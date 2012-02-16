В конце апреля в Москве во второй раз пройдет гастрономический фестиваль Omnivore, очень старательно подбирающий участников — в основном это опытные шефы, создающие «молодую гастрономию» и экспериментирующие без оглядки на общепринятые каноны. Как и в прошлом году, кроме мастер-классов в Гостином Дворе, во время фестивальной недели все иностранные шефы будут готовить специальные блюда на кухнях московских ресторанов. А в последний день состоится гастровечеринка, которая, скорее всего, снова пройдет на террасе «Стрелки». «Омнивор» придумали в 2005 году во французском Довиле, затем он стал проходить в Нью-Йорке, а год назад охватил три страны. В Москве на фестивале выступили четыре наших шеф-повара: Илья Шалев из «Рагу», Иван Шишкин из Delicatessen, Андрей Рывкин из Dome и Виталий Карсаев из «Кофемании», — а также семь иностранных шефов. В 2012 году фестиваль превратился в Omnivore World Tour и пройдет не только в Париже, Нью-Йорке и Москве, но еще в девяти странах. Список иностранных участников Omnivore﻿ Moscow такой: Бенджамин Турсель из Auberge du Prieuré (Франция), Кобэ Дерамо из In de Wulf (Бельгия), Джон Фрейзер из Dovetail (Нью-Йорк, США), Жан Сюльпис из L’Oxalys (Франция), Пол Каннингем из Henne Kirkeby Kro (Дания)﻿. Список участвующих российских шефов уточняется.