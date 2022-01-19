Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча

Александр Пигарев

создатель проекта Foodinsider.ru, ресторанный обозреватель «РБК Стиль»

Во-первых, это ресторан Rossini. Я считаю, что это один из лучших ресторанов Александра Раппопорта. В этом проекте соединились его тяга к Италии, бесконечное чувство юмора и стиля. Главное, не пугаться внешнего пафоса ресторана: забор, парковка, забитая дорогими машинами с водителями, помпезный вход. Внутри уровень «гламурности» уже не так высок, и, что самое главное, внешний лоск не мешает отличной кухне по вполне себе бюджетным ценам. Кстати, если будет возможность, то попросите посадить в малый зал — там стоит профессиональный катушечный магнитофон 70-х годов прошлого века, который периодически включают. Насладитесь тем самым «теплым ламповым звучанием». Не так давно в Rossini ввели отличные итальянские бранчи по выходным и по фиксированной цене. За 3 тысячи рублей — полный безлимит, включая просекко. Чем кормят? В основном итальянской классикой — страчателла со спаржей, моцарелла с баклажанной икрой, салат с орзо, томатом и сыром, а также оливки, маслины, маринованные артишоки на гриле и многое другое. Есть даже супы и, конечно, горячее. Мои фавориты — телячьи щечки с кукурузной полентой (всегда их беру) и тушеные бычьи хвосты с печеными перцами. Шеф-повар Сергей Кондаков отлично готовит.

Во-вторых, «Кофемания». Скажу сразу, этот проект всегда для меня был и остается большой загадкой. Никогда не понимал его популярность, притом что по кухне все достаточно средне, а ценник зашкаливает за пределы разумного. Однако бранчи здесь достойные. Мне нравится испанский омлет фриттата, который здесь делают с картофелем, моцареллой и пармезаном. Не как в Барселоне, но получается очень неплохо. Кстати, сервируется с тремя соусами: пряным томатным, голландским с йогуртом и болоньезе на основе телятины и курицы. Не в каталонской традиции, но получается весьма гастрономично. Не хватает только «кофе кортадо». Поклонникам американского стиля стоит попробовать картофельный хашбраун, который готовят в японской панировке и подают с мортаделлой, яйцом пашот и йогуртовым голландским соусом. Мясоедам и любителям плотной пищи понравится пирог с телячьими щечками, приготовленный из слоеного теста с добавлением томатов, шампиньонов, кинзы и зеленого лука. Но, на мой вкус, немного жирноват.

В-третьих, «Турандот». В этом ресторане Maison Dellos по выходным проводят бранчи с блюдами паназиатской и европейской кухни. Неплохой вариант для родителей с детьми, ведь для младших предусмотрена специальная анимационная программа во Флорентийском дворике. Еще одно помпезное место, но, к сожалению, без самоиронии Александра Раппопорта. Если вас не пугают дворцовые интерьеры, то стоит попробовать. За 6 950 рублей (на персону) получите бранч с алкоголем без ограничений. Кстати, хороший вариант для празднования дня рождения или юбилея. Понятно, что сколько бы гости не съели и не выпили, но в 7 тысяч на человека «банкет» уложится. А просто в ресторане в такую сумму вписаться не так-то просто. По еде все неплохо. Отличная подкопченная стерлядь, обожженный лосось с латуком и тортилья с угрем. Большое количество салатов на любой вкус. Обязательно попробуйте цыпленка с ананасом цсо, тунца с томатами в соусе кимчи и пельмени с крабом. Бранч очень востребован, так что столик заказывать лучше за пару недель.

Rossini «Кофемания» «Турандот»

Адреса Rossini ул. Поварская, 11, стр. 1 Подробнее «Кофемания» Кудринская пл., 46/54 Подробнее «Турандот» Тверской б-р, 26, стр. 3 Подробнее

Фотографии: обложка - «Кофемания», 1 - Rockets Concept Store, 2 - Усачевский рынок, 3 - Tilda, 4 - Blanc, 5 - «Гараж», 6 - BarBosco, 7 - «Турандот», 8 - «Соль», 9 - Rossini, 10 - «Кофемания», 11 - «Турандот»

