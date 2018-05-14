В ресторане «Белка» на Петроградской стороне пройдет специальный гастрономический ужин с шеф-поваром лондонского ресторана Sosharu Алексом Крачуном.

Алекс Крачун начинал карьеру в ресторане Maze, на кухне шеф-повара Гордона Рамзи в Лондоне и Нью-Йорке. Позднее отправился в Японию, где работал в Киото — у Йошихиро Мурато в ресторане Kikunoi, завоевавшем три звезды Мишлен, а затем — в ресторане RyuGin у Сейджи Ямамото в Токио. В 2011 году Крачун вернулся в Лондон и вместе с Джейсоном Атертоном открыл ресторан Pollen Street Social, который уже через год получил звезду Мишлен. Кроме того, за свою карьеру повар успел поработать и в других авторитетных ресторанах: в том числе в заведениях NOMA в Копенгагене, D.O.M. в Сан-Паулу, Tickets в Барселоне и Jason Atherton’s Aberdeen Street Social в Гонконге.

В рамках ужина посетителям будет предложен сет из шести блюд. В их числе — сашими дорадо с японским имбирем миога, фенхелем и картофельными чипсами, салат с азиатской грушей и авокадо, нигири с мясом вагю и капустой шпиц, а также стейк из говядины вагю на гриле с имбирем, чипсами из чеснока и кунжутом.

Ужин пройдет 17 мая, его стоимость составит 3 500 рублей.