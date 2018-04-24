В настоящее время рестораторы Алексей Буров и Павел Кокков владеют пятью заведениями в Петербурге. Помимо Smoke BBQ, в группу входят кафе «Траппист», бар «Фарш & Бочка», пивной бутик «Пивная карта» и пиццерия «Форно Браво».

Ранее команда сообщила о подготовке еще двух новых заведений: в кластере «Голицын-лофт» рестораторы откроют Bombay Cafe, а также запустят представительство кафе «Траппист» в Москве, в Большом Черкасском переулке.