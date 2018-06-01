16 новых кафе, баров и ресторанов мая

Элегантный ресторан в Виленском переулке в формате comfort dining, предполагающем сочетание классической французской базы с местными продуктами и авторским исполнением блюд. Название заведения происходит от термина «богемные буржуа», или bobo, придуманного американским социологом и журналистом Дэвидом Бруксом, который так описал новый креативный класс. Основную ставку в ресторане сделали на гастрономические сеты. Их подают в двух вариантах — дневном из четырех курсов, и вечернем — из девяти.

Кто открыл: Заведение открыли ресторатор Инна Преображенская («Тайка», Paninaro, «Дом быта») и шеф-повар Артем Гребенщиков (Erarta Café).

Что заказывать: Раздел закусок включает около 10 позиций: здесь подают буратту с подвяленными томатами, жемчугом из инжира и мятой (450 рублей), сибас с мороженым из маринованной свеклы (430 рублей), салат из двух видов дайкона с огурцами, кинзой и снегом из угря (440 рублей) и макрель с кремом из авокадо, томатами и юзу (390 рублей). В числе горячих блюд — утиная грудка с вишней и свеклой (490 рублей), диафрагма ангусского бычка с черным трюфелем и овощными равиоли со жженым луком (650 рублей) и, например, томатный суп с бычьим хвостом и ростками кинзы (390 рублей). В барной карте представлены только терруарные вина от небольших хозяйств (300–650 рублей за бокал), классические аперитивные коктейли (350–450 рублей) и крепкий алкоголь.