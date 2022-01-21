Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn

«Бор»

Адрес ул. Пятницкая, 9/28 Часы работы пн. — пт.: 09:00–00:00; сб. — вс.: 10:00–00:00 Средний чек 2 000 рублей Подробнее

Ресторан современной русской кухни «Бор» открылся на Пятницкой улице. Шеф-поваром здесь стал Андрей Федосеев (стажировки в ресторанах Авиньона и Мадрида, а также в датском Relæ), который составил лаконичное меню из российских продуктов.

Меню (в котором нашлось место и завтракам) будет постоянно обновляться. Этой зимой стоит попробовать вяленого гуся с хурмой и желтыми томатами (650 рублей), паштет из боровиков с маринованными маслятами (590 рублей), оливье с муксуном и корнеплодами (720 рублей), сметанный суп с рагу из белых грибов и вешенок (480 рублей), курильский гребешок с брюссельской капустой и белыми грибами (980 рублей) или корень сельдерея с хрустящим пастернаком и соусом из фенхеля и антоновки (460 рублей). Овощам в меню посвящен отдельный раздел.

В десертах — груша с мороженым из эстрагона и соленой карамелью (480 рублей), ромовая баба с хурмой и белым шоколадом (520 рублей) и творог с вареной сгущенкой и сорбетом из черноплодной рябины (460 рублей).

Лесную тему развивает и барная карта. В напитках используются ягоды, травы и всевозможные их сочетания. Все ингредиенты — листья, цветы, кора, корни и сосновые шишки — шеф-бармен Игорь Демкин (Björn) заготовил для «Бора» еще летом. Упоминание Björn не случайно — «Бором» управляет та же команда.

«Узоры»

Адрес Краснопресненская наб., 2/1 Часы работы 10:00–23:00 Средний чек 1 500 рублей Подробнее

«Узоры» придумали Денис Нерезов («Галки», Sempre) и Карина Шилова (Sempre). Заведение работает в шикарном пространстве первого этажа монументального сталинского здания на Краснопресненской набережной, рядом с Белым домом. В помпезность и величественность, характерные для сталинского ампира, дизайнер пространства и художественный куратор галереи Дарья Дурнева вписала сотню рукотворных деталей, а также предметов, которым дана вторая, возможно, более интересная жизнь. Основой коллекции ресторана-галереи стали работы художников Миланы Халиловой, Милы Хацук, Марины Акимовой, Ульяны Хохловой, Руслана Мазлоева, Рината Мустафина, Юлии Арнаутовой, Натальи Макаровой, Марии Аксентьевой.

Первый зал — мастерская художника: стены выкрашены в природные тона; на каждом подоконнике — скульптуры художников, на одном из них — винтажный витраж, по центру — коммунальный стол с резными ножками и пятиметровое дерево (пахира акватика). Еще люстры с картонными абажурами, абстрактные картины и «Сикстинская капелла из стикеров» под потолком, а на полу — домотканый ковер. Второй зал в кобальтовом синем цвете — гостиная художника, в которой в ретробуфетах выстроены разномастные бокалы. Бармены работают за стойкой, вписанной в развернутый ящичками наружу старый письменный стол без сукна.

Шеф-поваром «Узоров» стал Максим Фоменков (View, «Галки»). В меню множество закусок и намазок — например, пате из батата (570 рублей) — батат запекают с травами, оливковым маслом и морской солью, далее пробивают со сливочным сыром, а подают с эдамаме и индийской лепешкой роти. Для паштета из куриной печени (630 рублей) субпродукты сначала замачивают в молоке, а ялтинский лук глазируют в красном вине и вермуте с корицей и бадьяном, подается паштет с чатни из фейхоа. Тартар из говядины (970 рублей) шеф заправляет трюфельным маслом и копченой паприкой, а присыпает стружкой из вяленой оленины.

Кукурузная похлебка (650 рублей) готовится из проваренных в кокосовом молоке початков с поджаркой из лука и имбиря с пастой карри. На горячее — копченый угорь с гречкой (990 рублей) — рыбу коптят со щепой, а гречку готовят с тимьяном, чесноком, сливочным маслом и пармезаном.

Акцент барной карты Николая Лукина («Горыныч», «Сахалин») — на авторские коктейли. В барной карте 16 напитков, разнообразных по вкусу — кислые, сладкие, горькие и десертные. Коктейль «Узор № 1» — освежающий, цитрусовый на джине, настоянном на лемонграссе, с сиропом на базилике и с гарниром из цитрусовой пены. «Узор № 2» — плотный коктейль категории «стронг» на бурбоне, выдержанном на сливе с красным вермутом и сладким хересом. «Узор № 5» смешивается на японском джине, настоянном на красной смородине, с добавлением ликера бергамота и содовой на алоэ и меде. Коктейли стоят по 650 рублей.

Винная карта «Узоров» от шеф-сомелье Ольги Мостаковой собрана из вин разных стран и стилистик: яркое красное из Приората (4 700 рублей за бутылку), безалкогольная розовая испанская кава (3 700 рублей), звонкий рислинг из Эльзаса (4 700 рублей), необычный сорт «риболла джалла» из Северной Италии (5 400 рублей). По бокалам — новозеландский совиньон-блан (700 рублей), португальский винью-верде (550 рублей), калифорнийский зинфандель (650 рублей).