Идея: На территории маркета работает 12 корнеров: в Backyard by Smoke BBQ подают бургеры с брискетом (300 рублей), буррито с копченой свининой (300 рублей) и чили кон карне. Команда «Бекицера» представляет свой проект Babaganoush: там продают израильские специи, запеченные баклажаны с тхиной (200 рублей), хот-доги (250 рублей) и кебабы (300 рублей). Italy Group предлагает самодельную пасту (250-350 рублей) в корнере Pasta di Bologna, а также бургеры (350 рублей), пастрами (200 рублей) и шаверму с цыпленком (290 рублей) в Butcher Store by Hitch. Кафе «Траппист» готовит бельгийские вафли (290 рублей), мидии (350 рублей) и паэлью с морепродуктами (290 рублей). Также на площадке есть дровяная печь, в которой фирменную неаполитанскую пиццу выпекают повара «Форно Браво», и мангал с шашлыками от грузинского ресторана «Чеми». Свои представительства на маркете открыла ресторанная группа Duo Band во главе с Дмитрием Блиновым (готовят киноа с овощами и греческим сыром, салат с брокколи и капусту-шпиц на гриле), а также «ОПГ Добрых дел» (Hamlet + Jacks, «Винный шкаф») — здесь подают блины с мурманским лососем (390 рублей), брянской бужениной (350 рублей) и холодный борщ (250 рублей).