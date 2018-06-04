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Новости4 июня 2018

На улице Рубинштейна заработал фуд-маркет Mercato Locale Во дворе «Владимирского пассажа» появилось 12 корнеров с едой от известных команд, включая Smoke BBQ, Italy Group, Duo Band и «Бекицер»

На улице Рубинштейна, на парковке «Владимирского пассажа», заработал фуд-маркет Mercato Locale. Большой летний рынок с фермерскими продуктами и корнерами с едой от заметных петербургских заведений — результат коллаборации холдинга Italy Group (Italy, Hitch, Goose Goose) и ресторанной группы Dreamteam Алексея Бурова и Павла Коккова (Smoke BBQ, «Траппист», «Пивная карта»).

Mercato Locale

Адрес: ул. Рубинштейна, 28

время работы: 10:00–22:00

Средний чек: 500 рублей

 instagram

Идея: На территории маркета работает 12 корнеров: в Backyard by Smoke BBQ подают бургеры с брискетом (300 рублей), буррито с копченой свининой (300 рублей) и чили кон карне. Команда «Бекицера» представляет свой проект Babaganoush: там продают израильские специи, запеченные баклажаны с тхиной (200 рублей), хот-доги (250 рублей) и кебабы (300 рублей). Italy Group предлагает самодельную пасту (250-350 рублей) в корнере Pasta di Bologna, а также бургеры (350 рублей), пастрами (200 рублей) и шаверму с цыпленком (290 рублей) в Butcher Store by Hitch. Кафе «Траппист» готовит бельгийские вафли (290 рублей), мидии (350 рублей) и паэлью с морепродуктами (290 рублей). Также на площадке есть дровяная печь, в которой фирменную неаполитанскую пиццу выпекают повара «Форно Браво», и мангал с шашлыками от грузинского ресторана «Чеми». Свои представительства на маркете открыла ресторанная группа Duo Band во главе с Дмитрием Блиновым (готовят киноа с овощами и греческим сыром, салат с брокколи и капусту-шпиц на гриле), а также «ОПГ Добрых дел» (Hamlet + Jacks, «Винный шкаф») — здесь подают блины с мурманским лососем (390 рублей), брянской бужениной (350 рублей) и холодный борщ (250 рублей).

Интерьер: На территории маркета оборудовали полноценную террасу с большими столами, которую от проезжей части отделяют кадки с цветами. В течение лета здесь будут проводить специальные мероприятия  и устраивать расслабленные вечеринки с диджеями (за образовательную и развлекательную программу отвечает команда фестиваля «О, да! Еда!»).

Планируется, что фуд-маркет проработает до сентября.

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