Пирог василопита, печенье курабье и меломакарона: три греческих десерта к новогодним праздникам Приготовьте на свой стол или подарите близким
Если вы еще не решили, какой десерт станет королем вашей новогодней вечеринки, или уже устали думать, что подарить друзьям и родственникам, мы нашли для вас решение — это греческие сладости, которые легко приготовить на домашней кухне. Традиционными рецептами с нами поделился создатель и шеф-кондитер кондитерской Felice Пантелис Папатанасиу. Кстати, на родине Пантелиса печенье курабье готовят в Рождество, которое в Европе празднуют 25 декабря, а пирог со счастливой монеткой василопита подают сразу после наступления Нового года, 1 января.
Печенье курабье
По рецепту шеф-повара кондитерской Felice Пантелиса Папатанасиу
Ингредиенты
Пшеничная мука — 900 г
Миндаль — 200–280 г
Сливочное масло комнатной температуры — 500 г
Сахарная пудра — 220 г
Ром или коньяк — 25 г
Ванилин — 10 г
Соль — 2 г
Декор
Сахарная пудра — 300 г
Способ приготовления
Для рецепта обязательно нужно поджарить миндаль. Выложите его на противень в разогретую духовку при 160 °C на 8 минут. На половине времени лучше достать противень из духовки и тщательно перемешать миндаль, чтобы он равномерно прожарился. После дайте миндалю полностью остыть. Разломайте его — это можно сделать при помощью скалки, предварительно накрыв орехи кухонным полотенцем или пергаментом. Слегка постучите сверху скалкой до средней крошки.
Далее положите сливочное масло комнатной температуры и сахарную пудру в чашу миксера с насадкой-венчиком и взбейте на высокой скорости до пышной светлой массы. Тогда печенье получится нежным и рассыпчатым, со сливочным вкусом. Если у вас нет миксера, это можно сделать с помощью венчика вручную, просто уйдет больше времени на взбивание. Добавьте в массу ванилин, влейте ром или коньяк и продолжайте взбивать в течение минуты.
Высыпьте в чашу миксера к полученной массе крошку миндаля, муку и соль и установите насадку «весло», на низкой скорости смешайте все ингредиенты, а дальше вымешивайте тесто уже руками до мягкости и эластичности пока оно не перестанет липнуть к рукам. Не добавляйте дополнительно муку: ее избыток сделает печенье не таким рассыпчатым. Если вы работаете без миксера, то смешивайте сразу все ингредиенты вручную в большой миске.
Сделайте из теста шарики весом по 30 г и переложите на лист пергамента на расстоянии примерно 3 см друг от друга — печенье увеличится в размере при выпекании. Слегка надавите пальцем по центру каждого шарика и запекайте в течение 20–25 минут при температуре 165 °C. Важно, чтобы печенье осталось белым снаружи, но стало сухим внутри, оно не должно подрумяниться.
Достаньте печенье из духовки и дайте ему остыть. Затем посыпьте его со всех сторон сахарной пудрой.
Печенье меломакарона
По рецепту шеф-повара кондитерской Felice Пантелиса Папатанасиу
Ингредиенты
Мед — 100 г
Вода — 500 г
Сахар — 700 г
Апельсин, разрезанный на две половинки
Корица — 2 палочки
Пшеничная мука — 1 200 г
Апельсиновый сок — 400 г
Оливковое масло из Греции — 300 г
Подсолнечное масло — 230 г
Растопленное сливочное масло — 50 г
Сахарная пудра — 30 г
Пищевая сода — ½ ч. л.
Молотая корица — ¼ ч. л.
Молотая гвоздика — 1/5 ч. л.
Цедра апельсина
Подача
Очищенные грецкие орехи — 500 г
Мед — 300 г
Способ приготовления
Начнем с сиропа: налейте в кастрюлю с толстым дном или сотейник воду, добавьте сахар, палочки корицы и разрезанный пополам апельсин с кожурой. Поставить на средний огонь, когда масса закипит, подержите на плите в течение 1 минуты — сироп должен немного загустеть. После чего снимите его с плиты, добавьте мед. Пока сироп остывает, можно начать готовить печенье.
Влейте в глубокую емкость апельсиновый сок, оливковое, подсолнечное и растопленное сливочное масло. Добавьте сахарную пудру, пищевую соду, молотые корицу, гвоздику и цедру апельсина. Хорошенько перемешайте все ложкой или силиконовой лопаткой и всыпьте муку. Аккуратно перемешивайте массу от центра к краям миски, но не долго, чтобы тесто не затянулось, иначе печенье будет не таким нежным.
Сформируйте печенье в небольшие овальные формы размером с грецкий орех — это можно сделать с помощью двух столовых ложек. Одну из сторон придавите ситом, вилкой или теркой, чтобы получился узор — так к печенью легче прилипнет ореховая посыпка. Выложите печенье на смазанный сливочным маслом лист пергамента на расстояние 2–3 сантиметра друг от друга, чтобы оно не слиплось во время приготовления. Запекайте в разогретой до 180 °С духовке в течение 30 минут.
Пока печенье готовится, крупно разломайте очищенные грецкие орехи. Для этого подойдет ступка или скалка. Накройте орехи пергаментом или полотенцем и постучите сверху до образования крошки среднего размера.
Как только достанете печенье из духовки, сразу окуните его в холодный сироп с двух сторон, предварительно убрав из него половинки апельсина. Положите печенье на решетку из духовки или подставку для микроволновки, чтобы стекал сироп. Пропитывая печенье сиропом, учитывайте, что оно должно оставаться горячим, а сироп — холодным, в противном случае печенье быстро размокнет.
Выложите на тарелку для подачи немного меда и крупно нарезанные грецкие орехи, сверху печенье меломакарона и повторите так несколько раз. Хранить такое печенье можно при комнатной температуре, главное, накрыть его фольгой.
Пирог василопита
По рецепту шеф-повара кондитерской Felice Пантелиса Папатанасиу
Ингредиенты
Пшеничная мука — 300 г
Сливочное масло комнатной температуры — 300 г
Сахарная пудра — 250 г
Яйцо комнатной температуры — 6 шт.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Цедра одного апельсина
Монетка
Фольга
Способ приготовления
Сначала взбейте в чаше миксера сливочное масло с сахарной пудрой с помощью насадки-венчика. Если дома нет миксера, можно использовать ручной венчик. Добавляйте в массу по одному разбитому яйцу, каждый раз перемешивая до однородности — так они лучше вмешаются в тесто.
Возьмите чистую миску и просейте в нее через сито муку вместе с разрыхлителем для теста. В несколько приемов добавьте муку с разрыхлителем в масляно-яичную смесь, каждый раз аккуратно перемешивая массу на невысокой скорости, чтобы не потерять ее пышность. В самом конце добавьте цедру апельсина. Чтобы она была более ароматной, до снятия ее с помощью мелкой терки как следует покатайте апельсин, немного надавливая на него, — так в цедре выделится больше сока. Готовое тесто должно получиться по консистенции как густая сметана.
Смажьте форму для запекания сливочным маслом и влейте тесто. Выберете место, куда будете прятать монетку — оберните ее в фольгу и погрузите в массу. Выпекайте при температуре 170 °С в течение часа. Готовность десерта можно проверить ножом или зубочисткой — поверхность должна выходить из пирога чистой, без остатков теста.
Когда пирог остынет, посыпаем его сахарной пудрой. В Греции василопиту подают в новогоднюю ночь, когда часы пробьют полночь, и разрезают ровно по числу гостей. Первый кусок — всегда хозяину дома. У того, кому достался кусок с монеткой, год будет счастливым.
Фотографии: обложка, 3 — hansgeel / depositphotos, 1, 2 — Felice