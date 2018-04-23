На набережной Мойки заработал рестобар The Other Cider Заведение открыла команда «Сидрерии» на Моховой и бара «Цветочки» на Рубинштейна
На набережной реки Мойки в техническом режиме заработал рестобар The Other Cider. Заведение открыла команда, ответственная за «Сидрерию» на Моховой и бар «Цветочки» на Рубинштейна, — Дмитрий Миронов, Сергей Соловьёв, Леонид Норин и Станислав Чанько.
The Other Cider
Адрес: наб. реки Мойки, 67
Телефон: +7 (812) 967–81–31
Средний чек: 1 200 рублей
Напитки
Разливной сидр — 110–350 рублей
Бутылочный сидр — 280–1 600 рублей
Коктейли — 350–600 рублей
Настойки — 170 рублей
Идея: The Other Cider сочетает элементы ресторана и бара с акцентом на сидрах (110–1 600 рублей), дистиллятах (от 240 рублей), настойках (170 рублей) и коктейлях.
Интерьер: Оформлением заведения занималась Маргарита Молчанова. Ресторан состоит из трех залов, рассчитанных на 95 посадочных мест. В интерьере много отреставрированной ретромебели, пианино «Красный октябрь» золотой серии и выполненная на заказ барная стойка из натурального камня.