Команда Smoke BBQ откроет бар Smokey Bones на Московском проспекте Заведение рядом с парком Победы заработает в июне
Ресторанная группа Алексея Бурова и Павла Коккова, которая теперь официально называется Dreamteam, запустит новый проект на Московском проспекте, 204.
Заведение Smokey Bones, расположенное напротив парка Победы, задумано в формате традиционного бара с широким ассортиментом напитков и небольшим меню, которое будет базироваться на блюдах из собственной коптильни. Как сообщают организаторы, ставку в баре сделают на небанальные, но доступные по цене вина, редкие джины и коктейли. Пивная линейка будет состоять из подборки крафтового пива, причем как от классических пивоварен, так и от производителей новой волны. Также обещано, что Smokey Bones будет работать не только как бар, но и как лавка, где можно купить мясо и гарниры для дома или пикника, а кроме того, приобрести напитки по цене супермаркета.
Бар займет помещение площадью 130 квадратных метров и будет рассчитан на 65 посадочных мест. Главными украшениями зала должны стать круговая барная стойка из каррарского мрамора и панорамный вид на Московский проспект.
Открытие бара запланировано на июнь.
В настоящее время рестораторы Алексей Буров и Павел Кокков владеют пятью заведениями в Петербурге. Помимо Smoke BBQ, в группу входят кафе «Траппист», бар «Фарш & Бочка», пивной бутик «Пивная карта» и пиццерия «Форно Браво».
Ранее команда сообщила о подготовке еще двух новых заведений: в кластере «Голицын-лофт» рестораторы откроют Bombay Cafe, а также запустят представительство кафе «Траппист» в Москве, в Большом Черкасском переулке.