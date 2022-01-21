Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn
Еще три новых корнера в гастромолле «Депо» с бабл-ти, свежей рыбой и морепродуктами или итальянской кухней и пастой в головках пармезана — арт-проект и ресторан «Узоры», ресторан Verd под шефством Витторио Чириззи, обновленное зимнее меню в баре «Стрелка» и другие гастрономические новости этой недели.
Bobar
Адрес
ул. Лесная, 20, стр. 3
Часы работы
10:00–23:00
Средний чек
500 рублей
Новое открытие на территории гастромолла «Депо». Название чайного бара с бабл-ти отсылает к boba tea — напитку родом из Тайваня, где такой чай называют «жемчужным» — шарики, сделанные из тапиоки (также известные как боба), своей обтекаемой формой действительно напоминают жемчужины.
В бабл-ти в Bobar добавляют фруктовые сиропы и соки, сливки и молоко, экстракты растений и разноцветные шарики, которые лопаются во рту. Составить комбинацию можно самостоятельно.
Erwin.Market
Адрес
ул. Лесная, 20, стр. 3
Часы работы
10:00–23:00
Средний чек
1 200 рублей
Еще одна новая точка в «Депо». Место объединяет маркет и ресторанный корнер с блюдами из рыбы, морепродуктов и подобранных к ним напитков — разнообразных сортов тихих и игристых вин.
В зоне маркета на колотом льду выложены дары морей и океанов — их можно купить домой или приготовить на месте. Цены обещают скромные: морские ежи с перепелиным яйцом и соусом пондзу — по 160 рублей за штуку; устрицы ромаринка — 220 рублей, императорская — 160 рублей, хасанская — 220 рублей, аке — 320 рублей и фин де клер — 340 рублей.
Главное в меню корнера — десятки закусок и салатов: авокадо с лангустинами в соусе минтайко (460 рублей), пряная килька с печеным перцем и соусом пондзу, сифуд-салат с помело (790 рублей), хе по-корейски из сазана (380 рублей), фаршированный кальмар (630 рублей), фаршированный красный краб (1 120 рублей), лапша из кабачка с кальмаром и ореховым соусом (530 рублей), голубцы из лангустинов и разной рыбы (630 рублей). Здесь же можно попробовать свежую рыбу с ледника, которую приготовят на гриле, в пергаменте с овощами, на пару или с разными соусами.
Mamma Mia
Адрес
ул. Лесная, 20, стр. 3
Часы работы
10:00–23:00
Средний чек
1 000 рублей
Новый корнер ресторанного альянса White Rabbit Family с итальянской кухней. Главный акцент сделан на пасту фреска, на основе которой можно выбрать собственные сочетания — соусы или топинг. Есть и классические опции: аль помодоро, карбонара, болоньезе, песто и страчателла и другие. Еще одна опция — паста в пармезане: с куриным филе, лососем, креветками или белыми грибами.
Также есть несколько вариантов пиццетты на пышном тесте («Маргарита», «Дьябло», «Ветчина и грибы», «Четыре сыра», «Бекон с луком фри»), а еще салаты и закуски вроде вяленых томатов, оливок и маринованных артишоков.
Десерты и выпечка авторства шеф-кондитера Риа Беккер — это привычная итало-французская классика: панакота, лимонный тарт с меренгой, профитроли, тирамису, чизкейк, блинный торт и многое другое.
«Бор»
Адрес
ул. Пятницкая, 9/28
Часы работы
пн. — пт.: 09:00–00:00;
сб. — вс.: 10:00–00:00
Средний чек
2 000 рублей
Ресторан современной русской кухни «Бор» открылся на Пятницкой улице. Шеф-поваром здесь стал Андрей Федосеев (стажировки в ресторанах Авиньона и Мадрида, а также в датском Relæ), который составил лаконичное меню из российских продуктов.
Меню (в котором нашлось место и завтракам) будет постоянно обновляться. Этой зимой стоит попробовать вяленого гуся с хурмой и желтыми томатами (650 рублей), паштет из боровиков с маринованными маслятами (590 рублей), оливье с муксуном и корнеплодами (720 рублей), сметанный суп с рагу из белых грибов и вешенок (480 рублей), курильский гребешок с брюссельской капустой и белыми грибами (980 рублей) или корень сельдерея с хрустящим пастернаком и соусом из фенхеля и антоновки (460 рублей). Овощам в меню посвящен отдельный раздел.
В десертах — груша с мороженым из эстрагона и соленой карамелью (480 рублей), ромовая баба с хурмой и белым шоколадом (520 рублей) и творог с вареной сгущенкой и сорбетом из черноплодной рябины (460 рублей).
Лесную тему развивает и барная карта. В напитках используются ягоды, травы и всевозможные их сочетания. Все ингредиенты — листья, цветы, кора, корни и сосновые шишки — шеф-бармен Игорь Демкин (Björn) заготовил для «Бора» еще летом. Упоминание Björn не случайно — «Бором» управляет та же команда.
«Узоры»
Адрес
Краснопресненская наб., 2/1
Часы работы
10:00–23:00
Средний чек
1 500 рублей
«Узоры» придумали Денис Нерезов («Галки», Sempre) и Карина Шилова (Sempre). Заведение работает в шикарном пространстве первого этажа монументального сталинского здания на Краснопресненской набережной, рядом с Белым домом. В помпезность и величественность, характерные для сталинского ампира, дизайнер пространства и художественный куратор галереи Дарья Дурнева вписала сотню рукотворных деталей, а также предметов, которым дана вторая, возможно, более интересная жизнь. Основой коллекции ресторана-галереи стали работы художников Миланы Халиловой, Милы Хацук, Марины Акимовой, Ульяны Хохловой, Руслана Мазлоева, Рината Мустафина, Юлии Арнаутовой, Натальи Макаровой, Марии Аксентьевой.
Первый зал — мастерская художника: стены выкрашены в природные тона; на каждом подоконнике — скульптуры художников, на одном из них — винтажный витраж, по центру — коммунальный стол с резными ножками и пятиметровое дерево (пахира акватика). Еще люстры с картонными абажурами, абстрактные картины и «Сикстинская капелла из стикеров» под потолком, а на полу — домотканый ковер. Второй зал в кобальтовом синем цвете — гостиная художника, в которой в ретробуфетах выстроены разномастные бокалы. Бармены работают за стойкой, вписанной в развернутый ящичками наружу старый письменный стол без сукна.
Шеф-поваром «Узоров» стал Максим Фоменков (View, «Галки»). В меню множество закусок и намазок — например, пате из батата (570 рублей) — батат запекают с травами, оливковым маслом и морской солью, далее пробивают со сливочным сыром, а подают с эдамаме и индийской лепешкой роти. Для паштета из куриной печени (630 рублей) субпродукты сначала замачивают в молоке, а ялтинский лук глазируют в красном вине и вермуте с корицей и бадьяном, подается паштет с чатни из фейхоа. Тартар из говядины (970 рублей) шеф заправляет трюфельным маслом и копченой паприкой, а присыпает стружкой из вяленой оленины.
Кукурузная похлебка (650 рублей) готовится из проваренных в кокосовом молоке початков с поджаркой из лука и имбиря с пастой карри. На горячее — копченый угорь с гречкой (990 рублей) — рыбу коптят со щепой, а гречку готовят с тимьяном, чесноком, сливочным маслом и пармезаном.
Акцент барной карты Николая Лукина («Горыныч», «Сахалин») — на авторские коктейли. В барной карте 16 напитков, разнообразных по вкусу — кислые, сладкие, горькие и десертные. Коктейль «Узор № 1» — освежающий, цитрусовый на джине, настоянном на лемонграссе, с сиропом на базилике и с гарниром из цитрусовой пены. «Узор № 2» — плотный коктейль категории «стронг» на бурбоне, выдержанном на сливе с красным вермутом и сладким хересом. «Узор № 5» смешивается на японском джине, настоянном на красной смородине, с добавлением ликера бергамота и содовой на алоэ и меде. Коктейли стоят по 650 рублей.
Винная карта «Узоров» от шеф-сомелье Ольги Мостаковой собрана из вин разных стран и стилистик: яркое красное из Приората (4 700 рублей за бутылку), безалкогольная розовая испанская кава (3 700 рублей), звонкий рислинг из Эльзаса (4 700 рублей), необычный сорт «риболла джалла» из Северной Италии (5 400 рублей). По бокалам — новозеландский совиньон-блан (700 рублей), португальский винью-верде (550 рублей), калифорнийский зинфандель (650 рублей).
Verd
Адрес
ул. Малая Пироговская, 8
Часы работы
14:00–23:00
Средний чек
1 500 рублей
Винный бар-ресторан Алексея Иванова и Юлии Токмениновой, известных по оттоманскому кафе Blau с турецкой кухней. Новый проект представляет камерное меню с комфортной едой, вобравшей гастрономические традиции Испании, Каталонии, юга Франции и Италии, а также широкий выбор вин из этих же стран.
Гастрономией занимается Витторио Чириззи (работал с Гленном Баллисом в Margarita Bistro, Денисом Крупеней в Meatball Heaven, ставил кухню и открывал «Граци Рагацци», бистро «Цех», «Культурных людей» и другие), винную карту составил Михаил Волков (владелец и шеф-сомелье Winil Bar, создатель Truewine.ru и «Сомелье года — 2017» по версии Wheretoeat), хлеб и выпечка — дело рук Ольги Киселевой, хлебного консультанта и основательницы «Олиного хлеба», а мини-десерты создает Татьяна Атаманова, основательница кондитерской «Атам», преподавательница кондитерского искусства.
Интерьер разработала Александра Бурмистрова, графический дизайн — работа Лары Амелькиной. Код пространства — каталонская неоготика и пыльные, песочные оттенки, напоминающие камень улиц Старого города и лаконично-строгий современный минимализм. В основной гамме — бежевая пастель с акцентами глубокого зеленого оттенка.
По утрам воздух нагрет ароматом свежеиспеченного хлеба и кофе. На витрине у входа — хлеб длительной ферментации, тартин, бриошь и «что-нибудь по настроению вроде панеттоне, брецелей, сконов или обезьяньего хлеба (сладкая выпечка в виде кусочков сдобы с добавлением корицы. — Прим. ред.)», как говорит Ольга.
В основе философии Verd — сезонность продуктов, разумное потребление «от и до» (от головы до хвоста, от мякоти до кожицы — из остатков овощей, к примеру, готовят насыщенные бульоны) и экологичность утилизации. Заказать можно pan con tomate (310 рублей), мортаделлу из осьминога (890 рублей), эмпанадас с телячьими щечками (760 рублей), осьминога на гриле с теплым хумусом (1 890 рублей), лимонный ризотто с тартаром из лангустина (1 200 рублей), броккомоле с топинамбуром и фетой (690 рублей). В десертном меню стоит обратить внимание на тапас-десерты, которые подают как одно блюдо.
В винной карте лидирующая роль отдана винам Испании, однако Франция и Италия тоже представлены. Весьма длинный список классических терруарных вин (в карте более 170 позиций) дополнен образцами натуральных и органических. Вина предлагают и по бокалам (в каждом разделе доступны минимум три варианта) и в бутылках разного объема — от стандарта до demi и magnum.
За кофе отвечает The Welder Catherine. В чайной карте — классические, «взрослые» чаи, травяные, авторские фруктовые.
Обновление меню в «Стрелке»
Зимние новинки в меню «Стрелки» от бренд-шефа Антона Абрезова — это сытные блюда для зимних обедов и ужинов. Пирог с лососем, шпинатом и соусом с красной икрой (950 рублей), птитим с кроликом и маринованными белыми грибами (650 рублей), томленая говядина с вешенками и пюре из жареного картофеля (850 рублей), чечевица с горгонзолой, тыквой и зеленым горошком (590 рублей), гречневая панакота с гранатом, пряником и желе из глинтвейна и бабка с шоколадом, пеканом и кофейным кремом (450 рублей) и йогуртовый мусс с айвой и миндальным печеньем (380 рублей) уже в меню бара.
Пополнился и хулиганский раздел «Манчис», в нем крокеты с рваной говядиной и оливками (490 рублей), луизианский сэндвич с креветками (850 рублей) и тако с рваной говядиной (650 рублей).
Также в бар возвращаются «Завтраки без конца» — теперь собрать конструктор скрембла, съесть сырники с муссом из вареной сгущенки или знаменитый круассан с хрустящей курой и имбирными огурцами можно в любое время работы бара.
Фотографии: обложка — «Бор», 1 — Bobar, 2 — Erwin.Market, 3 — Mamma Mia, 4 — «Бор», 5 — «Узоры», 6 — Verd