22 января, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Гид The Village19 января 2022

Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча

Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча
АвторДарья Касаткина
РедакторТаня Решетник

В Москве почти каждый день открываются новые рестораны, бистро и кафе — потеряться среди всего этого многообразия проще простого, а выбрать стоящее место — иногда настоящий квест. Мы расспросили тех, кто занимается едой и московской гастрономией профессионально, об их любимых местах для бранча — куда можно прийти на поздний завтрак в выходной день и засидеться до вечера.

Юлия Сусова

гастрономический колумнист Bazaar.ru, автор инстаграм-блога о еде

 Больше всего я люблю разовые и тематические бранчи со спешал меню, музыкой и приятными гостями (лучшими друзьями). Например, мне запомнился арт-бранч, который я устраивала совместно с «Диалогом искусств» или бранчи от моей подруги Майи Клугман.

В планах сходить на новое меню бранчей выходного дня в Rockets Concept Store, которое действует до 18:00. Специально к этому событию команда также запустила винную карту, так что вы можете начать свое утро с камамбера с пармой и сливовым чатни, френч-тоста с ванильным кремом и манго вместе с бокалом просекко Spumante Brut.

Если говорить про ритуал поздних завтраков, то я люблю за это Усачевский рынок, Tilda, Blanc и кафе при музее «Гараж», где они вообще круглые сутки. Это не только удобно, когда ты поздно встал, но и когда хочешь утренние позиции, как запеканка, сырники или блюда из яиц, после полудня. Кстати, в Tilda еще и угощают бокалом просекко или коктейлем «Кровавая Мэри».

Rockets Concept Store
Усачевский рынок
Tilda
Blanc
«Гараж»

Адреса

Rockets Concept Store

ул. Валовая, 35

Подробнее

Усачевский рынок

ул. Усачева, 26

Подробнее

Tilda

Сытинский туп., 5

Подробнее

Blanc

Хохловский пер., 7/9, стр. 5

Подробнее

«Гараж»

ул. Крымский Вал, 9, стр. 32

Подробнее

Владимир Гридин

гастрономический обозреватель, создатель telegram-канала Foodiscovery

 Я большой любитель бранчей в классическом понимании этого слова — шведский стол, неограниченное количество подходов, фиксированная цена. Такие, кроме отелей в праздничные дни, практикует сейчас, похоже, только восточный ресторан-дворец Андрея Деллоса «Турандот». В меню суши, сашими, закуски, безупречные дим-самы, овощные соте, паровая стерлядь, мясо, деликатесы. Дань ковидным ограничениям — прозрачные экраны перед мармитами. Бранчи здесь подают с алкоголем разных категорий или без него, от этого зависит и цена билета. Если не хочется все время сновать по залу с тарелками, советую запомнить блюда, которые вам особенно понравились при первом осмотре, и попросить официанта принести их вам. Все сделают в лучшем виде.

BarBosco в ГУМе устраивает бранчи по выходным, и их главная фишка — вид на Красную площадь. Меню бранчей меняется, все блюда заказываются отдельно, при этом действует и основное меню ресторана, так что можно с утра встретиться с друзьями и погулять, а потом завалиться и шуметь за столом с кремлевской стеной за окном. Какой бы ни была программа, заканчивать ее непременно нужно фирменным коктейлем «Красный» с ароматом розы и тонкой горчинкой клюквы, джина и горечавки. На бранче BarBosco можно и засидеться — тут любят приглашать классных диджеев.

Бранч в «Соли» на Китай-городе — самый гастрономически отвязный: новый бренд-шеф проекта Максим Кулешов позволяет себе шалости с темой здорового питания. Безуглеводная конопляная каша, гигантский сяо лунь бао (пельмень размером с голову младенца с коллагеновым бульоном и рваным мясом), творожные пончики с соусом из спирулины — для повара бранчи явно поле экспериментов, а для публики — повод инстаграмить как заведенной.

BarBosco
«Турандот»
«Соль»

Адреса

BarBosco

Красная пл., 3

Подробнее

«Турандот»

Тверской б-р, 26, стр. 3

Подробнее

«Соль»

ул. Солянка, ½, стр. 1

Подробнее

Александр Пигарев

создатель проекта Foodinsider.ru, ресторанный обозреватель «РБК Стиль»

 Во-первых, это ресторан Rossini. Я считаю, что это один из лучших ресторанов Александра Раппопорта. В этом проекте соединились его тяга к Италии, бесконечное чувство юмора и стиля. Главное, не пугаться внешнего пафоса ресторана: забор, парковка, забитая дорогими машинами с водителями, помпезный вход. Внутри уровень «гламурности» уже не так высок, и, что самое главное, внешний лоск не мешает отличной кухне по вполне себе бюджетным ценам. Кстати, если будет возможность, то попросите посадить в малый зал — там стоит профессиональный катушечный магнитофон 70-х годов прошлого века, который периодически включают. Насладитесь тем самым «теплым ламповым звучанием». Не так давно в Rossini ввели отличные итальянские бранчи по выходным и по фиксированной цене. За 3 тысячи рублей — полный безлимит, включая просекко. Чем кормят? В основном итальянской классикой — страчателла со спаржей, моцарелла с баклажанной икрой, салат с орзо, томатом и сыром, а также оливки, маслины, маринованные артишоки на гриле и многое другое. Есть даже супы и, конечно, горячее. Мои фавориты — телячьи щечки с кукурузной полентой (всегда их беру) и тушеные бычьи хвосты с печеными перцами. Шеф-повар Сергей Кондаков отлично готовит.

Во-вторых, «Кофемания». Скажу сразу, этот проект всегда для меня был и остается большой загадкой. Никогда не понимал его популярность, притом что по кухне все достаточно средне, а ценник зашкаливает за пределы разумного. Однако бранчи здесь достойные. Мне нравится испанский омлет фриттата, который здесь делают с картофелем, моцареллой и пармезаном. Не как в Барселоне, но получается очень неплохо. Кстати, сервируется с тремя соусами: пряным томатным, голландским с йогуртом и болоньезе на основе телятины и курицы. Не в каталонской традиции, но получается весьма гастрономично. Не хватает только «кофе кортадо». Поклонникам американского стиля стоит попробовать картофельный хашбраун, который готовят в японской панировке и подают с мортаделлой, яйцом пашот и йогуртовым голландским соусом. Мясоедам и любителям плотной пищи понравится пирог с телячьими щечками, приготовленный из слоеного теста с добавлением томатов, шампиньонов, кинзы и зеленого лука. Но, на мой вкус, немного жирноват.

В-третьих, «Турандот». В этом ресторане Maison Dellos по выходным проводят бранчи с блюдами паназиатской и европейской кухни. Неплохой вариант для родителей с детьми, ведь для младших предусмотрена специальная анимационная программа во Флорентийском дворике. Еще одно помпезное место, но, к сожалению, без самоиронии Александра Раппопорта. Если вас не пугают дворцовые интерьеры, то стоит попробовать. За 6 950 рублей (на персону) получите бранч с алкоголем без ограничений. Кстати, хороший вариант для празднования дня рождения или юбилея. Понятно, что сколько бы гости не съели и не выпили, но в 7 тысяч на человека «банкет» уложится. А просто в ресторане в такую сумму вписаться не так-то просто. По еде все неплохо. Отличная подкопченная стерлядь, обожженный лосось с латуком и тортилья с угрем. Большое количество салатов на любой вкус. Обязательно попробуйте цыпленка с ананасом цсо, тунца с томатами в соусе кимчи и пельмени с крабом. Бранч очень востребован, так что столик заказывать лучше за пару недель.

Rossini
«Кофемания»
«Турандот»

Адреса

Rossini

ул. Поварская, 11, стр. 1

Подробнее

«Кофемания»

Кудринская пл., 46/54

Подробнее

«Турандот»

Тверской б-р, 26, стр. 3

Подробнее

Фотографии: обложка - «Кофемания», 1 - Rockets Concept Store, 2 - Усачевский рынок, 3 - Tilda, 4 - Blanc, 5 - «Гараж», 6 - BarBosco, 7 - «Турандот», 8 - «Соль», 9 - Rossini, 10 - «Кофемания», 11 - «Турандот»

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022-м
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022-м Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022-м

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022-м
Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

Тэги

Прочее

Новое и лучшее

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января

Нижегородский правозащитник рассказал о давлении на родственников в Чечне. Через месяц его мать похитили

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети

Первая полоса

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки
Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные
Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки
Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина

Нижегородский правозащитник рассказал о давлении на родственников в Чечне. Через месяц его мать похитили

Нижегородский правозащитник рассказал о давлении на родственников в Чечне. Через месяц его мать похитили

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети Вот как она устроена
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети
Вот как она устроена

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности
«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности Главный антигерой — Брэдли Купер
«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности
Главный антигерой — Брэдли Купер

Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn
Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn
Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn

Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn

Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?
Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?
Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?

Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?

Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»
Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика» Рассказываем, как чекать свои привилегии и стать этичнее
Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»

Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»
Рассказываем, как чекать свои привилегии и стать этичнее

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро» С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина
Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина
Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина

Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России
Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России Главное из интервью Алексея Навального журналу Time
Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России

Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России
Главное из интервью Алексея Навального журналу Time

«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»

«Я сделал вазэктомию»

Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча
Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча
Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча

Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча

«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас
«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас
«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас

«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас

Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки
Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки И какие новые варианты появились недавно (есть даже на поездки в метро)
Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки

Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки
И какие новые варианты появились недавно (есть даже на поездки в метро)

«Черная книга» эпохи Собянина
«Черная книга» эпохи Собянина 30 исторических зданий, которые потеряла Москва в прошлом году
«Черная книга» эпохи Собянина

«Черная книга» эпохи Собянина
30 исторических зданий, которые потеряла Москва в прошлом году

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках

Подпишитесь на рассылку