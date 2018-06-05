Идея: Меню представляет собой короткую подборку блюд тайской и паназиатской кухни. Здесь подают суп том-ям с морепродуктам (370 рублей), лапшу пад-тай с курицей или морепродуктами (320–420 рублей), фреш-роллы с креветками и личи (130 рублей) или грибами шиитаке (90 рублей), а еще желтый карри с курицей (330 рублей). В барной карте — восемь сортов пива и сидра (240–260 рублей), а также безалкогольные напитки: два вида оригинального лимонада (150 рублей), фильтр-кофе (100 рублей) и холодный кофейный напиток с лемонграссом (150 рублей).

Интерьер: В кафе установили барную стойку из кирпично-розового бетона и оборудовали открытую кухню. Минималистичный дизайн разработали дизайнеры Sens Studio. Фуд-корт рассчитан на 15 посадочных мест, также посетители заведения могут пользоваться летней верандой и крышей «Этажей».