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Новости5 июня 2018

В лофт-проекте «Этажи» заработало кафе Ko[h] Chang Это вторая точка мини-сети, специализирующейся на блюдах тайской кухни

В лофт-проекте «Этажи» на Лиговском проспекте заработало кафе Ko[h] Chang. Заведение расположено на третьем этаже кластера по соседству с «Зеленой комнатой». Это вторая точка мини-сети кафе тайской кухни: первый Ko[h] Chang работает в кластере «Цархитектор». Заведение открыли друзья — Илья Вуль (Ko[h] Chang, «Пум Пуй») и московский музыкант и модель Искандер Акрамов.

Ko[h] Chang

Адрес: Лиговский пр-т., 74

Время работы: 12:00–23:00

Средний чек: 500 рублей

 vk

выдержки из меню

Пад-тай с курицей — 320 рублей

Пад-тай с морепродуктами — 420 рублей

Удон с курицей — 280 рублей

Желтый карри с тофу — 330 рублей

Суп том-ям — 370 рублей

Суп том- кха — 320 рублей

Фреш-ролл с грибами шиитаке — 90 рублей

Спринг-роллы с бананом и нутеллой — 220 рублей

Идея: Меню представляет собой короткую подборку блюд тайской и паназиатской кухни. Здесь подают суп том-ям с морепродуктам (370 рублей), лапшу пад-тай с курицей или морепродуктами (320–420 рублей), фреш-роллы с креветками и личи (130 рублей) или грибами шиитаке (90 рублей), а еще желтый карри с курицей (330 рублей). В барной карте — восемь сортов пива и сидра (240–260 рублей), а также безалкогольные напитки: два вида оригинального лимонада (150 рублей), фильтр-кофе (100 рублей) и холодный кофейный напиток с лемонграссом (150 рублей).

Интерьер: В кафе установили барную стойку из кирпично-розового бетона и оборудовали открытую кухню. Минималистичный дизайн разработали дизайнеры Sens Studio. Фуд-корт рассчитан на 15 посадочных мест, также посетители заведения могут пользоваться летней верандой и крышей «Этажей».

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