В Москве во второй раз пройдет Omnivore Food Festival С 24 по 26 апреля в Гостином Дворе и нескольких московских ресторанах пройдет гастрономический фестиваль молодой кухни Omnivore Food Festival.
В конце апреля в Москве во второй раз пройдет гастрономический фестиваль Omnivore, очень старательно подбирающий участников — в основном это опытные шефы, создающие «молодую гастрономию» и экспериментирующие без оглядки на общепринятые каноны.
Как и в прошлом году, кроме мастер-классов в Гостином Дворе, во время фестивальной недели все иностранные шефы будут готовить специальные блюда на кухнях московских ресторанов. А в последний день состоится гастровечеринка, которая, скорее всего, снова пройдет на террасе «Стрелки».
«Омнивор» придумали в 2005 году во французском Довиле, затем он стал проходить в Нью-Йорке, а год назад охватил три страны. В Москве на фестивале выступили четыре наших шеф-повара: Илья Шалев из «Рагу», Иван Шишкин из Delicatessen, Андрей Рывкин из Dome и Виталий Карсаев из «Кофемании», — а также семь иностранных шефов. В 2012 году фестиваль превратился в Omnivore World Tour и пройдет не только в Париже, Нью-Йорке и Москве, но еще в девяти странах. Список иностранных участников Omnivore Moscow такой: Бенджамин Турсель из Auberge du Prieuré (Франция), Кобэ Дерамо из In de Wulf (Бельгия), Джон Фрейзер из Dovetail (Нью-Йорк, США), Жан Сюльпис из L’Oxalys (Франция), Пол Каннингем из Henne Kirkeby Kro (Дания). Список участвующих российских шефов уточняется.
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Репортаж с фестиваля OFF в Довиле
Наталья Паласьос, организатор Omnivore Food Festival Moscow: «В прошлом году проведение „Омнивора“ было скорее экспериментом. Мы не совсем понимали, приживется ли этот формат здесь. Еще одной нашей задачей было поднять планку общего гастрономического уровня и разбудить у местных шефов интерес к экспериментам. В этом году нам особенно интересно, что покажут местные шефы, интересно, изменилось ли что-то за прошедший год. Теперь это мировое турне, и Москва станет частью фестиваля наравне с Шанхаем, Сан-Франциско, Парижем».
Комментарии
я тоже ходила в прошлом году)
в этом году хочу попасть на мастер-класс молодого шефа кажется из ресторана "Zолотой" - я читала что он занял 3-е место в мире на конкурсе молодых поваров СанПеллегрино - вроде заявили его как участника..не помню к сожалению как зовут его...
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