Как петербургский Политех первым среди российских вузов вводит в столовых веганское меню

Меню будет доступно всем студентам и преподавателям Политехнического университета и, как рассказывают идеологи проекта, рассчитано не только на веганов, но еще на флекситарианцев и тех, кто любит пробовать новое. Растительное меню будут предлагать как опцию обычному: у того, кто захочет заказать шницель или рыбную котлету, по-прежнему будет такая возможность, но к ним добавятся котлеты из нута и мясо из сои, которые не уступают обычным по питательным свойствам.

Пока растительное меню вводят в одной столовой, входящей в структуру университета. Следующий шаг — внедрить меню в других кафе Политеха, которые работают на арендованных площадках, и в столовую другого петербургского университета — ИТМО.