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Еда22 января 2014

На Петроградской стороне пройдёт «Ресторанная неделя» На Петроградской стороне пройдет собственная «Ресторанная неделя» с бесплатными кулинарными мастер-классами — по аналогии с той, что проходит в Нью-Йорке и других городах мира.

Организаторы «Зимнего ресторанного фестиваля» готовят новое гастрономическое мероприятие. С 3 по 9 февраля в Петербурге пройдёт локальная ресторанная неделя, ограниченная одним районом города — Петроградской стороной. 

В течение недели в нескольких ресторанах на Петроградской будут проводить бесплатные мастер-классы: всего запланировало около 30 встреч, на которые необходимо записаться заранее. Для детей предусмотрены отдельные уроки. Среди участников — кафе Mashita и Casual Cafe, рестораны «Якитория Mojo», Polenta, «Поморский» и «На Здоровье!». Каждое из заведений также представит специальное меню по сниженным ценам. 

  

Оксана Бронникова

организатор фестиваля 

Прошлый проект нашей команды — «Зимний ресторанный фестиваль» — понравился гостям и участникам. За короткий срок мы познакомились с кухней многих ресторанов и, главное, с шеф-поварами, ведь важно знать, кто нам готовит. И, конечно, всегда приятно учиться у профессионалов, тем более что все мастер-классы на наших мероприятиях бесплатные. Мы решили, не дожидаясь весеннего фестиваля, воспроизвести формат на локальном уровне, а именно на Петроградском острове. Нам нравится среда этого района, наличие большого количества локальных ресторанов. С ними мы и хотим познакомить гостей.

  

 

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