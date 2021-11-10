Как петербургский Политех первым среди российских вузов вводит в столовых веганское меню Сосиска в тесте тоже есть
Петербургский политехнический университет Петра Великого стал первым российским вузом, который предложил своим студентам и преподавателям полноценное растительное меню. Сразу десять вариантов комплексных веганских обедов в ноябре появятся в меню основной столовой университета, а в дальнейшем их начнут подавать и в других кафе вуза.
Кто это придумал
Запуском растительного меню занималась команда проекта «Пища для ума», который реализует общественная организация «Голоса за животных». Цель команды — внедрить веганские блюда в меню всех вузов России. Проект консультировал НИЦ «Здоровое питание» и медэксперт, кандидат медицинских наук Александр Карпухин. А непосредственно с инициативой к руководству столовой вышли сами студенты — участники экологического объединения ReGreen.
Что представляет собой веганское меню Политеха
Разработкой меню занимался шеф-повар веганских бургерных Hood Артурас Вайчюс. Он придумал сразу десять вариантов комплексных обедов, которые включают салат, суп и горячее блюдо, а кроме того, пять боулов и восемь видов выпечки, в том числе веганские калитки и сосиски в тесте. Обеды получились нескучные: среди блюд, которые теперь можно заказть в столовой, — суп «Минестроне», «уха» по-фински, шпинатный крем-суп, борщ, индийский дал, рис с нутом и карри, булгур с грибами и зеленое пюре с растительной сосиской.
Меню будет доступно всем студентам и преподавателям Политехнического университета и, как рассказывают идеологи проекта, рассчитано не только на веганов, но еще на флекситарианцев и тех, кто любит пробовать новое. Растительное меню будут предлагать как опцию обычному: у того, кто захочет заказать шницель или рыбную котлету, по-прежнему будет такая возможность, но к ним добавятся котлеты из нута и мясо из сои, которые не уступают обычным по питательным свойствам.
Пока растительное меню вводят в одной столовой, входящей в структуру университета. Следующий шаг — внедрить меню в других кафе Политеха, которые работают на арендованных площадках, и в столовую другого петербургского университета — ИТМО.
Анна Зив
Координатор некоммерческого проекта «Пища для ума»
По образованию я бухгалтер. А еще у меня две дочки, обе вегетарианки. Материнство на меня оказало сильное влияние. Я осознала свою ответственность перед детьми за мир, в который открываю им дорогу. Вопросы экологии и ответственного потребления меня на тот момент уже волновали. В организацию «Голоса за животных» я вступила при ее основании в 2010 году. Организация выступает за прекращение эксплуатации животных. Несколько лет назад мы с подругами организовывали детский экологический лагерь «Зеленый шаг». Во время каникул дети находились среди единомышленников, разделяли вторсырье и ели только растительные продукты. Это был локальный проект, который не сильно изменил мир вокруг, но на жизнь ребят, которые в нем принимали участие и их родителей, точно оказал влияние.
Сейчас дочкам 17 и 15 лет, скоро поступать в вуз. Я очень хочу, чтобы у них была возможность питаться в стенах вуза в соответствии со своими убеждениями.
В 2019 году мы вместе с коллегами из «Ассоциации зеленых вузов» делали просветительский квест для студентов, в рамках проекта «Пища для ума», заинтересованных в продвижении растительного питания. В нем было задействовано много студентов из разных вузов, самые активные быстрее всех выполняли задания. Так я познакомилась с Настей Рагозиной из Политехнического университета и другими экоактивистами. В Петербурге во многих вузах есть сообщества экологической направленности: где-то внедряют раздельный сбор отходов, где-то заняты климатической повесткой. В СПбПУ очень развито студенческое самоуправление — именно благодаря этому наш первый проект по запуску растительного меню случился в Политехе. Руководство СПбПУ тоже заинтересовано в запуске «зеленого» меню, им приятно быть первопроходцами. Тем более что мы предлагаем готовую и бесплатную возможность внедрения меню, предоставляем проработанные техкарты и мастер-классы для поваров.
При разработке меню мы пообщались с руководителями некоторых университетских столовых в Петербурге, и стало понятно, что в растительном меню, кроме правильного баланса КБЖУ, имеет значение себестоимость блюд. Средняя себестоимость нашего комплексного обеда получилась около 100 рублей, это вполне конкурентноспособный вариант. Отпускные цены будет устанавливать руководство столовой.
Настя Рагозина
Руководитель студенческого экологического объединения ReGreen
Я учусь на первом курсе магистратуры. Нашему объединению ReGreen четыре года. Вступила я в него два года назад, с сентября этого года стала руководителем. В Политехе экоактивизм очень развит. Например, в сентябре 2019 года мы запустили пункт приема вторсырья в Студклубе, на территории всего кампуса в феврале 2020 года ввели систему раздельного сбора отходов (в том числе опасных), сейчас вводим сбор редких фракций. В августе в рамках Года науки и технологий провели экочеллендж, посвященный месяцу климата и экологии.
Во время опросов среди студентов и преподавателей стало ясно, что в университете есть запрос на еду без продуктов животного происхождения. Первое общение с руководством столовой случилось в феврале 2020 года. Мы предложили сделать растительное меню. С самого начала реакция была отличной, к нашей инициативе хорошо отнеслись. Для столовых расширение меню означает расширение аудитории. Плюс руководитель столовой Зарина Викторовна сама ведет здоровый образ жизни. Мы были на одной волне. И когда договорились глобально, подключилась Анна Зив с шеф-поваром и медэкспертом по растительному питанию.
Фотографии: обложка — Natalia Hanin — stock.adobe.com, 1,2 — «Пища для ума»