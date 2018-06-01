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Новое в Петербурге1 июня 2018

16 новых кафе, баров и ресторанов мая Shana Уильяма Ламберти на Караванной, Bourgeois Bohemians в Виленском переулке, «100 ярдов» в Гостином дворе и новый бар от The Hat Group

16 новых кафе, баров и ресторанов мая

Рестораны

Bourgeois Bohemians

Bourgeois Bohemians

Адрес: Виленский пер., 15

Телефон: +7 (911) 149–17–70

Средний чек: 1 500 рублей

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Элегантный ресторан в Виленском переулке в формате comfort dining, предполагающем сочетание классической французской базы с местными продуктами и авторским исполнением блюд. Название заведения происходит от термина «богемные буржуа», или bobo, придуманного американским социологом и журналистом Дэвидом Бруксом, который так описал новый креативный класс. Основную ставку в ресторане сделали на гастрономические сеты. Их подают в двух вариантах — дневном из четырех курсов, и вечернем — из девяти.

Кто открыл: Заведение открыли ресторатор Инна Преображенская («Тайка», Paninaro, «Дом быта») и шеф-повар Артем Гребенщиков (Erarta Café).

Что заказывать: Раздел закусок включает около 10 позиций: здесь подают буратту с подвяленными томатами, жемчугом из инжира и мятой (450 рублей), сибас с мороженым из маринованной свеклы (430 рублей), салат из двух видов дайкона с огурцами, кинзой и снегом из угря (440 рублей) и макрель с кремом из авокадо, томатами и юзу (390 рублей). В числе горячих блюд — утиная грудка с вишней и свеклой (490 рублей), диафрагма ангусского бычка с черным трюфелем и овощными равиоли со жженым луком (650 рублей) и, например, томатный суп с бычьим хвостом и ростками кинзы (390 рублей). В барной карте представлены только терруарные вина от небольших хозяйств (300–650 рублей за бокал), классические аперитивные коктейли (350–450 рублей) и крепкий алкоголь.

Shana

Адрес: Караванная ул., 8

Телефон: +7 (921) 940–00–16

Средний чек: 2 000 рублей

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Ресторан на Караванной улице, открытый при участии шеф-повара и ресторатора Уильяма Ламберти — совладельца важных московских проектов Uilliam’s, «Уголек» и «Северяне».

Кто открыл: Помимо Ламберти, проектом занимаются тель-авивские рестораторы Давид Эльмакайс и Йосеф Шитрит.

Что заказывать: Основной акцент в меню сделан на авторских блюдах по мотивам традиционных специалитетов стран восточного побережья Средиземного моря, в первую очередь Израиля. Здесь подают ассорти закусок мезе (360 рублей), тартар из говядины с тахини и матбухой (690 рублей), кейл с иерусалимскими артишоками (690 рублей) и необычный гаспачо с черешней и сыром страчателла (390 рублей). В числе основных блюд — мраморная говядина с баклажанами, бабаганушем и фуа-гра (990 рублей), томленый ягненок с табуле (990 рублей) и филе палтуса с нутом и томатами (990 рублей).

«Тбилисити»

Адрес: Литейный пр-т., 10

Телефон: +7 (812) 950–03–56

Средний чек: 1 000 рублей

tbilicity

Грузинский ресторан на Литейном проспекте с классическим меню и необычным интерьером: при оформлении места дизайнеры активно использовали металл (например, им обиты барная стойка и винный шкаф): таким образом команда решила отдать дань уважения ученому-металлургу Александру Байкову, который жил в этом доме

Кто открыл: «Тбилисити» — новый проект сети грузинских ресторанов Rustaveli.

Что заказывать: В меню преобладает классика: несколько вариантов хачапури (380–500 рублей), четыре вида пхали (340–350 рублей), лобио (270 рублей), долма (340 рублей) и разнообразные блюда на гриле.

Frank

Адрес: Московский пр-т., 175

Телефон: +7 (921) 401–77–55

Средний чек: 1 200 рублей

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Третье заведение сети, специализирующейся на приготовлении ребрышек BBQ. По замыслу создателей проекта, новое место должно стать флагманским: Frank на Московском проспекте гораздо просторнее прежних и рассчитан на 130 посадочных мест.

Кто открыл: За кухню Frank по-прежнему отвечает бренд-шеф Владимир Капустин.

Что заказывать: Помимо ребрышек (420–690 рублей), здесь подают бургеры (360–550 рублей), несколько вариантов шавермы (290–450 рублей), сэндвичи и стейки (1 050 — 1 250 рублей). Отличительной чертой ресторана на Московском проспекте стал расширенный ассортимент топпингов и соусов к мясу.

«Каникулы»

Адрес: ул. Восстания, 10/51

Телефон: +7 (812) 612–21–18

Средний чек: 700 рублей

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Компактный гастробар на улице Восстания с отсылками к южной тематике в интерьере: стены расписаны цветами и птицами, повсюду стоят горшки с зеленью, а часть мебели сделана из деревянных паллет.

Кто открыл: «Каникулы» — новый проект команды ресторана Kroo Café и его хозяйки и идейного вдохновителя Виолетты Кроо.

Что заказывать: Меню заведения состоит из подборки легких и недорогих блюд европейской, азиатской и американкой кухни. Есть линейка тартаров и севиче (310–390 рублей), итальянские закуски (60–90 рублей), два вида супа и самый разнообразный стрит-фуд: креветки темпура (400 рублей), хот-доги (240 рублей), круассаны с начинкой (290–320 рублей) и запеченные мидии (310 рублей). В числе горячих блюд — утиная грудка с тыквенным кремом и пшеном (390 рублей), говядина су-вид с пюре из пастернака (560 рублей), а также фиш-энд-чипс из сибаса (540 рублей). В барной карте — небольшая коллекция вин (от 180 рублей за бокал) и классических коктейлей (220–410 рублей).

Кафе

Clouds

Yoda Noodle Bar

Адрес: Большой пр-т. П.С., 47

Телефон: +7 (812) 960–36–29

Средний чек: 600 рублей

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Нарядная тайская лапшичная на Петроградской стороне с неоновыми лампами, пальмами в горшках, бархатом и винтажными тканями.

Кто открыл: Заведение открыла компания друзей – Александр Первак, Никита Рященко и Кристина Журавлева. Кухню заведения возглавил шеф-повар Игорь Тимошенко.

Что заказывать: Меню по большей части состоит из проверенных и простых блюд с явным азиатским акцентом. Тартар из говядины здесь подают с алоэ (350 рублей), готовят коул-слоу с тайской заправкой (190 рублей), делают том-ям (480 рублей), самосы с цыпленком карри (230 рублей), овощи в устричном соусе (260 рублей) и крабовый рис с кокосовым молоком (490 рублей). Главное блюдо — лапша — представлено в семи вариантах: например, есть пад-тай с креветками и курицей (310 рублей), яичная лапша со свининой и имбирем (240 рублей) и соба с овощами и медово-кунжутным соусом (190 рублей). В барной карте — небольшая подборка вина (от 190 рублей за бокал), пиво (320–380 рублей) и крепкие напитки.

Meshuga Grill

Адрес: Апраксин пер., 1

Телефон: +7 (812) 987–91–20

Средний чек: 400 рублей

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Новое заведение израильского стрит-фуда на пересечении Садовой улицы и Апраксина переулка. Главная гордость команды — горизонтальный гриль, на котором готовят мясо для швармы.

Кто открыл: Заведение открыла команда закусочной Easy Hummus.

Что заказывать: Главных блюд в меню — три: хумус (который делают пяти разных видов), фалафель (200–250 рублей) и шварма (200–250 рублей). Также здесь подают два вида супа (150 рублей), ближневосточные соленья (100 рублей), салат табуле (150 рублей) и шакшуку (250 рублей).

«Турбо Шаверма»

Адрес: Литейный пр-т., 53

Время работы: 11:00–23:00

Средний чек: 300 рублей

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Современная шаверма в здании «Шереметевского пассажа» на Литейном проспекте с интерьером, отсылающим к эстетике 90-х и советскому конструктивизму. В оформлении использовали белую квадратную плитку, синие стеклоблоки и футуристичные светильники-сферы.

Кто открыл: Кафе открыли владелец хостела All You Need Is Hostel Алексей Кочкарев и основатель марки одежды Saint-P Apparel Леонид Вильнер. За кухню отвечает шеф-повар Антон Осочников (The Hat Group).

Что заказывать: В меню, помимо классической шавермы (190–230 рублей), есть вегетарианский вариант блюда — на выбор с адыгейским сыром или фасолевой пастой (190 рублей), — а также хот-доги с картофелем фри, солеными огурцами и соусом айоли (190 рублей), салаты (110 рублей) и супы (110 рублей). В барной карте — пиво, сидры (от 200 рублей) и безалкогольные напитки.

Clouds

Адрес: Лиговский пр-т., 39/1

Телефон: +7 (981) 101–00–39

Средний чек: 1 200 рублей

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Гастробар на Лиговском проспекте с эксцентричным интерьером — подсвеченной неоном инсталляцией под потолком, фигурами атлантов и золотыми панелями.

Кто открыл: Заведение открыла команда расположенной в том же здании кальянной Skyfall. Кухню поставил шеф-повар Юрий Манчук (Charlie).

Что заказывать: На закуску здесь подают тартар из лосося с кремом из пастернака (440 рублей), татаки из говядины со спаржей и соусом чимичурри (520 рублей), битые огурцы (240 рублей) и креветки темпура (380 рублей). В числе горячих блюд — говяжьи ребрышки в красном вине (590 рублей), судак с картофельным пюре (540 рублей) и, например, стейк из тунца с гуакамоле (760 рублей). Коктейльную карту, состоящую из подборки авторских оригинально декорированных коктейлей, собрал Дмитрий Кравец («Этаж 41», Graf-in). Стоимость напитка — от 420 до 920 рублей.

LU

Адрес: ул. Некрасова, 34

Телефон: +7 (812) 920–66–38

Средний чек: 1 000 рублей

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Демократичное кафе на улице Некрасова с компактным меню, спокойным классическим интерьером и коллекцией виниловых пластинок.

Кто открыл: Владельцы предпочитают пока не называть своих имен.

Что заказывать: В совсем коротком (меньше 20 позиций) меню место нашлось и брускеттам (280 рублей), и тартару из норвежского лосося (320 рублей), и цыпленку на гриле (410 рублей), и даже салату оливье (310 рублей) и окрошке (250 рублей). В барной карте — подборка вин, крепкого алкоголя, а также бельгийское пиво и сидр.

Кофейни

«Пышечка»

«Пышечка»

Адрес: пр-т. Чернышевского, 17

Телефон: +7 (812) 640–16–16

Средний чек: 100 рублей

vk

Вторая точка сети пышечных, стилизованных под классические советские заведения: с простой белой плиткой на стенах, стеклянными колбами с соком и плакатами 60-х в качестве элементов декора.

Кто открыл: Ресторанный холдинг Ginza Project.

Что заказывать: «Пышечка» задумана как монокафе, основное блюдо здесь — традиционные ленинградские пышки с сахарной пудрой (19 рублей). К ним подают топпинги вроде варенья и сгущенного молока. В числе напитков — кофе (от 75 рублей), какао (75 рублей), соки и лимонады (40 рублей).

Vaffel

Адрес: 1-я линия В.О., 54

Телефон: +7 (812) 924–98–20

Средний чек: 700 рублей

vaffelspb

Четвертая точка сети кофеен, в которых подают норвежские вафли. Главная их особенность — состав теста, в котором меньше муки и больше яиц.

Кто открыл: Проектом руководит предприниматель Алексей Зельвянский.

Что заказывать: В меню — 19 разновидностей вафель, включая шпинатные с лососем и сливочным сыром (215–315 рублей), томатные с беконом (185–265 рублей) и гречневые с тыквой (150–225 рублей). Кроме того, здесь предлагают пять классических салатов (270–380 рублей), супы и завтраки с овсяными вафлями, кашами и блюдами из яиц.

Bunker

Адрес: Казанская ул., 35

Телефон: +7 (911) 100–14–00

Средний чек: 200 рублей

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Кофейня на Казанской улице, совмещающая в себе несколько функций: здесь продают дизайнерскую мебель и декор, а еще устраивают лекции и кинопоказы.

Кто открыл: Заведение открыли Mайя Прохорова и Денис Щебеньков — команда студии Mayaprodesign, занимающейся созданием мебели, светильников и разнообразных футуристических предметов.

Что заказывать: Ассортимент кофейни ограничен классикой — готовят кофейные напитки на основе эспрессо (от 90 рублей), делают горячий шоколад (220 рублей) и чайные коктейли (200 рублей). В качестве закуски предлагают простые сэндвичи и десерты.

Бары

«Мотив»

«100 ярдов»

Адрес: Невский пр-т., 35

Телефон: +7 (931) 969-75-19

Средний чек: 500 рублей

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Гигантский футбольный бар, занимающий террасу на втором этаже Гостиного двора от Думской до Садовой улицы. Заведение открыто к чемпионату мира: в нем установили 24 монитора для трансляции матчей, а к началу соревнований часть пространства отдадут под экспозицию Государственного музея спорта с футбольными раритетами

Кто открыл: Проект инициировала компания Russian Unites, объединяющая болельщиков сборной России, а его генеральным менеджером стал Игорь Лядов — совладелец клуба «О, спорт!».

Что заказывать: Под сводами галереи построили 140-метровую барную стойку, за которой работает 48 пивных кранов, причем акцент сделан на российском крафте. Закуски можно купить в одном из 12 корнеров, представляющих заметные петербургские рестораны и кафе: рыбный ресторан Port, «Таверну сиртаки», стрит-фуд-бары «Движок», SB Burger и другие заведения.

«Мотив»

Адрес: ул. Рубинштейна, 28Д

Телефон: +7 (911) 267–22–12

Средний чек: 800 рублей

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Бар во флигеле «Владимирского пассажа» на улице Рубинштейна. Днем «Мотив» работает в формате вегетарианского кафе и коворкинга, а по вечерам превращается в бар с техно-вечеринками.

Кто открыл: Заведение открыли Тим Белов и Вера Белякова (Hexagon). За кухню отвечает Евгений Николаев («Ботаника»).

Что заказывать: Меню заведения — полностью вегетарианское: здесь подают свекольные котлеты с сыром и полентой, японские роллы с песто и рукколой, салат с тофу и грибами муэр (280 рублей), готовят питу с овощными котлетами (320 рублей) и кесадилью с соевым мясом (240 рублей). В барной карте — более 20 наименований вин Нового и Старого света (от 180 рублей за бокал), а также коктейли (не дороже 700 рублей) и крепкий алкоголь (от 100 рублей).

BottleNeck Beer Authority

Адрес: наб. канала Грибоедова , 9

Телефон: +7 (911) 780–01–10

Средний чек: 700 рублей

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Бар в Чебоксарском переулке, рядом с Музеем-квартирой Зощенко, в помещении без единого окна, оформленном в стилистике университетских аудиторий. На стенах — ироничные основателей заведения, а еще плазменные экраны: в баре будут регулярно устраивать футбольные трансляции.

Кто открыл: BottleNeck Beer Authority — новый проект команды The Hat во главе с Сидом Фишером и Билли Новиком («Анонимное общество усердных дегустаторов», The Hat, Fiddler's Green).

Что заказывать: В барной карте — подборка пива, сидра, а также крепких напитков. В качестве закуски здесь предлагают самодельные сосиски.

Фотографии: обложка, 1 – Виктор Юльев, 2 – Clouds, 3 – «Пышечка», 4 – «Мотив»

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