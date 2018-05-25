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Новости25 мая 2018

На Литейном проспекте заработало кафе «Турбо Шаверма» Перед открытием заведения команда запустила порцию фирменной шавермы в стратосферу

В здании «Шереметевского пассажа» на Литейном проспекте в тестовом режиме заработала «Турбо Шаверма». Кафе открыли владелец хостела All You Need Is Hostel Алексей Кочкарев и основатель марки одежды Saint-P Apparel Леонид Вильнер. Перед запуском заведения команда провела акцию: порцию шавермы с помощью воздушного шара подняли в стратосферу Земли на высоту в 25 километров.

«Турбо Шаверма»

Адрес: Литейный пр-т., 53

время работы: 11:00–23:00

Средний чек: 300 рублей

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Еда

Классическая шаверма — 190 рублей

Фирменная шаверма — 230 рублей

Хот-дог — 190 рублей

Суп — 110 рублей

Напитки

Американо — 90 рублей

Капучино — 110 рублей

Морс — 60 рублей

Пиво — от 200 рублей

Идея: Как сообщают владельцы, особое внимание в кафе уделяют качеству продуктов (их закупают только у проверенных поставщиков) и технологии приготовления (не используют усилители вкуса и другие искусственные компоненты). В меню, помимо классической шавермы (190–230 рублей), есть вегетарианский вариант блюда — на выбор с адыгейским сыром или фасолевой пастой (190 рублей), — а также хот-доги с картофелем фри, солеными огурцами и соусом айоли (190 рублей), салаты (110 рублей) и супы (110 рублей). В барной карте — пиво, сидры (от 200 рублей) и безалкогольные напитки.

Шеф-повар: Меню разработал шеф-повар Антон Осочников (The Hat Group).

Интерьер: Концепцию интерьера команда описывает как «постсоветский лофт». В оформлении постарались сделать отсылки к эстетике 90-х и советскому конструктивизму: использовали белую квадратную плитку, синие стеклоблоки и футуристичные светильники-сферы.

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