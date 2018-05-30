Команда бистро Ronny откроет японское кафе Gills на Казанской улице Основа концепции — сочетание классических японских ингредиентов с продуктами других стран
Команда расположенного на Новой Голландии японского бистро Ronny готовит новый проект. В середине июня на Казанской улице, 8–10, откроется кафе Gills.
Как сообщают представители проекта, концепция нового места будет построена на сочетании классических японских ингредиентов и специй с продуктами других стран: итальянским сыром, китайской пастой и корейскими маринадами. Помимо суши, сашими и роллов в меню будут представлены салаты и закуски — например, тирадито из дорадо с соусом халапеньо, гедза с баклажаном и воздушным сыром, салат с языком, гречневой лапшой и корейским соусом. Также в меню будут супы и горячие блюда, в том числе рамэн с уткой и грибами шиитаке, лакедра с жженым ромейном и утка с печеным картофелем и медовым мисо. В барной карте акцент сделают на винах, ее основу составят органические и биодинамические сорта из небольших хозяйств.
Заведение будет рассчитано на 40 посадочных мест. Средний чек составит 900 рублей.