Владельцы ресторана «Марчелли's» на Восстания, 15 начали экспансию в спальные районы Петербурга. Первое заведение за пределами центра открыли на Ленинском проспекте. Здесь воспроизвели формат семейного ресторана с уклоном в итальянскую кухню, но цены сделали более демократичными. У Михаила Тевелова и Евгения Кадомского, открывших «Марчелли's», уже есть опыт продвижения ресторанов на периферии города: они много лет развивают японскую сеть «Две палочки».

Базовое меню в новом «Марчелли's» осталось практически без изменений, к нему добавили лишь несколько позиций. С оглядкой на основную аудиторию — жителей близлежащих домов — стали делать пиццу, которая выпекается на открытой кухне. При ресторане ﻿работает гастроном — купить можно все продукты, которые используют для приготовления блюд: от весовой муки и соуса для пиццы до трюфельной пасты и итальянских сыров.

Дизайн-проект придумал Савелий Архипенко, креативный директор «Лофт Проект Этажи». В интерьере огромное количество деталей: десятки промышленных ламп, зелень в кадках, расписные тарелки на стенах. Склад частично вынесен прямо в зал — полки уставлены консервными банками, коробочками, бутылками. Длинный дубовый стол в центре зала со скамьями на 15 человек сделали на заказ. Две потолочные лампы из стальных трубок и разноцветную стойку тоже собрали по эскизам архитектора. Стулья привезли из Малайзии. На втором этаже оборудована детская комната, где с пятницы по воскресенье работает няня.

В планах на апрель-май — открытие еще двух «Марчелли’s»: на улице Типанова и Комендантском проспекте.



ИЛЬЯ ВАХОШКИН Менеджер

«Мы открыли новое заведение, но хотелось передать ту историю и атмосферу, которая стоит за нашим флагманским рестораном „Марчелли's“, он существует уже шестой год. По-домашнему уютно сделан интерьер, склад с продуктами, из которых мы готовим, оборудован прямо в зале. Наши основные посетители — жители домов по соседству от 25 до 40 лет, деловая активность здесь не очень развита, поэтому и в меню, и в дизайне, и в ценнике ориентировались на людей семейных, которые просто заходят на ужин. По вечерам у нас всегда аншлаг».

Выдержки из меню:

Жареные оливки и маслины со специями — 120 рублей

Салат с говяжьим языком и шафрановым соусом — 240 рублей

Теплый салат с осьминогом, картофелем и сельдереем — 260 рублей

Похлебка из баранины с лесными грибами — 200 рублей

Суп сливочный с лососем и гигантскими мидиями — 240 рублей

Тортеллини со сливочным сыром, трюфелями и грецким орехом — 350 рублей

Равиоли с тигровыми креветками в винном соусе — 410 рубей

Спагетти с салями Сальсичча в остром томатном соусе — 230 рублей

Цыпленок пеперончино — 310 рублей

Пицца «Карбонара» — 340 рублей

Пицца «Четыре сыра» — 380 рублей

Семга на пару с овощными тальятелле — 385 рублей

Овощи гриль — 160 рублей

Рибай-стейк — 750 рублей

Жареный картофель с розмарином — 80 рублей

Фокачча с домашним соусом песто — 120 рублей

Сорбет ананасовый — 120 рублей

Тирамису — 160 рублей

Домашний лимонад тархун/облепиховый/клубничный — 310 рублей за литр

Чай в чайнике — 150 рублей

Свежевыжатый апельсиновый сок — 120 рублей

Вино белое домашнее — 750 рублей за бутылку, 150 рублей за бокал

Вино красное «Карменер» — 1 100 рублей за бутылку, 200 рублей за бокал

Пиво разливное красное — 180 рублей за пол-литра





Гастроном:



Сыр моцарелла «Санта Лючия» — 110 рублей за 125 г

Соус неаполитано (томатный) — 70 рублей за 200 г

Мука «Семолина» на развес — 120 рублей за 1 кг

Уксус бальзамический (6 лет) — 400 рублей за 250 мл

Чиабатта — 120 рублей за 310 г

Трюфельная паста — 800 рублей за 180 г

Ресторан «Марчелли's»

Ленинский пр., 120

Пн-Вс: 11:00–00:00

Тел.: 985-53-35

www.marcellis.ru