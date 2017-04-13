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Еда13 апреля 2017

ObedBufet и Simple открывают винную школу Полный курс состоит из шести лекций

РедакторРоман Чернянский

Сеть рестомаркетов ObedBufet и компания Simple открывают винную школу. Об этом The Village сообщили организаторы курсов.

Лекции будет вести профессиональный сомелье, который расскажет о сортах винограда, регионах и стилях производства, а также о сочетании вин с блюдами. Помимо винных дегустаций, учащимся предложат специальное меню закусок.

Занятия разбиты на три блока по две лекции. В первом, вводном, блоке расскажут про тихие и игристые вина, во втором представят обзор белых и красных вин, а занятия третьего блока посвятят напиткам Старого и Нового Света.

Стоимость одной лекции составляет 999 рублей, а блока — 1 800 рублей. Весь курс обойдется в 5 тысяч рублей.

Первое занятие состоится в четверг, 20 апреля, в 19:00 в ресторане ObedBufet в ТЦ «Метрополис». Регистрация на него доступна по ссылке.

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