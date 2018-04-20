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Новости20 апреля 2018

В Петербурге пройдет второй ресторанный фестиваль Gourmet Days В фестивале примут участие девять шеф-поваров из Азии, Европы и Америки

В июне в Петербурге пройдет второй международный ресторанный фестиваль Gourmet Days. Как рассказывают организаторы, его миссия состоит в том, чтобы представить миру современную кухню Петербурга, а также в обмене опытом и знаниями с шеф-поварами нового поколения из разных стран.

В этом году в фестивале примут участие девять иностранных шеф-поваров, которые совместно с петербургскими коллегами приготовят специальные ужины. В числе участников — Джеймс Лоу из лондонского ресторана Lyle’s, Пабло Салас (Amaranta, Толука-де-Лердо), Эйо Адейеми (Tippling Club, Сингапур), Гарима Арора (Gaa, Бангкок) и другие. Ужины пройдут в ресторанах «Мансарда», «Ателье Tapas & Bar», The Repa, Mr. Bo, Goose Goose, Tartarbar,  Terrassa, Smoke BBQ, BeefZavod и Hamlet + Jacks.

Также в рамках мероприятия запланирована открытая дискуссия в бизнес-школе Swissam, посвященная современной ресторанной и барной культуре. Ее участниками станут ведущие рестораторы, шеф-повара, сомелье, бартендеры и журналисты.

Фестиваль пройдет с 5 по 9 июня. Стоимость ужинов — от 3 900 до 4 900 рублей. Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте.

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