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Новости23 апреля 2018

На набережной Мойки заработал рестобар The Other Cider Заведение открыла команда «Сидрерии» на Моховой и бара «Цветочки» на Рубинштейна

На набережной реки Мойки в техническом режиме заработал рестобар The Other Cider. Заведение открыла команда, ответственная за «Сидрерию» на Моховой и бар «Цветочки» на Рубинштейна, — Дмитрий Миронов, Сергей Соловьёв, Леонид Норин и Станислав Чанько.

The Other Cider

Адрес: наб. реки Мойки, 67

Телефон: +7 (812) 967–81–31

Средний чек: 1 200 рублей

 vk

Напитки

Разливной сидр — 110–350 рублей

Бутылочный сидр — 280–1 600 рублей

Коктейли — 350–600 рублей

Настойки — 170 рублей






Идея: The Other Cider сочетает элементы ресторана и бара с акцентом на сидрах (110–1 600 рублей), дистиллятах (от 240 рублей), настойках (170 рублей) и коктейлях.

Интерьер: Оформлением заведения занималась Маргарита Молчанова. Ресторан состоит из трех залов, рассчитанных на 95 посадочных мест. В интерьере много отреставрированной ретромебели, пианино «Красный октябрь» золотой серии и выполненная на заказ барная стойка из натурального камня.

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