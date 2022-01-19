Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча
В Москве почти каждый день открываются новые рестораны, бистро и кафе — потеряться среди всего этого многообразия проще простого, а выбрать стоящее место — иногда настоящий квест. Мы расспросили тех, кто занимается едой и московской гастрономией профессионально, об их любимых местах для бранча — куда можно прийти на поздний завтрак в выходной день и засидеться до вечера.
Юлия Сусова
гастрономический колумнист Bazaar.ru, автор инстаграм-блога о еде
Больше всего я люблю разовые и тематические бранчи со спешал меню, музыкой и приятными гостями (лучшими друзьями). Например, мне запомнился арт-бранч, который я устраивала совместно с «Диалогом искусств» или бранчи от моей подруги Майи Клугман.
В планах сходить на новое меню бранчей выходного дня в Rockets Concept Store, которое действует до 18:00. Специально к этому событию команда также запустила винную карту, так что вы можете начать свое утро с камамбера с пармой и сливовым чатни, френч-тоста с ванильным кремом и манго вместе с бокалом просекко Spumante Brut.
Если говорить про ритуал поздних завтраков, то я люблю за это Усачевский рынок, Tilda, Blanc и кафе при музее «Гараж», где они вообще круглые сутки. Это не только удобно, когда ты поздно встал, но и когда хочешь утренние позиции, как запеканка, сырники или блюда из яиц, после полудня. Кстати, в Tilda еще и угощают бокалом просекко или коктейлем «Кровавая Мэри».
Владимир Гридин
гастрономический обозреватель, создатель telegram-канала Foodiscovery
Я большой любитель бранчей в классическом понимании этого слова — шведский стол, неограниченное количество подходов, фиксированная цена. Такие, кроме отелей в праздничные дни, практикует сейчас, похоже, только восточный ресторан-дворец Андрея Деллоса «Турандот». В меню суши, сашими, закуски, безупречные дим-самы, овощные соте, паровая стерлядь, мясо, деликатесы. Дань ковидным ограничениям — прозрачные экраны перед мармитами. Бранчи здесь подают с алкоголем разных категорий или без него, от этого зависит и цена билета. Если не хочется все время сновать по залу с тарелками, советую запомнить блюда, которые вам особенно понравились при первом осмотре, и попросить официанта принести их вам. Все сделают в лучшем виде.
BarBosco в ГУМе устраивает бранчи по выходным, и их главная фишка — вид на Красную площадь. Меню бранчей меняется, все блюда заказываются отдельно, при этом действует и основное меню ресторана, так что можно с утра встретиться с друзьями и погулять, а потом завалиться и шуметь за столом с кремлевской стеной за окном. Какой бы ни была программа, заканчивать ее непременно нужно фирменным коктейлем «Красный» с ароматом розы и тонкой горчинкой клюквы, джина и горечавки. На бранче BarBosco можно и засидеться — тут любят приглашать классных диджеев.
Бранч в «Соли» на Китай-городе — самый гастрономически отвязный: новый бренд-шеф проекта Максим Кулешов позволяет себе шалости с темой здорового питания. Безуглеводная конопляная каша, гигантский сяо лунь бао (пельмень размером с голову младенца с коллагеновым бульоном и рваным мясом), творожные пончики с соусом из спирулины — для повара бранчи явно поле экспериментов, а для публики — повод инстаграмить как заведенной.
Александр Пигарев
создатель проекта Foodinsider.ru, ресторанный обозреватель «РБК Стиль»
Во-первых, это ресторан Rossini. Я считаю, что это один из лучших ресторанов Александра Раппопорта. В этом проекте соединились его тяга к Италии, бесконечное чувство юмора и стиля. Главное, не пугаться внешнего пафоса ресторана: забор, парковка, забитая дорогими машинами с водителями, помпезный вход. Внутри уровень «гламурности» уже не так высок, и, что самое главное, внешний лоск не мешает отличной кухне по вполне себе бюджетным ценам. Кстати, если будет возможность, то попросите посадить в малый зал — там стоит профессиональный катушечный магнитофон 70-х годов прошлого века, который периодически включают. Насладитесь тем самым «теплым ламповым звучанием». Не так давно в Rossini ввели отличные итальянские бранчи по выходным и по фиксированной цене. За 3 тысячи рублей — полный безлимит, включая просекко. Чем кормят? В основном итальянской классикой — страчателла со спаржей, моцарелла с баклажанной икрой, салат с орзо, томатом и сыром, а также оливки, маслины, маринованные артишоки на гриле и многое другое. Есть даже супы и, конечно, горячее. Мои фавориты — телячьи щечки с кукурузной полентой (всегда их беру) и тушеные бычьи хвосты с печеными перцами. Шеф-повар Сергей Кондаков отлично готовит.
Во-вторых, «Кофемания». Скажу сразу, этот проект всегда для меня был и остается большой загадкой. Никогда не понимал его популярность, притом что по кухне все достаточно средне, а ценник зашкаливает за пределы разумного. Однако бранчи здесь достойные. Мне нравится испанский омлет фриттата, который здесь делают с картофелем, моцареллой и пармезаном. Не как в Барселоне, но получается очень неплохо. Кстати, сервируется с тремя соусами: пряным томатным, голландским с йогуртом и болоньезе на основе телятины и курицы. Не в каталонской традиции, но получается весьма гастрономично. Не хватает только «кофе кортадо». Поклонникам американского стиля стоит попробовать картофельный хашбраун, который готовят в японской панировке и подают с мортаделлой, яйцом пашот и йогуртовым голландским соусом. Мясоедам и любителям плотной пищи понравится пирог с телячьими щечками, приготовленный из слоеного теста с добавлением томатов, шампиньонов, кинзы и зеленого лука. Но, на мой вкус, немного жирноват.
В-третьих, «Турандот». В этом ресторане Maison Dellos по выходным проводят бранчи с блюдами паназиатской и европейской кухни. Неплохой вариант для родителей с детьми, ведь для младших предусмотрена специальная анимационная программа во Флорентийском дворике. Еще одно помпезное место, но, к сожалению, без самоиронии Александра Раппопорта. Если вас не пугают дворцовые интерьеры, то стоит попробовать. За 6 950 рублей (на персону) получите бранч с алкоголем без ограничений. Кстати, хороший вариант для празднования дня рождения или юбилея. Понятно, что сколько бы гости не съели и не выпили, но в 7 тысяч на человека «банкет» уложится. А просто в ресторане в такую сумму вписаться не так-то просто. По еде все неплохо. Отличная подкопченная стерлядь, обожженный лосось с латуком и тортилья с угрем. Большое количество салатов на любой вкус. Обязательно попробуйте цыпленка с ананасом цсо, тунца с томатами в соусе кимчи и пельмени с крабом. Бранч очень востребован, так что столик заказывать лучше за пару недель.
Фотографии: обложка - «Кофемания», 1 - Rockets Concept Store, 2 - Усачевский рынок, 3 - Tilda, 4 - Blanc, 5 - «Гараж», 6 - BarBosco, 7 - «Турандот», 8 - «Соль», 9 - Rossini, 10 - «Кофемания», 11 - «Турандот»