В здании «Шереметевского пассажа» на Литейном проспекте в тестовом режиме заработала «Турбо Шаверма». Кафе открыли владелец хостела All You Need Is Hostel Алексей Кочкарев и основатель марки одежды Saint-P Apparel Леонид Вильнер. Перед запуском заведения команда провела акцию: порцию шавермы с помощью воздушного шара подняли в стратосферу Земли на высоту в 25 километров.

«Турбо Шаверма»