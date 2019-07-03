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Рецепты шефов3 июля 2019

Три рецепта летних обедов от Наташи Березовой накануне ужина в Екатеринбурге Рамен из щавеля и крапивы, зеленый салат и творожная запеканка от шеф-повара Stall By Natalia Berezova

Три рецепта летних обедов от Наташи Березовой накануне ужина в Екатеринбурге
РедакторАлексей Шахов

В екатеринбургском гастробаре Momo pan asian kitchen 18 июля пройдет летний ужин с приглашенным шеф-поваром — Наташей Березовой из Stall By Natalia Berezova, столичного кафе, работающего в самом большом в Европе гастроцентре «Депо».

Готовить профессионально Наташа начала четыре года назад. Образование получила в Institut Paul Bocuse во Франции, все лето после практиковалась на постояльцах бутик-отеля в Бургундии, а потом стажировалась в ресторанах отеля Atlantis The Palm.

В преддверии единственного ужина в Екатеринбурге The Village попросил шефа поделиться тремя простыми рецептами летних блюд — такие легко приготовить дома.

Текст

Светлана Щавелева

Рамен щавелевый

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Куриный бульон — 250 мл

Морковь — 50 гр

Картофель — 50 гр

Щавель — 30 гр

Мангольд — 30 гр

Крапива — 30 гр

Укроп — 10 гр

Петрушка — 10 гр

Кинза — 10 гр

Халапеньо — 5 гр

Сметана — 1 большая ложка

Соль и перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Хороший бульон — половина дела. Этот — из куриных крыльев, с сельдереем, черным и белым перцем, тимьяном и луком. А еще можно собрать стебли от петрушки, кинзы и прочей зелени и добавить в бульон при варке.

Когда бульон готов, нарежьте морковку, картошку, щавель и мангольд тонкой соломкой. Вместо мангольда можно использовать листья обычной свеклы, подойдет и шпинат. Разберите укроп, петрушку и кинзу на листья, халапеньо нарежьте тонкими кружками.

Яйца достаньте из холодильника за час до варки. Их нужно опустить в кипящую подсоленную воду, снизить огонь до минимума и варить 6 минут, чтобы желток остался слегка мягким. Заранее подготовьте воду со льдом, охладите в ней яйца: так будет проще их почистить.

На порцию возьмите 250 граммов бульона, доведите до кипения, добавьте морковь и картошку и варите почти до готовности. Овощи должны остаться al dente и чуть-чуть хрустеть. Добавьте яйцо, чтобы оно прогрелось, и листья молодой крапивы. Посолите.

Мангольд и щавель лучше выложить сразу в тарелку, они очень нежные. Обратите внимание, ни зелень, ни овощи нельзя переварить. Это летний суп, он должен быть свежим и хрустящим.

Налейте суп в тарелку, добавьте ложку сметаны, щедрую горсть зелени и халапеньо.

Большой зеленый салат

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Молодой салат романо — 2 средних пучка

Сельдерей зеленый — 2 стебля

Мята — небольшой пучок

Зеленый горошек — 200 гр

Брынза — 50 гр

Боттарга — 20 гр

ЗАПРАВКА:

Свежевыжатый грейпфрутовый сок — 30 мл

Оливковое масло — 50 мл

Соль — 5 гр

Свежемолотый белый перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Салат необходимо помыть и разобрать на листья. Большие листья порезать крупно, листья поменьше — не резать, мяту — разобрать на листочки, сельдерей нарезать тонко. Зеленый горошек почистить. Боттаргу натереть на мелкой терке. Боттарга — это вяленая икра кефали или тунца. На рынке можно также найти икру дальневосточной рыбы макруруса — она чуть-чуть посуше среднеземноморской, а заодно — дешевле. И ее можно купить практически круглый год.

Для заправки смешайте грейпфрутовый сок и соль, добавить оливковое масло.

Затем перемешайте в миске листья салата, мяту, сельдерей и горошек с заправкой, после чего выложите на плоское блюдо. Сверху тонко натрите брынзу специальным ножом для чистки овощей и фруктов (по-английски этот нож называется peeling knife, а в России почему-то зовется «экономкой»). Посыпьте салат тертой боттаргой и свежемолотым перцем.

Рецепт творожной запеканки — бессменного хита Stall by Natalia Berezova

ИНГРЕДИЕНТЫ (на форму 750 гр):

Сыр сливочный — 200 гр

Сыр рикотта — 200 гр

Яйцо — 2 шт

Манка — 120 гр

Сахарный песок — 60 гр

Масло топленое — 80 гр

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Наташа начала рецепт с фразы: «Тонко нарежьте айву на слайсере и завакумируйте», но вовремя поняла, что что-то идет не так. Конечно, у кого-то найдется слайсер и даже домашний ваккуматор. Но следующий шаг — «поставьте су вид на температуру 89 градусов» — мог бы поставить на рецепте жирную точку. Только в закромах кулинарного гика можно обнаружить все три вышеперечисленные девайса, но зачем кулинарному гику рецепт запеканки? Поэтому ниже — упрощенный рецепт, который получилось очень близко к оригиналу.

Форму нужно смазать маслом и посыпать манкой. Затем взбить сливочный сыр с рикоттой до однородной массы, а яйца с сахаром до светлой пены. В Stall не выбрасывают ванильные стручки, а кладут их в контейнер с сахаром, чтобы сахар был ванильным. Смешайте все, добавьте манку и топленое масло. Переложите в форму и выпекайте при температуре 170 градусов 30-40 минут.

Охладив блюдо, достаньте его из формы. Разрежьте на порции, посыпьте сахаром и пройдитесь по сахару горелкой. Сверху натрите цедру апельсина, подавайте со сметаной.

фотографии: Stall by Natasha Berezova

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