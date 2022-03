16 новых кафе, баров и ресторанов мая

Современная шаверма в здании «Шереметевского пассажа» на Литейном проспекте с интерьером, отсылающим к эстетике 90-х и советскому конструктивизму. В оформлении использовали белую квадратную плитку, синие стеклоблоки и футуристичные светильники-сферы.

Кто открыл: Кафе открыли владелец хостела All You Need Is Hostel Алексей Кочкарев и основатель марки одежды Saint-P Apparel Леонид Вильнер. За кухню отвечает шеф-повар Антон Осочников (The Hat Group).

Что заказывать: В меню, помимо классической шавермы (190–230 рублей), есть вегетарианский вариант блюда — на выбор с адыгейским сыром или фасолевой пастой (190 рублей), — а также хот-доги с картофелем фри, солеными огурцами и соусом айоли (190 рублей), салаты (110 рублей) и супы (110 рублей). В барной карте — пиво, сидры (от 200 рублей) и безалкогольные напитки.