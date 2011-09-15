В Москве появится новый кулинарный журнал Jamie Magazine Издательство «Эксмо» в декабре запускает российскую версию кулинарного журнала известного повара Джейми Оливера — Jamie Magazine.
Издательство «Эксмо» и журнал «ХлебСоль» в конце этого года запускают российскую версию кулинарного журнала Джейми Оливера Jamie Magazine — с рецептами самого повара, обзорами ресторанов и очерками из гастрономических путешествий.
В планах — не только переводить записки знаменитого повара, около трети журнала будет с российским контентом. За это отвечает местная редакция, которая сейчас занимается журналом «ХлебСоль»: редакционный директор Людмила Никитина, арт-редактор Елена Межегурская, фуд-редактор Людмила Сальникова и рецептурный редактор Антон Булыгин. Журнал будет выходить раз в месяц.
Jamie Magazine продаётся в 46 странах мира и имеет три европейских издания. «Эксмо» делает ставку на популярность Джейми Оливера и его книг в России. Руководитель кулинарных медиапроектов издательства Евгений Капьев считает, что журнал поможет им стать лидерами российского рынка среди кулинарных изданий: «Сегодня мы занимаем лидирующие позиции в кулинарной сфере. Мы продаем более 60 % всех кулинарных книг в России и СНГ, издаем успешный женский журнал „ХлебСоль“ с Юлией Высоцкой и владеем крупнейшей кулинарной социальной сетью рунета Koolinar.ru. С Jamie Magazine мы станем лидерами российского рынка в сегменте глянцевых кулинарных изданий».
Представители издательства обещают, что запуск журнала будет поддержан широкомасштабной рекламной кампанией, а сам он будет распространяться в премиальных точках продаж по всей России и стоить примерно 250 рублей.