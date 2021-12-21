Пирог василопита, печенье курабье и меломакарона: три греческих десерта к новогодним праздникам

Для рецепта обязательно нужно поджарить миндаль. Выложите его на противень в разогретую духовку при 160 °C на 8 минут. На половине времени лучше достать противень из духовки и тщательно перемешать миндаль, чтобы он равномерно прожарился. После дайте миндалю полностью остыть. Разломайте его — это можно сделать при помощью скалки, предварительно накрыв орехи кухонным полотенцем или пергаментом. Слегка постучите сверху скалкой до средней крошки.

Далее положите сливочное масло комнатной температуры и сахарную пудру в чашу миксера с насадкой-венчиком и взбейте на высокой скорости до пышной светлой массы. Тогда печенье получится нежным и рассыпчатым, со сливочным вкусом. Если у вас нет миксера, это можно сделать с помощью венчика вручную, просто уйдет больше времени на взбивание. Добавьте в массу ванилин, влейте ром или коньяк и продолжайте взбивать в течение минуты.

Высыпьте в чашу миксера к полученной массе крошку миндаля, муку и соль и установите насадку «весло», на низкой скорости смешайте все ингредиенты, а дальше вымешивайте тесто уже руками до мягкости и эластичности пока оно не перестанет липнуть к рукам. Не добавляйте дополнительно муку: ее избыток сделает печенье не таким рассыпчатым. Если вы работаете без миксера, то смешивайте сразу все ингредиенты вручную в большой миске.

Сделайте из теста шарики весом по 30 г и переложите на лист пергамента на расстоянии примерно 3 см друг от друга — печенье увеличится в размере при выпекании. Слегка надавите пальцем по центру каждого шарика и запекайте в течение 20–25 минут при температуре 165 °C. Важно, чтобы печенье осталось белым снаружи, но стало сухим внутри, оно не должно подрумяниться.

Достаньте печенье из духовки и дайте ему остыть. Затем посыпьте его со всех сторон сахарной пудрой.