Новое место (Петербург): Ресторан «Марчелли's» Филиал семейного итальянского ресторана с гастрономом в спальном районе.
Владельцы ресторана «Марчелли's» на Восстания, 15 начали экспансию в спальные районы Петербурга. Первое заведение за пределами центра открыли на Ленинском проспекте. Здесь воспроизвели формат семейного ресторана с уклоном в итальянскую кухню, но цены сделали более демократичными. У Михаила Тевелова и Евгения Кадомского, открывших «Марчелли's», уже есть опыт продвижения ресторанов на периферии города: они много лет развивают японскую сеть «Две палочки».
Базовое меню в новом «Марчелли's» осталось практически без изменений, к нему добавили лишь несколько позиций. С оглядкой на основную аудиторию — жителей близлежащих домов — стали делать пиццу, которая выпекается на открытой кухне. При ресторане работает гастроном — купить можно все продукты, которые используют для приготовления блюд: от весовой муки и соуса для пиццы до трюфельной пасты и итальянских сыров.
Дизайн-проект придумал Савелий Архипенко, креативный директор «Лофт Проект Этажи». В интерьере огромное количество деталей: десятки промышленных ламп, зелень в кадках, расписные тарелки на стенах. Склад частично вынесен прямо в зал — полки уставлены консервными банками, коробочками, бутылками. Длинный дубовый стол в центре зала со скамьями на 15 человек сделали на заказ. Две потолочные лампы из стальных трубок и разноцветную стойку тоже собрали по эскизам архитектора. Стулья привезли из Малайзии. На втором этаже оборудована детская комната, где с пятницы по воскресенье работает няня.
В планах на апрель-май — открытие еще двух «Марчелли’s»: на улице Типанова и Комендантском проспекте.
Выдержки из меню:
- Жареные оливки и маслины со специями — 120 рублей
- Салат с говяжьим языком и шафрановым соусом — 240 рублей
- Теплый салат с осьминогом, картофелем и сельдереем — 260 рублей
- Похлебка из баранины с лесными грибами — 200 рублей
- Суп сливочный с лососем и гигантскими мидиями — 240 рублей
- Тортеллини со сливочным сыром, трюфелями и грецким орехом — 350 рублей
- Равиоли с тигровыми креветками в винном соусе — 410 рубей
- Спагетти с салями Сальсичча в остром томатном соусе — 230 рублей
- Цыпленок пеперончино — 310 рублей
- Пицца «Карбонара» — 340 рублей
- Пицца «Четыре сыра» — 380 рублей
- Семга на пару с овощными тальятелле — 385 рублей
- Овощи гриль — 160 рублей
- Рибай-стейк — 750 рублей
- Жареный картофель с розмарином — 80 рублей
- Фокачча с домашним соусом песто — 120 рублей
- Сорбет ананасовый — 120 рублей
- Тирамису — 160 рублей
- Домашний лимонад тархун/облепиховый/клубничный — 310 рублей за литр
- Чай в чайнике — 150 рублей
- Свежевыжатый апельсиновый сок — 120 рублей
- Вино белое домашнее — 750 рублей за бутылку, 150 рублей за бокал
- Вино красное «Карменер» — 1 100 рублей за бутылку, 200 рублей за бокал
- Пиво разливное красное — 180 рублей за пол-литра
Гастроном:
- Сыр моцарелла «Санта Лючия» — 110 рублей за 125 г
- Соус неаполитано (томатный) — 70 рублей за 200 г
- Мука «Семолина» на развес — 120 рублей за 1 кг
- Уксус бальзамический (6 лет) — 400 рублей за 250 мл
- Чиабатта — 120 рублей за 310 г
- Трюфельная паста — 800 рублей за 180 г
Ресторан «Марчелли's»
Ленинский пр., 120
Пн-Вс: 11:00–00:00
Тел.: 985-53-35
www.marcellis.ru
Фотографии: Дмитрий Цыренщиков
Комментарии
Если это похоже на Марчелли'c на Восстания - категорически не советую: отвратительный сервис, начиная с закатывания глаз хостесс при встрече посетителей и заканчивая внесенными в чек позициями которые мы не заказывали, снятием с карты суммы отличной от суммы в чеке, ну и качество еды, к сожалению, не всегда соответствует.
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