выпекайте при температуре 170 градусов 30-40 минут.
Охладив блюдо, достаньте его из формы. Разрежьте на порции, посыпьте сахаром и пройдитесь по сахару горелкой. Сверху натрите цедру апельсина, подавайте со сметаной.